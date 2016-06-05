Đắp tuần 2 lần, da trắng như trứng bóc không cần tốn tiền mua kem

Đây chính là bí quyết giúp phụ nữ ở nhiều nước châu Á có được làn da trắng mịn và khỏe mạnh không ngờ.

1. Đắp mặt với sữa chua, mật ong và nghệ

Sữa chua, mật ong và tinh nghệ từ lâu đã được xem như bộ 3 thần dược dành riêng cho da mặt bởi những dưỡng chất quý giá, tính lành và không gây kích ứng. Axit lactic và protein lên men trong sữa chua giúp cho da mặt có được sự đàn hồi, trong khi đó tinh nghệ và mật ong giúp da không có vết thâm nám, trắng hồng lên mỗi ngày.

Nguyên liệu:

- Tinh bột nghệ

- Mật ong

- Sữa chua không đường

Cách làm:

Trộn tinh bột nghệ và mật ong cùng sữa chua vào một cái chén. Đầu tiên, bạn cần rửa mặt thật sạch, sau đó, thoa đều hỗn hợp lên da và nằm thư giãn 15 phút. Rửa sạch với nước nhiều lần và thấm khô.

2. Đắp mặt với trứng gà và mật ong

Một công thức khac cũng giúp da sáng hồng không tì vết đó là trứng gà và mật ong. Bản thân 2 nguyên liệu này rất quen thuộc với nhiều căn bếp, nhưng ít ai biết rằng đó là phương pháp chống lão hóa vô cùng tốt mà phụ nữ ở nhiều nơi tin dùng. Khả năng kháng khuẩn trong mật ong còn giúp da khỏe mạnh và đều màu hơn, chống lại mụn và viêm nhiễm.

Nguyên liệu:

- Trứng gà ta

- Mật ong

Cách làm:

Đập trứng gà ta vào bát, khuấy đều, sau đó cho mật ong vào trộn tiếp. Rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp lên da 15 phút và nghỉ ngơi. Rửa lại với nước sạch rồi thấm khô da

2 mặt nạ trên nên làm tuần 2 lần để có kết quả tốt nhất.

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