Eo thon bụng phẳng mà không cần luyện tập. Nhờ tuân thủ 5 điều này

Mỗi sáng sau khi thức dậy, trước khi ăn mỗi bữa hãy dùng một ly nước ấm. Sử dụng ít nhất 3 ly nước ấm một ngày sẽ giúp giảm đi một lượng lớn mỡ tích tụ.

Theo nghiên cứu, nước có khả năng làm tăng hoạt động trao đổi chất tới 24-30% trong khoảng thời gian từ 1-1,5 tiếng. Từ đó giúp chúng ta đốt cháy thêm nhiều calorie. Chính vì vậy, uống nước hàng ngày rất tốt cho cơ thể của các nàng.

Mỗi sáng sau khi thức dậy, trước khi ăn mỗi bữa hãy dùng một ly nước ấm. Sử dụng ít nhất 3 ly nước ấm một ngày sẽ giúp giảm đi một lượng lớn mỡ tích tụ. Nước ấm còn kích thích tiêu hóa, giúp hệ trao đổi chất trở nên hiệu quả hơn.

2. Ăn nhiều rau xanh và trái cây thật thay vì uống nước ép trái cây

Rau và hoa quả chứa ít calo nhưng lại có rất nhiều chất xơ. Chúng cũng chứa nhiều nước, tức là chứa ít năng lượng, và tạo cảm giác no nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau xanh và trái cây luôn rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Rau và hoa quả chứa ít calo nhưng lại có rất nhiều chất xơ. Chúng cũng chứa nhiều nước, tức là chứa ít năng lượng, và tạo cảm giác no nhiều hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều rau và hoa quả ít bị tăng cân hơn. Sử dụng trái cây tươi thay cho nước uống trái cây sẽ tốt cho cơ thể hơn nhiều. Nước ép trái cây được bày bán có chứa đường, thành phần làm tăng trọng lượng cho cơ thể của bạn. Vì thế hãy sử dụng trái cây tươi thay cho nước ép trái cây. Nếu muốn uống nước ép, thay vì mua để sử dụng, bạn hãy trực tiếp ép nước từ trái cây nhé.

3. Sử dụng “đồ ăn thật”

“Đồ ăn thật” là những sản phẩm trải qua ít chế biến nhất trước khi được ra tiêu thụ trên thị trường. Những loại thực phẩm này mang lại cảm giác no tự nhiên, và rất khó làm bạn tăng cân nếu bạn xây dựng thực đơn ăn uống dựa trên chúng. Để có thân hình đẹp, không bị tăng cân, ngay từ bây giờ hãy lên ngay cho mình thực đơn gồm những đồ ăn sạch, tốt lành mạnh. Có thể dùng đồ uống lạnh vì cơ thể sẽ tốn calo khi “hâm nóng” đồ uống đến nhiệt độ cơ thể nên cách này sẽ buộc cơ thể bạn phải đốt nhiều calo hơn. Tuy nhiên, không nên ăn đồ ăn lạnh nhé, phương pháp này chỉ áp dụng đối với đồ uống.

Lượng đường trong cơ thể quá nhiều có thể dẫn đến béo phì, vì thế hãy hạn chế những đồ uống có đường, hoặc tạp chất ngọt. Hãy lựa chọn những đồ uống thay thế có lợi cho sức khỏe như nước lọc, bạc hà tươi, gừng tươi, dưa leo….Những đồ uống này vừa tươi mát, ít calo. Có thể sử dụng thêm những lát chanh để trang trí hoặc uống cùng.

Nước ép trái cây cũng có xu hướng chứa nhiều đường, cho nên nếu có thể thì bạn nên ăn trực tiếp trái cây để có thêm chất xơ thay vì uống nước ép.

4. Hạn chế căng thẳng

Mức độ căng thẳng tăng cao cũng có thể phá vỡ sự cân bằng của nội tiết tố. Khi một người bị căng thẳng, cơ thể họ sản sinh hormone glucocorticoid. Quá nhiều glucocorticoid có thể làm tăng sự thèm ăn, dẫn đến tăng cân.

Căng thẳng cũng có thể khiến bạn ăn uống tùy ý theo cảm xúc. Khi đó bạn có khả năng ăn những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe nhằm kiểm soát và cải thiện tâm trạng tiêu cực.

5. Ngủ điều độ

Giấc ngủ kém chất lượng làm rối loạn các hormone quan trọng, bao gồm cả những hormone liên quan đến quá trình trao đổi chất. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh câu hỏi ăn gì để giảm cân, một giấc ngủ ngon vào ban đêm cũng rất cần thiết để duy trì cân nặng và có lợi cho sức khỏe nói chung. Giấc ngủ kém chất lượng làm rối loạn các hormone quan trọng, bao gồm cả những hormone liên quan đến quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có thể làm tăng nguy cơ thừa cân hoặc béo phì.