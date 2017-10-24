Điều kiện khí hậu giống Việt Nam nhưng sao phụ nữ Thái lại sở hữu làn da trắng đẹp đến vậy – bí kíp là đây

Có bao giờ bạn thắc mắc, điều kiện khí hậu và thời tiết của Thái Lan cũng tương đồng như Việt Nam, nhưng tại sao họ lại sở hữu làn da đẹp mịn màng đến vậy? Còn chần chừ gì nữa mà không tìm hiểu ngay bí quyết duy trì vẻ đẹp của các mỹ nhân đất nước chùa vàng.

Nghệ chính là “vũ khí” làm đẹp bí mật của phụ nữ Thái, chúng được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, từ việc chế các loại mặt nạ dưỡng da cho đến các món ăn, đồ uống. Nghệ không chỉ giúp cho quá trình lão hoá của da chậm lại, mà chúng còn bồi dưỡng sự phát triển của hệ miễn dịch trên da, hỗ trợ dưỡng trắng nhanh chóng. Ngoài ra, tinh chất nghệ còn có khả năng tái tạo collagen cho da nhờ một loại dưỡng chất có tên gọi là “manganese”.

Để phát huy hiệu quả cao nhất của nghệ, “hội chị em” Thái Lan còn chế biến rất nhiều món ăn và nước uống từ nghệ. Đặc biệt, khi kết hợp tinh chất nghệ với chanh, táo hay gừng, chúng còn có thể biến thành một loại đồ uống hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng cực hiệu quả.

Sử dụng Collagen mỗi ngày

Các cô gái Thái sử dụng collagen mỗi ngày, đặc biệt là các dòng chiết xuất tự nhiên có trong các loại trái cây như đu đủ, cà chua, dâu tây, dưa hấu… Ngoài ra, họ cũng thường xuyên sử dụng các sản phẩm bổ sung collagen cho da như mặt nạ, kem dưỡng da, các loại nước uống dinh dưỡng để níu giữ tuổi thanh xuân.

Kem chống nắng chính là “vật bất ly thân”

Là một quốc gia nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới Xavan, thời tiết nắng nóng và mưa nhiều, vì vậy các sản phẩm kem chống nắng luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ phái đẹp Thái Lan.

Theo bí kíp chăm sóc sắc đẹp của các hotgirl xứ Thái thì việc bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời từ khoảng 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều là vô cùng quan trọng. Và lúc này các các sản phẩm kem chống nắng có độ SPF 50 chính là trợ thủ đắc lực cho làn da phụ nữ.

Chế độ ăn kiêng lý tưởng

Để sở hữu làn da trắng mịn và khoẻ mạnh, chế độ ăn uống cũng là vấn đề mà các cô gái Thái cực kỳ chú tâm. Các loại thực phẩm xanh, sạch như trái cây và rau quả tươi sống là những thành phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của họ. Ngoài ra, uống trà xanh, nước ép hay nước khoáng hàng ngày cũng là cách để phái đẹp Thái Lan duy trì làn da căng mịn và tràn sức sống.

Bên cạnh đó, trong chế độ ăn của mình, phụ nữ Thái hạn chế tối đa việc sử dụng các loại thực phẩm đóng hộp, đồ uống có chứa cồn và các món thịt sống.