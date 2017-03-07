Đắp nghệ theo cách này, mụn ẩn tự trồi lên rồi biến mất mà không cần nặn

Chăm sóc da 07/03/2017 16:18

Da bạn đang rơi vào tình trạng sần sùi, kém mịn màng do những chiếc mụn ẩn cứng đầu? Đừng lo lắng, vì chỉ với loại mặt nạ cực đơn giản từ tinh bột nghệ và sữa chua, bạn đã có thể nhanh chóng xóa sổ những anh bạn mụn ẩn khó chịu này .

Mụn ẩn dưới da là loại mụn nhỏ li ti, ẩn sâu dưới da. Nếu không được xử lí đúng và kịp thời mụn ẩn sẽ lây lan sang các vùng khác, để lại vết thâm và sẹo lồi lõm, gây mất thẩm mỹ cho da.

Đắp nghệ theo cách này, mụn ẩn tự trồi lên rồi biến mất mà không cần nặn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghệ và sữa chua đều là 2 nguyên liệu có công dụng làm đẹp tuyệt vời. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này không chỉ giúp da bạn loại bỏ những chiếc mụn ẩn đáng ghét, mà còn khiến da mềm mại và trắng mịn hơn.

Cách trị mụn ẩn dưới da bằng mặt nạ tinh bột nghệ, sữa chua

1. Nguyên liệu:

Đắp nghệ theo cách này, mụn ẩn tự trồi lên rồi biến mất mà không cần nặn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- 1 hũ sữa chua không đường (bỏ vài ngăn mát tủ lạnh để sữa chua sệt lại)

- 2 thìa tinh bột nghệ

2. Cách làm

- Trộn đều hỗn hợp sữa chua và tinh bột nghệ

-  Rửa mặt sạch với nước ấm, để da tự khô sau đó thoa hỗn hợp lên da

- Thư giãn khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch lại với nước lạnh

Đắp nghệ theo cách này, mụn ẩn tự trồi lên rồi biến mất mà không cần nặn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua với tính kháng khuẩn nhẹ sẽ lấy đi chất nhờn cùng các tế bào chết. Trong khi đó, tinh chất nghệ sẽ đẩy nhân mụn trồi lên, giúp bạn dễ dàng loại bỏ mụn ẩn mà không gây tổn thương cho da.

Đắp mặt nạ tinh bột nghệ, sữa chua từ 2-3 lần tuần, bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt. Tình trạng da sần sùi vì mụn ẩn sẽ được cải thiện rõ rệt, nhanh chóng lấy lại vẻ mịn màng, rạng rỡ cho làn da của bạn.

Chúc bạn thành công.

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