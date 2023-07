Đôi cánh tay đen sạm, kém sáng trở nên trắng mịn với 4 cách làm kem trộn trắng da tay này

Nội dung bài viết

Trước đây nhiều người không thích dùng kem trộn, vì theo quan niệm của họ, loại kem này không đảm bảo an toàn mà còn gây hại cho da sau này. Tuy nhiên, không phải loại kem trộn nào cũng có nguy cơ gây hại tới làn da. Nếu như bạn chọn sản phẩm thích hợp, an toàn thì khi làm kem trộn nó sẽ cho hiệu quả cao hơn và đảm bảo an toàn cho da tuyệt đối. Bạn nhắc đến kem trộn là thường để dưỡng da mặt thì còn có cách làm kem trộn trắng da tay nữa đấy! Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay thôi nào!