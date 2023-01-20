Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ "nước bỏ đi"

Chăm sóc da 20/01/2023 05:15

Nàng Hậu đẹp nhất Thanh Hoá có những phương pháp làm đẹp gia truyền rất thú vị.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nên Đỗ Thị Hà thường tận dụng những nông sản gần gũi với cô để làm đẹp như đắp mặt nạ với trai cây, dưỡng da bằng nước gạo… Những phương pháp này theo cô lớn lên và thỉnh thoảng làm cho mỹ nhân nhớ lại ngày trước khi ứng dụng chúng như một cách cân bằng và đưa làn da về trạng thái gần thiên nhiên nhất, sau những ngày tiếp xúc nhiều mỹ phẩm trang điểm phấn son lộng lẫy.

Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 1

Cùng với đàn chị Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà là nàng hậu rất chăm khoe mặt mộc nhờ gương mặt đẹp hài hòa cũng như làn da căng mịn không chút tì vết của mình. Nước da của nàng hậu trắng mịn, căng bóng khiến ai nhìn cũng mê và muốn hỏi Đỗ Thị Hà về bí quyết dưỡng da, nhất là trong thời tiết hanh khô và độ ẩm thấp như mùa Đông miền Bắc lúc này.

 Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 2

Vậy là Đỗ Thị Hà đã nhanh chóng làm video hé lộ chu trình dưỡng da trong mùa Đông của mình để có được làn da đủ ẩm, mịn màng bất chấp thời tiết quá khô. Đầu tiên là nàng hậu phải tẩy trang thật kỹ sau một ngày làm việc.

Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 3

Nàng hậu thường sử dụng mỹ phẩm, một phần vì sự phù hợp với da và một phần vì sự tiện lợi. Riêng về các phương thức gia truyền thì đôi khi Hà có đắp mặt bằng cà chua và cũng có sử dụng nước gạo để rửa thêm da tay. 

Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 4

Nàng hậu thích nhất về phương pháp đắp mặt bằng trái cây là cảm giác sảng khoái và tươi mới sau khi đã thực hiện. Thêm vào đó, điều hay ở cách chăm sóc này đó là da có được những dưỡng chất tự nhiên nhất, khiến da có thời gian thư giãn hơn sau khi tiếp xúc nhiều với các loại mỹ phẩm một chút.

Trước khi ứng dụng lần đầu, nàng hậu cũng có tìm hiểu trên mạng cũng như có thử hỏi những người bạn xung quanh về việc nên lựa chọn loại trái cây nào để đắp mặt đưa về kết quả tốt nhất. 

Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 5

Trong những khung ảnh mộc mạc ở nhà, Đỗ Thị Hà ghi điểm tuyệt đối với đường nét gương mặt thanh tú. Đặc biệt, làn da căng mịn, không chút tì vết chính là "vũ khí" giúp người đẹp chiếm trọn spotlight. Thời điểm đang mắc Covid-19 ở Mỹ, mỹ nhân 2k1 vẫn khiến nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp làn da cùng thần sắc rạng rỡ. 

Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 6

Ghi điểm bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà từng vướng nhiều ý kiến trái chiều về nét đẹp lúc đăng quang. Đội lên đầu chiếc vương miện hoa hậu khi chỉ mới 19 tuổi, người đẹp gốc Thanh Hóa cũng gặp nhiều bỡ ngỡ. 

Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 7

Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 8

Đỗ Thị Hà gây bất ngờ khi chia sẻ bí quyết làm đẹp dân dã ở miền quê, dưỡng mịn da tay bằng thứ 'nước bỏ đi' - Ảnh 9

Nàng hậu từng chia sẻ: "Việc chăm sóc da không phải sẽ mang lại hiệu quả ngay tức thời mà nó là một hành trình lâu dài, và nếu thay đổi cũng sẽ cần thời gian để cơ thể và làn da của bạn thích nghi được. Vậy nên, hãy cẩn trọng trong việc chọn cách chăm sóc da, đảm bảo rằng đó là phương pháp mà mình có thể ứng dụng lâu dài và lên kế hoạch cho việc thực hiện nó. Vì vậy chị em hãy kiên nhẫn với làn da và chăm sóc kỹ càng một chút thì sẽ có hiệu quả về sau thôi nhé!"

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Từ khóa:   Đỗ Thị Hà chăm sóc da bí quyết dưỡng da

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