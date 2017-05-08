Khám phá bí quyết se khít lỗ chân lông nhanh nhất tại nhà

Nước hoa hồng không chỉ có tác dụng trong việc làm sạch chất bẩn, dầu thừa giúp da luôn thông thoáng, giảm nhờn, cân bằng độ ẩm và nhanh chóng phục hồi tế bào bị tổn thương... mà còn có tác dụng se khít lỗ chân lông .

Tuy nhiên, các chị em nên chọn mua nước hoa hồng chứa ít cồn, dịu nhẹ, chiết xuất từ thiên nhiên và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có hiệu quả cao, lại đảm bảo an toàn cho da.

Buổi tối trước khi đi ngủ thì chị em nên rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt, dùng khăn mềm thấm khô. Sau đó, sử dụng bông tẩy trang hoặc bông gòn thấm đều nước hoa hồng thoa nhẹ nhàng khắp mặt. Sau vài lần thực hiện bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt, lỗ chân lông se khít, mịn màng hơn trước rất nhiều.

Bí quyết se khít lỗ chân lông bằng bia vô cùng đơn giản

Phần lớn mọi người đều nghĩ bia chỉ là một loại thức uống. Tuy nhiên, nó lại mang trong mình vô vàn công dụng làm đẹp, trong đó có làm se khít lỗ chân lông hiệu quả do chứa nhiều axit lên men tự nhiên, làm sạch, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Chính vì thế, chị em không nên bỏ qua nguyên liệu này, đây là bí quyết se khít lỗ chân lông an toàn, giúp da chắc khỏe hơn rất nhiều.

Mỗi ngày, sau khi rửa mặt sạch sẽ xong, chị em hãy bôi một ít bia lên mặt và massage nhẹ nhàng. Sau đó, thư giãn khoảng 20 phút để dưỡng chất của bia thẩm thấu hết vào da, rồi dùng nước ấm rửa sạch. Chỉ sau 1 tuần thực hiện, các chị e sẽ thấy lông chân lông se khít đáng kể.

Hỗn hợp chanh và dưa leo – bí quyết se khít lỗ chân lông có hiệu quả tuyệt vời

Chanh và dưa leo là nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng. Chanh chứa nhiều enzyme tự nhiên giúp da săn chắc, thu nhỏ lỗ chân lông, làm sáng lên từng ngày. Hơn thế nữa, lượng vitamin C dồi dào có trong chanh còn có khả năng giảm chất nhờn, ngăn ngừa mụn và “đánh tan” vết thâm sạm. Còn về dưa leo có nhiều chất dinh dưỡng và nước, giúp hồi phục da, tái tạo bề mặt và tăng cường sức đề kháng bảo vệ da hiệu quả, tránh khỏi các tác động xấu của môi trường. Do đó, đây là bí quyết se khít lỗ chân lông vô cùng hiệu nghiệm mà còn giúp da thêm khỏe mạnh và săn chắc hơn.

Cách làm hỗn hợp dưa leo và chanh để làm se khít lỗ chân lông như sau:

Bước 1: Lấy chanh rửa sạch, cắt đôi, vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Rửa sạch dưa leo, xay nhuyễn.

Bước 3: Trộn dưa leo với chanh theo tỷ lệ 3:2. Như vậy là đã hoàn tất quá trình làm và thu được hỗn hợp se khít lỗ chân lông từ chanh và dưa leo.

Cách dùng:

Bước 1: Chị em rửa mặt sạch, dùng khăn mềm lau khô.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên mặt và dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

Bước 3: Sau khoảng thời gian 15 – 20 phút thì rửa sạch lại bằng nước mát.

Các chị em cần kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần sẽ có hiệu quả tốt, da se khít lỗ chân lông nhanh chóng.

Cấu trúc da của mỗi người là khác nhau, do đó, để biết bí quyết nào là tốt nhất cho mình thì chị em nên thử nghiệm. Các bí quyết se khít lỗ chân lông ở trên vô cùng an toàn cho mọi làn da, không bị dị ứng, nên các chị em hãy yên tâm áp dụng nhé!