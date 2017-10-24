Điều kiện khí hậu giống Việt Nam nhưng sao phụ nữ Thái lại sở hữu làn da trắng đẹp đến vậy – bí kíp là đây

Chăm sóc da 24/10/2017 09:00

Nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện, mái tóc óng mượt cùng làn da mịn màng, không tì vết là nét đẹp "độc quyền" của những cô gái Thái Lan. Vậy bí quyết nào để họ sở hữu vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ ấy trong khi khí hậu cũng giống Việt Nam.

Có bao giờ bạn thắc mắc, điều kiện khí hậu và thời tiết của Thái Lan cũng tương đồng như Việt Nam, nhưng tại sao họ lại sở hữu làn da đẹp mịn màng đến vậy?  Còn chần chừ gì nữa mà không tìm hiểu ngay bí quyết duy trì vẻ đẹp của các mỹ nhân đất nước chùa vàng.

Bí quyết làm đẹp với nghệ

Điều kiện khí hậu giống Việt Nam nhưng sao phụ nữ Thái lại sở hữu làn da trắng đẹp đến vậy – bí kíp là đây - Ảnh 1
Tinh chất nghệ giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào chỉ trong thời gian ngắn - Ảnh: Internet

Nghệ chính là “vũ khí” làm đẹp bí mật của phụ nữ Thái, chúng được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, từ việc chế các loại mặt nạ dưỡng da cho đến các món ăn, đồ uống. Nghệ không chỉ giúp cho quá trình lão hoá của da chậm lại, mà chúng còn bồi dưỡng sự phát triển của hệ miễn dịch trên da, hỗ trợ dưỡng trắng nhanh chóng. Ngoài ra, tinh chất nghệ còn có khả năng tái tạo collagen cho da nhờ một loại dưỡng chất có tên gọi là “manganese”.

Để phát huy hiệu quả cao nhất của nghệ, “hội chị em” Thái Lan còn chế biến rất nhiều món ăn và nước uống từ nghệ. Đặc biệt, khi kết hợp tinh chất nghệ với chanh, táo hay gừng, chúng còn có thể biến thành một loại đồ uống hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng cực hiệu quả.   

Sử dụng Collagen mỗi ngày

Điều kiện khí hậu giống Việt Nam nhưng sao phụ nữ Thái lại sở hữu làn da trắng đẹp đến vậy – bí kíp là đây - Ảnh 2
Collagen là bí kíp giúp pháp đẹp Thái Lan lưu giữ nét thanh xuân - Ảnh: Internet

Các cô gái Thái sử dụng collagen mỗi ngày, đặc biệt là các dòng chiết xuất tự nhiên có trong các loại trái cây như đu đủ, cà chua, dâu tây, dưa hấu… Ngoài ra, họ cũng thường xuyên sử dụng các sản phẩm bổ sung collagen cho da như mặt nạ, kem dưỡng da, các loại nước uống dinh dưỡng để níu giữ tuổi thanh xuân.

Kem chống nắng chính là “vật bất ly thân”

Điều kiện khí hậu giống Việt Nam nhưng sao phụ nữ Thái lại sở hữu làn da trắng đẹp đến vậy – bí kíp là đây - Ảnh 3
Kem chống nắng giúp phụ nữ Thái bảo vệ và chăm sóc làn da cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Là một quốc gia nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới Xavan, thời tiết nắng nóng và mưa nhiều, vì vậy các sản phẩm kem chống nắng luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ phái đẹp Thái Lan.

Theo bí kíp chăm sóc sắc đẹp của các hotgirl xứ Thái thì việc bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời từ khoảng 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều là vô cùng quan trọng. Và lúc này các các sản phẩm kem chống nắng có độ SPF 50 chính là trợ thủ đắc lực cho làn da phụ nữ.

Chế độ ăn kiêng lý tưởng

Điều kiện khí hậu giống Việt Nam nhưng sao phụ nữ Thái lại sở hữu làn da trắng đẹp đến vậy – bí kíp là đây - Ảnh 4
Hoa quả tươi không chỉ giúp làm đẹp da mà còn hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng cực tốt - Ảnh: Internet

Để sở hữu làn da trắng mịn và khoẻ mạnh, chế độ ăn uống cũng là vấn đề mà các cô gái Thái cực kỳ chú tâm. Các loại thực phẩm xanh, sạch như trái cây và rau quả tươi sống là những thành phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của họ. Ngoài ra, uống trà xanh, nước ép hay nước khoáng hàng ngày cũng là cách để phái đẹp Thái Lan duy trì làn da căng mịn và tràn sức sống.

Bên cạnh đó, trong chế độ ăn của mình, phụ nữ Thái hạn chế tối đa việc sử dụng các loại thực phẩm đóng hộp, đồ uống có chứa cồn và các món thịt sống.

Thời tiết chuyển mùa lạnh, công đoạn chăm sóc da của bạn cần thay đổi những gì

Thời tiết chuyển mùa lạnh, công đoạn chăm sóc da của bạn cần thay đổi những gì

Cùng với sự thay đổi của thời tiết, các bước chăm da, lựa chọn sản phẩm chăm sóc da cũng cần có sự thay đổi để phù hợp với thời điểm nhạy cảm hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   cách dưỡng da của phụ nữ thái chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ