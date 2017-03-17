Dùng dưa leo làm điều này vào mỗi sáng da bạn sẽ đẹp lung linh, trắng sáng rạng ngời

Chuyên trang về làm đẹp The beauty department đã giới thiệu một cách làm đẹp mới bằng dưa leo vào mỗi buổi sáng.

Dưa leo luôn được nhắc đến nhiều nhất trong việc dưỡng da, làm đẹp. Đa số phụ nữ thường dùng dưa leo chỉ để đắp mặt chứ chẳng ai nghĩ sẽ ngâm mặt với dưa leo kết hợp với nước đá và serum. Nhưng thực tế là phương pháp này còn có hiệu quả gấp nhiều lần việc đắp mặt nạ. Phương pháp này phù hợp nhất với những bạn có da nhiều dầu, mụn và có lỗ chân long to.

Tác dụng:

- Khoáng chất trong dưa leo giúp chống viêm, trị mụn và ngăn mụn trở lại.

- Thành phần kali giúp chữa lành vết thương, kháng khuẩn.

- Dưa leo không những dưỡng trắng da mà còn có tác dụng trị thâm, nám hữu hiệu.

- Cung cấp nước giúp da cân bằng độ ẩm hiệu quả. Giúp ngăn ngừa nếp nhăn, chống lão hóa da.

- Việc ngâm mặt với dưa leo, nước đá lạnh vào buổi sáng sẽ giúp da bạn săn chắt, lỗ chân lông được se khít.

- Nước đá cũng có tác dụng tiêu viêm rất tốt.

- Cộng thêm thành phần dưỡng chất dồi dào từ serum, da sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng hoàn thiện hơn. Bạn có thể tùy chọn loại serum phù hợp với da của mình.

Nguyên liệu:

- Dưa leo thái lát mỏng

- 1 thau nước sạch

- Nước đá

- Serum dưỡng da (tùy chọn)

Cách thực hiện:

- Cho nước đá, tốt nhất bạn nên chọn đá viên vào thau nước. Đợi đến khi nước lạnh đến độ lạnh nhất định thêm dưa leo, serum dưỡng da vào. Khuấy đều hỗn hợp đến khi serum đã tan ra. Bạn có thể dùng ngón tay để thử xem nước có độ lạnh phù hợp chưa, tiếp theo đó bạn úp mặt vào thau và ngâm mặt tầm 6-7 phút. Nhớ cho mình khoảng thời gian để hít thở nhé! Sau khi ngâm mặt xong bạn không cần phải rửa lại với nước, cứ để mặt khô tự nhiên. Bạn có thể dùng tay vỗ vỗ lên da mặt để tinh chất dưa leo, serum thẫm thấu vào da. Vì nếu bạn rửa lại mặt bằng nước có nhiệt độ cao hơn thì lỗ chân lông sẽ không được se khít. Bạn có thể làm điều này mỗi sáng mà không cần phải dùng bất cứ loại mỹ phẩm dưỡng trắng nào.

Lưu ý:

- Tránh việc để nước quá lạnh, vì trước giờ chúng ta thường không để tâm đến việc bỏng lạnh. Da mặt vô cùng nhạy cảm vậy nên bạn cẩn thận trong việc điều hòa nhiệt độ nhé.

- Khi ngâm mặt vào nước lạnh cố gắng đừng nhăn nhó mặt, điều này sẽ khiến da bạn có nếp nhăn. Cố gắng để tinh thần thoải mái, thư giãn.

- Trước khi ngâm mặt cần vệ sinh da mặt thật sạch để tẩy tế bào chết, nhờn sau một giấc ngủ dài.

- Bạn có thể không cần thêm serum vào nếu như không thích.

- Một lời khuyên nhờ dành cho bạn, mặc dù dưa leo giúp làm trăng da nhưng khá bắt nắng. Vậy nên nhớ che chắn, chống nắng cho da cẩn thận nhé.

Hiệu quả của dưa leo trong việc làm đẹp đã được kiểm chứng từ lý thuyết cho đến thực tiễn. Dù bạn chọn phương pháp bổ sung dưa leo từ bên ngoài hay bên trong đều có tác dụng cả. Và phương pháp ngâm mặt với dưa leo mới này cũng mang lại hiệu quả tương tự. Chỉ cần bạn áp dụng đúng cách, đúng thời điểm bạn sẽ có được làn da như mong muốn.

(Nguồn thebeautydepartment)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-dua-leo-lam-dieu-nay-vao-moi-sang-da-ban-se-dep-lung-linh-trang-sang-rang-ngoi-185157.html