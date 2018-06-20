Đắp mặt nạ thường xuyên thôi chưa đủ, phải dùng đúng cách hiệu quả trị nám, tàn nhang mới cao và nhanh

Chăm sóc da 20/06/2018 14:58

Nắm rõ cách đắp mặt nạ đúng đắn để đạt được hiệu quả tốt nhất, tránh trường hợp càng dùng da càng “xuống cấp”, tình trạng nám, tàn nhang càng trầm trọng hơn.

Đắp mặt nạ trị nám tang nhang là cách làm đẹp đang được chị em ưa chuộng bởi hiệu quả, cách thực hiện đơn giản và tốn kém chi phí thấp. Tuy nhiên không phải ai cũng biết dùng thế nào cho đúng cách.

Trước khi đắp mặt nạ trị nám, tàn nhang

Những thao tác trước khi đắp mặt nạ trị nám và tàn nhang thường bị chị em lơ là bỏ qua. Nhưng đây là những bước quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của cả quá trình.

Bạn hãy dành ít phút để tham khảo và áp dụng ngay những bước dưới đây trước khi đắp mặt nạ trị nám.

Đầu tiên, không thể bỏ qua công đoạn làm sạch da. Bước này giúp loại bụi bẩn, vi khuẩn tích tụ sau một ngày bạn tiếp xúc với ánh nắng hoặc đi ngoài đường giúp da thông thoáng, dễ dàng hấp thu các dưỡng chất.

Phải làm sạch hết bụi bẩn da mới hấp thụ hết dưỡng chất trong mặt nạ trị nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Bạn có thể làm sạch da bằng 2 cách như sau:

Cách 1: Làm sạch da bằng nước ấm. Nếu bạn có trang điểm thì nên tẩy trang bằng dung dịch không cồn trước rồi sau đó rửa mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn ra ngoài.

Cách 2: Nếu có thời gian, bạn nên làm sạch da bằng cách xông mặt. Bạn đun sôi nước ấm, cho vào một ít muối và tinh dầu rồi để khuôn mặt cách chậu xông hơi khoảng 20cm. Xông trong khoảng 10 – 15 phút thì rửa mặt lại bằng nước ấm.

Trong khi đắp mặt nạ trị nám, tàn nhang

Sau khi đã làm sạch da, bạn bắt đầu đắp mặt nạ trị nám và tàn nhang. Tùy vào loại da, sở thích mà bạn có thể lựa chọn nhiều loại mặt nạ khác nhau. Nhưng cơ bản, bạn cần chú ý một số điều như sau:

Với nguyên liệu dạng lỏng: Có thể là sữa tươi, sữa chua, mật ong, lòng trắng trứng… bạn nên kết hợp mát xa trên da khoảng 2 - 3 phút. Sau đó để mặt nạ trên da khoảng 10 phút thì rửa mặt bằng nước sạch.

Với nguyên liệu sánh đặc: Có thể là tinh bột nghệ với sữa chua, bột cám gạo với nước cốt chanh, chuối với sữa tươi, nha đam với chanh… thì bạn chỉ cần đắp lên mặt khoảng 15 – 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước sạch.

Trong quá trình đắp mặt nạ, bạn nên thư giãn, giữ tinh thần thoải mái để dưỡng chất thẩm thấu qua da phát huy tác dụng tốt hơn.

Đắp mặt nạ thường xuyên thôi chưa đủ, phải dùng đúng cách hiệu quả trị nám, tàn nhang mới cao và nhanh - Ảnh 1
Đắp mặt nạ trị nám da đúng cách là phải mát xa cẩn thận, nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

Sau khi đắp mặt nạ trị nám, tàn nhang

Sau thời gian đắp mặt nạ, bạn nên rửa mặt bằng nước ấm trước rồi sau đó đến nước lạnh để se khít lỗ chân lông. Bạn có thể dùng toner hoặc kem dưỡng ẩm nhẹ dịu đề giúp cân bằng da.

Đắp mặt nạ thường xuyên thôi chưa đủ, phải dùng đúng cách hiệu quả trị nám, tàn nhang mới cao và nhanh - Ảnh 2
Hiệu quả trị nám sẽ cao hơn nếu bạn đắp mặt nạ đúng cách - Ảnh: Internet

Trên đây là những lưu ý khi đắp mặt nạ trị nám, tàn nhang mà chị em cần phải "bỏ túi". Những bước này đơn giản nên thường đa số mọi người sẽ bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả cả quá trình chăm sóc da.

Những phương pháp này là tự nhiên nên cần thời gian để phát huy tác dụng, đo đó, bạn nên kiên trì thực hiện, không bỏ dở.

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