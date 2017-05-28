Đắp thứ này 3 lần: Da từ đen sạm lão hóa tự trẻ ra 10 tuổi không cần Collagen

Làn da không tuổi là mơ ước của mọi phụ nữ. Tuy nhiên trong điều kiện sống hiện nay, khi thức ăn, môi trường, nguồn nước và không khí ở Việt Nam ngày càng ô nhiễm, độ tuổi lão hóa da cũng ngày càng trẻ lại. Ở những phụ nữ 20-25, nếu không có chế độ chăm sóc tốt, da sẽ nhanh chóng lão hóa, xuất hiện vết chân chim, nhăn khóe miệng hay các đốm thâm và tàn nhang, những hiện tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện ở phụ nữ ngoài 40.

Khi có các tác động xấu từ bên ngoài, cộng với việc không được chăm sóc và nuôi dưỡng từ bên trong, làn da của chúng ta có xu hướng mất dần độ đàn hồi và độ ẩm. Khi đó, sự tái sinh tế bào không còn được hiệu quả như trước dẫn đến hàng loạt vấn đề về da mà khó có loại mỹ phẩm đắt tiền nào sửa chữa được. Tuy nhiên, ít người biết rằng, ngay trong nhà bếp của chúng ta, đều có các nguyên liệu tự nhiên cực kỳ thích hợp để làm mặt nạ dưỡng da.