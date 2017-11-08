Khám phá 3 lợi ích tuyệt vời từ nước vo gạo - 'thần dược' dưỡng da của phụ nữ Nhật

Chăm sóc da 08/11/2017 12:25

Nước vo gạo chứa đến hơn 12 loại vitamin, khoáng chất vô cùng có lợi cho làn da, sắc đẹp phụ nữ. Từ rất lâu, loại nước này đã được coi như 'thần dược' làm đẹp, nuôi dưỡng làn da cực kì hiệu quả.

Chắc chắn sau khi khám phá hết 3 công dụng tuyệt vời mà nước vo gạo mang lại cho làn da dưới đây, bạn sẽ không bao giờ vứt đi loại "nước thần" này.

1. Nước vo gạo ngăn ngừa lão hóa 

Nước vo gạo chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, hỗ trợ da làm chậm quá trình lão hóa hữu hiệu. Bạn có thể sử dụng bột gạo trộn với nước ấm, thêm mật ong hoặc sữa tươi không đường đắp lên da và mát xa nhẹ nhàng từ 10 đến 15 phút. Ngoài việc ngăn ngừa lão hóa, loại mặt nạ từ gạo này còn giúp dưỡng da mịn màng, trắng hồng tự nhiên.

2. Nước vo gạo dưỡng trắng da

Thường xuyên sử dụng nước gạo để làm sạch da mặt thay cho sữa rửa mặt sẽ mang lại cho bạn làn da tươi trẻ, hồng hào và căng tràn sức sống. Ngoài ra, loại nước này còn có tác dụng giống như nước tẩy trang, giúp cân bằng da và làm sạch dầu nhờn.

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Nên sử dụng nước vo gạo để rửa mặt mỗi sáng và tối - Ảnh: Internet

3. Trị mụn, giảm thâm với nước gạo

Với công thức kết hợp giữa nha đam và nước vo gạo, bạn đã tạo nên một hỗn hợp trị mụn hiệu quả. Để làm mờ vết thâm bạn có thể ủ nước vo gạo từ 4 – 5 tiếng đồng hồ sau đó thoa lên da mặt, sau khi da khô tự nhiên bạn chỉ cần rửa lại mặt bằng nước ấm. Thực hiện đều đặn 2 – 3 lần/tuần sẽ mang lại làn da trắng mịn, se khít lỗ chân lông.

Khám phá 3 lợi ích tuyệt vời từ nước vo gạo - 'thần dược' dưỡng da của phụ nữ Nhật - Ảnh 2
Nước vo gạo được mệnh danh là "thần dược" nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Với 4 công dụng làm đẹp mà nước vo gạo mang lại phía trên, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, tràn đầy sức sống và làm chậm quá trình lão hóa da vô cùng hiệu quả.

Chúc bạn thành công!

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