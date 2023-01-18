Đôi cánh tay đen sạm, kém sáng trở nên trắng mịn với 4 cách làm kem trộn trắng da tay này

Trước đây nhiều người không thích dùng kem trộn, vì theo quan niệm của họ, loại kem này không đảm bảo an toàn mà còn gây hại cho da sau này. Tuy nhiên, không phải loại kem trộn nào cũng có nguy cơ gây hại tới làn da. Nếu như bạn chọn sản phẩm thích hợp, an toàn thì khi làm kem trộn nó sẽ cho hiệu quả cao hơn và đảm bảo an toàn cho da tuyệt đối. Bạn nhắc đến kem trộn là thường để dưỡng da mặt thì còn có cách làm kem trộn trắng da tay nữa đấy! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Sữa chua là loại thực phẩm bổ dưỡng tốt cho sức khỏe và là sản phẩm được đông đảo chị em tin dùng vì nó có khả năng làm đẹp hoàn hảo. Sữa chua với hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và axit amin nên giúp không chỉ da mặt mà còn có tác dụng tuyệt vời với da tay. Sau một thời gian sử dụng, da tay sẽ trắng mịn hơn đến không ngờ đấy nhé!

Làn da tay của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào hơn cho dù bạn phải tiếp xúc nhiều với nước hay nắng mặt trời. Những công thức làm kem trộn dưới đây sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Làm kem trộn trắng da tay từ sữa chua, mật ong và bột nghệ!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Sữa chua không đường, mật ong, chanh tươi, bột nghệ, quả hạnh nhân.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Quả hạnh nhân lấy phần nhân rồi đem giã nhuyễn.

- Trộn nửa hũ sữa chua không đường với 1 muỗng mật ong, 2 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng bột nghệ và 3 – 4 trái hạnh nhân giã nhuyễn.

- Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp quyện lại với nhau và sền sệt lại là được.

- Cho vào lọ thủy tinh, đậy nắp kín và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

2. Công thức làm kem trộn trắng da tay với dầu oliu

Dầu oliu là sản phẩm tuyệt vời của sức khỏe và giúp chăm sóc da trở nên đẹp toàn diện hơn. Dầu oliu với nhiều vitamin A, B, E, khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, protein, axit amin... giúp dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa, giúp da trở nên căng mịn và trắng hồng hơn. Dùng dầu oliu để làm kem trộn trắng da tay là hữu hiệu mà bạn không nên bỏ qua.

Dưỡng trắng da tay hiệu quả nhờ loại kem trộn từ dầu oliu!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Dầu oliu, nha đam, bột cám gạo.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nha đam rửa sạch rồi cạo lấy lớp gel bên trong.

- Trộn dầu oliu, gel nha đam và bột cám gạo với tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Bảo quản hỗn hợp kem trộn này trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

3. Cách làm kem trộn dưỡng trắng da tay với trái bơ

Bơ và một loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người ưa thích. Không những vậy, thành phần vitamin E trong trái bơ giúp da tay trở nên mịn màng, trắng hồng và trở nên tươi trẻ đầy sức sống. Đây là nguyên liệu tuyệt vời để làm kem trộn dưỡng trắng da tay hiệu quả và an toàn nhất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Trái bơ, sữa chua.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trái bơ chín bỏ vỏ, lấy phần thịt rồi đem xay nhuyễn chung với 1 hũ sữa chua không đường.

- Bạn có thể trộn thêm với chút lòng trắng trứng để tăng thêm hiệu quả nếu muốn.

- Khi hỗn hợp đã hòa quyện vào nhau thì bạn hãy bảo quản nó trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần nhé.

Cách làm kem trộn trắng da tay hiệu quả và tiết kiệm từ trái bơ!

4. Cách làm kem trộn dưỡng trắng da tay với mật ong

Mật ong không chỉ là sản phẩm tuyệt vời giúp làm mềm da mà nó có thể trị mụn, làm trắng da và ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả. Da tay cũng giống như da mặt, chỉ cần chăm sóc tốt thì làn da sẽ trở nên căng mịn không còn vết chai sần, đen sạm nữa. Nhờ thành phần vitamin và khoáng chất cao mà mật ong trở thành nguyên liệu chủ yếu trong nhiều công thức làm đẹp mà ta phải kể đến đó là kem trộn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Mật ong, bơ ca cao, dầu hạnh nhân, dầu oải hương hoặc nước hoa hồng.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn 1 muỗng dầu hạnh nhân với 2 muỗng bơ ca cao rồi đem nấu cách thủy để hỗn hợp có thể tan chảy hoàn toàn.

- Sau đó, tắt bếp và trộn thêm vào 2 muỗng mật ong.

- Khi hỗn hợp đã nguội bớt thì thêm một vài giọt nước hoa hồng để tạo mùi thơm dễ chiu cho sản phẩm nhé.

- Cho hỗn hợp vào trong lọ thủy tinh, đậy kín và bảo quản lạnh.

Với những cách làm kem trộn dưỡng trắng da tay này, bạn chỉ cần sử dụng nó giống như một loại kem dưỡng thông thường. Thoa đều kem trộn lên da cánh tay và bàn tay mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ đều đặn mỗi ngày. Kiên trì sau một thời gian thì, đôi cánh tay của bạn sẽ trở nên trắng mịn đều màu hơn, cho bạn dễ dàng diện bộ cánh ngắn tay. Chúc các độc giả áp dụng thành công và nhanh chóng sở hữu được làn da tay mềm mịn, trắng sáng như ý nhé!