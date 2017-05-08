Khám phá bí quyết se khít lỗ chân lông nhanh nhất tại nhà

Chăm sóc da 08/05/2017 14:29

Lỗ chân lông to là vấn đề của da mà phần lớn chị em nào cũng gặp phải. Da trông như bị rỗ, kém sắc, không mịn màng. Để giải quyết tình trạng này, các chị em hãy dùng ngay bí quyết se khít lỗ chân lông nhanh nhất tại nhà từ thiên nhiên để không phải tốn nhiều tiền bạc đi đến các trung tâm thẩm mỹ nhé!

Nước hoa hồng – bí quyết se khít lỗ chân lông hữu hiệu

Nước hoa hồng không chỉ có tác dụng trong việc làm sạch chất bẩn, dầu thừa giúp da luôn thông thoáng, giảm nhờn, cân bằng độ ẩm và nhanh chóng phục hồi tế bào bị tổn thương... mà còn có tác dụng se khít lỗ chân lông.

Nước hoa hồng làm se khít lỗ chân lông hiệu quả
Nước hoa hồng làm se khít lỗ chân lông hiệu quả. Ảnh internet

Buổi tối trước khi đi ngủ thì chị em nên rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt, dùng khăn mềm thấm khô. Sau đó, sử dụng bông tẩy trang hoặc bông gòn thấm đều nước hoa hồng thoa nhẹ nhàng khắp mặt. Sau vài lần thực hiện bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt, lỗ chân lông se khít, mịn màng hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên, các chị em nên chọn mua nước hoa hồng chứa ít cồn, dịu nhẹ, chiết xuất từ thiên nhiên và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có hiệu quả cao, lại đảm bảo an toàn cho da.

Bí quyết se khít lỗ chân lông bằng bia vô cùng đơn giản

Phần lớn mọi người đều nghĩ bia chỉ là một loại thức uống. Tuy nhiên, nó lại mang trong mình vô vàn công dụng làm đẹp, trong đó có làm se khít lỗ chân lông hiệu quả do chứa nhiều axit lên men tự nhiên, làm sạch, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Chính vì thế, chị em không nên bỏ qua nguyên liệu này, đây là bí quyết se khít lỗ chân lông an toàn, giúp da chắc khỏe hơn rất nhiều.

Bia làm se khít lỗ chân lông hiệu quả miễn chê
Bia làm se khít lỗ chân lông hiệu quả miễn chê. Ảnh internet

Mỗi ngày, sau khi rửa mặt sạch sẽ xong, chị em hãy bôi một ít bia lên mặt và massage nhẹ nhàng. Sau đó, thư giãn khoảng 20 phút để dưỡng chất của bia thẩm thấu hết vào da, rồi dùng nước ấm rửa sạch. Chỉ sau 1 tuần thực hiện, các chị e sẽ thấy lông chân lông se khít đáng kể.

Hỗn hợp chanh và dưa leo – bí quyết se khít lỗ chân lông có hiệu quả tuyệt vời

Chanh và dưa leo là nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng. Chanh chứa nhiều enzyme tự nhiên giúp da săn chắc, thu nhỏ lỗ chân lông, làm sáng lên từng ngày. Hơn thế nữa, lượng vitamin C dồi dào có trong chanh còn có khả năng giảm chất nhờn, ngăn ngừa mụn và “đánh tan” vết thâm sạm. Còn về dưa leo có nhiều chất dinh dưỡng và nước, giúp hồi phục da, tái tạo bề mặt và tăng cường sức đề kháng bảo vệ da hiệu quả, tránh khỏi các tác động xấu của môi trường. Do đó, đây là bí quyết se khít lỗ chân lông vô cùng hiệu nghiệm mà còn giúp da thêm khỏe mạnh và săn chắc hơn.

Hỗn hợp chanh và dưa leo có hiệu quả làm se khít lỗ chân lông rất tốt
Hỗn hợp chanh và dưa leo có hiệu quả làm se khít lỗ chân lông rất tốt. Ảnh internet

Cách làm hỗn hợp dưa leo và chanh để làm se khít lỗ chân lông như sau:

Bước 1: Lấy chanh rửa sạch, cắt đôi, vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Rửa sạch dưa leo, xay nhuyễn.

Bước 3: Trộn dưa leo với chanh theo tỷ lệ 3:2. Như vậy là đã hoàn tất quá trình làm và thu được hỗn hợp se khít lỗ chân lông từ chanh và dưa leo.

Cách dùng:

Bước 1: Chị em rửa mặt sạch, dùng khăn mềm lau khô.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên mặt và dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

Bước 3: Sau khoảng thời gian 15 – 20 phút thì rửa sạch lại bằng nước mát.

Các chị em cần kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần sẽ có hiệu quả tốt, da se khít lỗ chân lông nhanh chóng.

Cấu trúc da của mỗi người là khác nhau, do đó, để biết bí quyết nào là tốt nhất cho mình thì chị em nên thử nghiệm. Các bí quyết se khít lỗ chân lông ở trên vô cùng an toàn cho mọi làn da, không bị dị ứng, nên các chị em hãy yên tâm áp dụng nhé!

 

 

Từ khóa:   chăm sóc da mặt se khít lỗ chân lông

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 36 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng