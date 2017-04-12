Đun một ít lá trà xanh rồi thoa lên mặt, hiệu quả có được tốt gấp chục lần kem trị mụn đắt tiền

Chăm sóc da 12/04/2017 15:41

Sử dụng nước đun trà xanh theo cách này sẽ giúp da loại sạch bụi bẩn, vi khuẩn, bã nhờn và trị mụn vô cùng hiệu quả.

Mụn là vấn đề mà đa số phụ nữ nào cũng mắc phải, nhưng không phải ai cũng may mắn thoát khỏi vấn đề này một cách dễ dàng. Sau đây là một phương pháp trị mụn trứng cá từ nước trà xanh vô cùng hiệu quả mà bạn có thể dùng thử tại nhà.  

Trà xanh là một trong những nguyên liệu vô cùng hữu ích đối với việc làm đẹp. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong trà xanh làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da mặt luôn tươi trẻ, rạng rỡ và sáng màu. Chất này còn giúp tiêu diệt các gốc tự do trên da, một trong những nguyên nhân gây nên mụn. Đặc biệt, nó còn giúp điều trị các vấn đề về sắc tố da vô cùng hiệu quả. 

Cách trị mụn trứng cá hiệu quả bằng nước trà xanh cho chị em
Các khoáng chất chứa trong trà xanh giúp trị mụn vô cùng hiệu quả. Ảnh: Internet

Hơn nữa, tinh chất chứa trong trà xanh hoạt động như một chất chống nắng, giúp da chống lại các tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời. Chất polyphenol ngăn chặn phản ứng của nắng nóng đối với da. 

Theo nghiên cứu, trà xanh là một trong những phương pháp trị mụn trứng cá, mụn đầu đen hiệu quả nhất. Nước trà xanh còn có tác dụng se khít lỗ chân lông, kiểm soát sự tích tụ dầu nhờn trên mặt và tẩy tế bào chết cho da. Sử dụng nước trà xanh còn giúp giảm quầng thâm mắt vô cùng hiệu quả. 

Hãy áp dụng ngay phương pháp trị mụn với công thức từ trà xanh sau đây:

Nguyên liệu cần có:

- Lá trà xanh khô

- Một bát nước

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho nước vào nồi và tiến hành đun sôi.

Cách trị mụn trứng cá hiệu quả bằng nước trà xanh cho chị em
Ảnh: Internet

Bước 2: Khi nước đã bắt đầu sôi thì cho thêm lá trà xanh khô vào, nên vò nát lá trà xanh. Giữ hỗn hợp sôi khoảng 10 phút để tinh chất lá trà xanh hòa tan hết. Đợi đến khi nước có màu vàng đậm thì tắt bếp.

Cách trị mụn trứng cá hiệu quả bằng nước trà xanh cho chị em
Ảnh: Internet

Bước 3: Để nguội và đưa ra bình thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách trị mụn trứng cá hiệu quả bằng nước trà xanh cho chị em
Nước trà xanh có tác dụng kiềm dầu, chống lão hóa và trị mụn hữu hiệu. Ảnh: Internet

Cách sử dụng: 

Mỗi lần sử dụng, hãy thấm dung dịch nước đun trà xanh vào một miếng bông rồi thoa đều lên da mặt. Sau khi dung dịch vừa khô thì rửa lại với nước.

Áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi ngày để loại bỏ mụn trứng cá trên da nhanh nhất. 

Cách trị mụn trứng cá hiệu quả bằng nước trà xanh cho chị em
Nước trà xanh sẽ giúp bạn trị mụn một cách lành mạnh và ngăn ngừa mụn quay trở lại. Ảnh: Internet

(Nguồn Boldsky)

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da mụn cách trị mụn trứng cá trị mụn bằng nước trà xanh

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 21 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn