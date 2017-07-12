Đẹp láng mịn với cách tắm trắng bằng bột đậu đỏ

Chăm sóc da 12/07/2017 11:37

Không cần mất thời gian và nhiều chi phí đến các viện thẩm mỹ hay spa chuyên nghiệp, bạn cũng co thể tự dưỡng trắng da ngay tại nhà với công thức tắm trắng bằng bột đậu đỏ.

Đã là chị em phụ nữ thì vấn đề làm đẹp luôn được đặt lên hàng đầu. Bất kỳ ai cũng mong muốn mình sở hữu thân hình đẹp với làn da trắng mịn ngọc ngà. Tuy nhiên, để có thể đạt được điều đó, chị em cần bỏ ra nhiều thời gian để chăm sóc cũng như dưỡng da tốt hơn. Một trong những biện pháp nhận được sự tán dương nhiều nhất đó là cách tắm trắng bằng bột đậu đỏ. Nếu bạn muốn làn da của mình trở nên đẹp và trắng hồng hơn thì hãy thử áp dụng ngay công thức này nhé.

Bột đậu đỏ với hiệu quả làm trắng

Đậu đỏ là một trong những loại ngũ cốc được biết đến nhiều và được trồng phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là sản phẩm được dùng nhiều trong chế biến các món ăn với hương vị thơm ngon và có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Đậu đỏ chứa nhiều chất xơ, các loại vitamin, khoáng chất cần thiết protein và chất đường bột. Nghe không thôi chúng ta cũng biết được nó đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động tốt cũng như ngăn ngừa nhiều vấn đề bệnh tật.

Bột đậu đỏ có tác dụng <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/lam-trang-da' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/lam-trang-da'><i>làm trắng da</i></a> hiệu quả
Bột đậu đỏ có tác dụng làm trắng da hiệu quả (Ảnh: Internet)

Ngoài công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, đậu đỏ còn được xem là  sản phẩm có tác dụng rất tốt cho việc chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Nó vừa làm mượt tóc, giảm cân và còn dưỡng trắng da rất hiệu quả.

Bột đậu đỏ là sản phẩm được tinh chế hoàn toàn từ hạt đậu. Trong đó lưu giữ đầy đủ những dưỡng chất cần thiết, tắm trắng với bột đậu đỏ tuy là phương pháp đã được dùng lâu nay nhưng chị em chúng ta lại chưa được dịp biết đến nhiều. Đa số chúng ta còn đang rất hoài nghi về hiệu quả của nó, nhưng đừng bận tâm vì bột đậu đỏ dưỡng trắng da rất tốt mà thực tế đã chứng minh là đúng.

Với các thành phần dưỡng chất tốt của bột đậu đỏ dễ dàng thấm sâu vào các tế bào da, giúp da hấp thu và biến chúng thành sản phẩm có lợi cho sự chuyển hóa sắc tố da. Các tinh chất có trong đậu đỏ giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới, loại bỏ được các tế bào chết một cách nhanh chóng, giúp dưỡng trắng da tức thì chỉ sau vài lần sử dụng. Nên, nếu được, bạn hãy trải nghiệm nó vì hiệu quả sẽ không làm bạn thất vọng.

Cách tắm trắng bằng bột đậu đỏ

Để có thể sử dụng bột đậu đỏ tắm trắng tốt hơn, bạn cần làm theo công thức rõ ràng và theo một chu trình nhất định. Có như vậy thì công sức bạn bỏ ra mới thu lại được kết quả như ý.

Nguyên liệu chuẩn bị:

-    Bột đậu đỏ

-    Bột cám gạo

-    Tinh dầu thiên nhiên (dầu dừa hoặc dầu oliu)

Các sản phẩm trên nên chọn loại nguyên chất để đảm bảo an toàn và mức độ thành công cao nhất. Bạn nên tìm mua ở những nơi uy tín, rõ nguồn gốc.

Thực hiện:

-    Lấy 1 chén bột đậu đỏ trộn chung với 1 chén bột cám gạo và 2 – 3 muỗng tinh dầu. Nếu bạn thấy đặc quá thì có thể thêm một chút nước để tao độ sền sệt.

-    Sau khi tắm sạch và lau khô người thì hãy thoa đều hỗn hợp này lên toàn bộ cơ thể.

-    Kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Đẹp rạng ngời với cách tắm trắng với bột đậu đỏ
Đẹp rạng ngời với cách tắm trắng với bột đậu đỏ (Ảnh: Internet)

Cách này bạn có thể áp dụng mỗi ngày vì nó an toàn và đảm bảo sẽ cho hiệu quả chỉ sau 1 tuần áp dụng. Làn da rám nắng, đen sạm sẽ sớm trở nên hồng hào, trắng mịn như ý mà bạn mong muốn.

Ngoài công thức tắm trắng với bột đậu đỏ này, bạn còn rất nhiều sự kết hợp khác mà vẫn cho hiệu quả tương tự như sữa tươi không đường, mật ong, sữa chua... Hãy áp dụng ngay để sớm nhận được sự thay đổi tuyệt vời của làn da nhé.

Tổng hợp những cách tắm trắng tại nhà hiệu quả như ý

Tổng hợp những cách tắm trắng tại nhà hiệu quả như ý

Sở hữu làn da trắng mịn ngọc ngà hơn với các cách tắm trắng đơn giản ngay tại nhà. Chỉ cần bạn có những sản phẩm này là có thể chăm sóc làn da yêu dấu của mình.

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