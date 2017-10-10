Hé lộ cách làm trắng da mặt bằng lá tía tô cho da trắng đẹp sau 2 tuần

Lá tía tô là một trong những loại rau thơm dùng chung với nhiều món ăn khác nhau để tạo hương vị thơm ngon hơn. Tía tô được biết đến với công dụng như một loại thực phẩm hàng ngày. Ngoài ra, từ xa xưa, y học cổ truyền đã biết dùng tía tô để chữa một số bệnh thông thường như cảm, sốt, phong hàn, chướng bụng, ngăn ngừa ung thư,.. Và một khả năng tuyệt vời khác nữa đó là nó hỗ trợ làm đẹp hiệu quả.

Trong lá tía tô rất giàu vitamin A, C, B, nhiều vi khoáng chất khác như sắt, canxi, photpho, magie... Đây là những thành phần quan trọng giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời gây hại, hỗ trợ trị mụn, ngăn ngừa lão hóa da, mờ thâm, liền sẹo cũng như giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng hơn mỗi ngày.

Vì biết đến lợi ích tuyệt vời của tía tô trong việc chăm sóc da mà phụ nữ Nhật Bản đã biết dùng lá tía tô để nuôi dưỡng làn da của mình. Đến ngày nay, công thức này được lưu truyền rộng rãi và đã có nhiều người áp dụng chứng minh hiệu quả vượt trội.

Vậy, bạn đã biết vì sau người ta hay dùng cách làm trắng da mặt bằng lá tía tô rồi. Hãy thử trải nghiệm và tự mình kiểm chứng xem nó có thực sự cho kết quả như mong đợi không nhé.

Cách dưỡng trắng da mặt bằng lá tía tô

Uống nước trà lá tía tô dưỡng trắng da

Chế biến lá tía tô thành món trà uống mỗi ngày là cách đơn giản và hiệu quả cao để cho bạn làn da trắng hồng như ý. Không chỉ là nuôi dưỡng da bên ngoài, việc cải thiện làn da từ bên trong nhờ sử dụng thực phẩm tốt là điều mà chị em nên làm nếu muốn có gương mặt tươi sáng, rạng ngời nhất.

Cách pha trà tía tô để uống rất đơn giản, chỉ cần bạn lấy lá tía tô tươi, rửa sạch rồi đem đi phơi khô tự nhiên dưới trời nắng. Sau khi lá đã khô hoàn toàn thì hãy cho vài lá vào bình nhỏ, pha nước sôi giống như pha trà bình thường.

Việc cuối cùng bạn cần làm đó là mỗi ngày uống loại trà tía tô này khoảng 200 - 300ml là được. Duy trì đều đặn để cải thiện vẻ đẹp làn da từ bên trong và đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Xông hơi lá tía tô

Xông hơi là cách mà từ xa xưa chị em đã biết sử dụng để cải thiện sức khỏe và giúp da dẻ trở nên trắng hồng hơn. Đây cũng là cách dễ thực hiện giúp làm trắng da mặt từ tía tô công hiệu nhất.

Bạn có thể kết hợp thêm lá kinh giới, lá ngải cứu và tía tô để tạo thành hỗn hợp xông mặt mang lại hiệu quả dưỡng trắng cao. Hãy đun sôi nồi nước rồi cho toàn bộ rau này khi đã rửa sạch vào. Để lửa riu riu rồi tiếp tục đun đến khoảng 10 phút rồi tắt bếp.

Đợi cho nồi nước bớt nóng thì xông mặt, nên trùm trên đầu một cái khăn to để hơi nóng không bị thoát nhanh ra ngoài. Cứ xông như vậy khoảng 15 phút rồi sau đó rửa ngay lại với nước lạnh để lỗ chân lông se lại nhé.

Mặt nạ trắng da bằng lá tía tô

Ngoài 2 cách thông dụng này, cách đắp mặt bằng lá tía tô để dưỡng trắng da tỏ ra hiệu nghiệm hơn vì toàn bộ dưỡng chất của nó tiếp xúc trực tiếp với da và phát huy công dụng tốt nhất. Bạn hãy giã nát lá tía tô rồi đắp lên mặt, đợi khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Ngoài cách này, việc kết hợp với các sản phẩm tự nhiên có khả năng làm trắng tương tự sẽ tăng thêm nhiều lần lợi ích.

Sau khi giã nhuyễn lá tía tô, hoặc là bạn vắt lấy nước cốt còn không thì cứ để nguyên như vậy rồi trộn với mật ong hoặc dầu dừa hay dầu oliu đều được, cho thêm chút nước cốt chanh rồi trộn đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Áp dụng hỗn hợp này lên da mặt và massage nhẹ nhàng. Sau khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Trên đây là những cách làm trắng da mặt bằng lá tía tô cực đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể áp dụng. Thực hiện mỗi tuần 2 – 3 lần sẽ cho bạn làn da trắng mịn, hồng hào như mơ ước nhé.