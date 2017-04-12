Đun một ít lá trà xanh rồi thoa lên mặt, hiệu quả có được tốt gấp chục lần kem trị mụn đắt tiền

Sử dụng nước đun trà xanh theo cách này sẽ giúp da loại sạch bụi bẩn, vi khuẩn, bã nhờn và trị mụn vô cùng hiệu quả.

Mụn là vấn đề mà đa số phụ nữ nào cũng mắc phải, nhưng không phải ai cũng may mắn thoát khỏi vấn đề này một cách dễ dàng. Sau đây là một phương pháp trị mụn trứng cá từ nước trà xanh vô cùng hiệu quả mà bạn có thể dùng thử tại nhà. Trà xanh là một trong những nguyên liệu vô cùng hữu ích đối với việc làm đẹp. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong trà xanh làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da mặt luôn tươi trẻ, rạng rỡ và sáng màu. Chất này còn giúp tiêu diệt các gốc tự do trên da, một trong những nguyên nhân gây nên mụn. Đặc biệt, nó còn giúp điều trị các vấn đề về sắc tố da vô cùng hiệu quả.

Hơn nữa, tinh chất chứa trong trà xanh hoạt động như một chất chống nắng, giúp da chống lại các tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời. Chất polyphenol ngăn chặn phản ứng của nắng nóng đối với da.

Theo nghiên cứu, trà xanh là một trong những phương pháp trị mụn trứng cá, mụn đầu đen hiệu quả nhất. Nước trà xanh còn có tác dụng se khít lỗ chân lông, kiểm soát sự tích tụ dầu nhờn trên mặt và tẩy tế bào chết cho da. Sử dụng nước trà xanh còn giúp giảm quầng thâm mắt vô cùng hiệu quả. Hãy áp dụng ngay phương pháp trị mụn với công thức từ trà xanh sau đây: Nguyên liệu cần có: - Lá trà xanh khô - Một bát nước Cách thực hiện: Bước 1: Cho nước vào nồi và tiến hành đun sôi. Bước 2: Khi nước đã bắt đầu sôi thì cho thêm lá trà xanh khô vào, nên vò nát lá trà xanh. Giữ hỗn hợp sôi khoảng 10 phút để tinh chất lá trà xanh hòa tan hết. Đợi đến khi nước có màu vàng đậm thì tắt bếp. Bước 3: Để nguội và đưa ra bình thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cách sử dụng: Mỗi lần sử dụng, hãy thấm dung dịch nước đun trà xanh vào một miếng bông rồi thoa đều lên da mặt. Sau khi dung dịch vừa khô thì rửa lại với nước. Áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi ngày để loại bỏ mụn trứng cá trên da nhanh nhất. (Nguồn Boldsky)

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