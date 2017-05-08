Hé lộ 7 tuyệt chiêu làm se khít lỗ chân lông nhanh chóng

Sữa tươi là một trong những nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em tin dùng, nhờ có thành phần acid lactic và các chế phẩm sinh học giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn, lỗ chân lông không bị tắc nghẽn, trở nên thông thoáng hơn và se khít hơn.

Lỗ chân lông to chủ yếu là do bụi bẩn, dầu thừa thường xuyên tích tụ, đọng lại ở nang lông. Ở những người có làn da nhờn, bóng dầu thì đây chính là nguyên nhân gây ra mụn, khiến cho làn da kém sắc, chị em không tự tin vào bản thân mình. Chính vì thế, phần lớn các chị em luôn đặt ra câu hỏi “phải làm sao se khít lỗ chân lông nhanh chóng để có một làn da đẹp mịn màng không tỳ vết? Rất đơn giản thôi, các chị em hãy dùng ngay 8 tuyệt chiêu làm se khít lỗ chân lông từ thiên nhiên sau đây nhé!

Các chị em chỉ cần thoa trực tiếp sữa tươi lên da mặt, để từ 10 – 20 phút các dưỡng chất ngấm vào da rồi rửa lại bằng nước ấm, sau đó, rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh. Không những sữa tươi nhanh chóng làm se khít lỗ chân lông trong thời gian ngắn mà làm da trắng sáng, đều màu, nuôi dưỡng da mịn màng hơn. Chính vì thế, các chị em nên khai tác triệt để các công dụng làm đẹp da từ sữa chua nhé!

Se khít lỗ chân lông nhanh chóng bằng tinh dầu oliu

Dầu oliu chứa rất nhiều vitamin A, C, E… và các chất dưỡng ẩm. Vì vậy, khi dầu oliu kết hợp với nước cốt chanh và mật ong sẽ tạo ra hỗn hợp làm se khít lỗ chân lông hiệu quả. Chị em chỉ cần trộn đều hỗn hợp theo tỷ lệ 1:1:1, rồi thoa lên da. Khoảng sau 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Chị em thực hiện cách này đều đặn từ 3 – 4 lần/tuần thì sẽ làm se khít lỗ chân không đến không ngờ.

Làm se khít lỗ chân lông bằng rau răm đơn giản nhưng hiệu quả miễn chê

Phần lớn, mọi người chỉ biết đến rau răm như một loại thực phẩm mà ít ai biết được nó còn có tác dụng làm se khít lỗ chân lông tuyệt vời. Trong rau răm có nhiều chất kháng khuẩn, kháng viêm, giúp thu nhỏ lỗ chân lông.

Chị em chỉ cần giã nhỏ rau răm, trộn đều với muối, sau đó, vắt lấy nước cốt thoa đều lên mặt. Để khoảng 2 giờ đồng hồ rồi chị em rửa sạch bằng nước lạnh. Chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì thực hiện, chị em sẽ thấy lỗ chân lông se khít và làn da cũng trở nên căng bóng và mịn màng hơn.

Nước ép cà chua nguyên liệu làm se khít lỗ chân lông không thể bỏ qua

Ngay trong cà chua đã có những thành phần như vitamin A, C, E… chất lycopene làm se khít lỗ chân lông.

Chị em nên xay nhuyễn cà chua và lấy nước cốt thoa lên mặt. Sau khoảng 10 – 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Sau mỗi lần thoa nước ép cà chua, chị em sẽ thấy được sự thay đổi của làn da, lỗ chân lông se khít và sáng mịn hơn.

Ngoài ra, nước ép cà chua còn làm trẻ hóa da, đẩy lùi quá trình lão hóa, ngăn không cho các tia UV làm hại da.

Se khít lỗ chân lông hiệu quả bằng lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà chứa rất nhiều protein và chất dưỡng ẩm, đây là thực phẩm giúp căng da mặt an toàn, làm se khít lỗ chân lông nhanh chóng.

Chị em hãy tách lấy lòng đỏ trứng gà, đánh bông lên và cho thêm một chút nước cốt chanh, sau đó thoa lên mặt. Đợi đến khi nào, hỗn hợp khô thì chị em rửa sạch bằng nước lạnh nhé! Chỉ một lần thực hiện, không những làm se khít lỗ chân lông mà còn cung cấp thêm độ ẩm và làm da trắng lên trông thấy.

Mật ong phương pháp làm se khít lỗ chân lông được nhiều chị em tin dùng

Đối với da dầu và lỗ chân lông to thì mật ong chính là “thuốc tiên” để giải cứu cho trường hợp này. Mật ong giàu vitamin A, C, E và các khoáng chất vừa cung cấp độ ẩm và làm se khít lỗ chân lông.

Chỉ cần trộn 2 thìa mật ong với nước cốt chanh, thêm một chút đường trắng là chị em đã có ngay loại kem dưỡng da se khít lỗ chân lông an toàn, hiệu quả thì miễn chê. Các chị em dùng tay thoa hỗn hợp này lên mặt kết hợp với massage nhẹ nhàng. Khoảng 5 phút sau, dưỡng chất đã thấm hết vào da thì rửa sạch bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện đều đặn từ 3 – 4 lần/tuần, dù lỗ chân lông to đến mấy cũng phải se khít lại nhanh chóng.

Cách làm se khít lỗ chân lông đơn giản bằng bia tươi

Bia cũng là một thực phẩm vô cùng tốt cho da và có các axit tự nhiên giúp làm se khít lỗ chân lông hữu hiệu. Các chị em chỉ cần thấm một chút bia lên mặt mỗi ngày từ 5-10 phút rồi rửa lại mặt bằng nước lạnh. Cách này vừa giúp khắc phục tình trạng lỗ chân lông to lại giúp chị em có thể sở hữu làn da sáng và mịn như ý muốn.

Với những nguyên liệu rẻ tiền ở trên, chị em hãy tận dụng để làm se khít lỗ chân lông hiệu quả mà không cần phải đi spa hay thẩm mỹ viện vừa tốn nhiều tiền lại phải chịu nhiều đau đớn.