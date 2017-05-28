Đắp thứ này 3 lần: Da từ đen sạm lão hóa tự trẻ ra 10 tuổi không cần Collagen

Chăm sóc da 28/05/2017 09:47

Đây là hỗn hợp giúp chống lão hóa da hiệu quả và mang đến cho bạn một làn da trắng mịn tuyệt đối, hoàn toàn an toàn và lành tính.

Làn da không tuổi là mơ ước của mọi phụ nữ. Tuy nhiên trong điều kiện sống hiện nay, khi thức ăn, môi trường, nguồn nước và không khí ở Việt Nam ngày càng ô nhiễm, độ tuổi lão hóa da cũng ngày càng trẻ lại. Ở những phụ nữ 20-25, nếu không có chế độ chăm sóc tốt, da sẽ nhanh chóng lão hóa, xuất hiện vết chân chim, nhăn khóe miệng hay các đốm thâm và tàn nhang, những hiện tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện ở phụ nữ ngoài 40.

Khi có các tác động xấu từ bên ngoài, cộng với việc không được chăm sóc và nuôi dưỡng từ bên trong, làn da của chúng ta có xu hướng mất dần độ đàn hồi và độ ẩm. Khi đó, sự tái sinh tế bào không còn được hiệu quả như trước dẫn đến hàng loạt vấn đề về da mà khó có loại mỹ phẩm đắt tiền nào sửa chữa được. Tuy nhiên, ít người biết rằng, ngay trong nhà bếp của chúng ta, đều có các nguyên liệu tự nhiên cực kỳ thích hợp để làm mặt nạ dưỡng da. 

Nếu bạn thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp với sự chăm sóc da đúng cách và đắp loại mặt nạ này tuần 3 lần, các dấu hiệu lão hóa sẽ được đẩy lùi mà không cần đến những loại mỹ phẩm đắt tiền hay botox, collagen.

Đắp thứ này 3 lần: Da từ đen sạm lão hóa tự trẻ ra 10 tuổi không cần Collagen - Ảnh 1
Hỗn hợp chống lão hóa da

Nguyên liệu:

- Sữa chua không đường 1/3 hũ

- Mật ong nguyên chất 3 thìa cafe

- Chanh 1/3 quả

- Lòng trắng trứng gà 1 quả

- Yến mạch: 5 thìa cafe

Cách làm:

Đắp thứ này 3 lần: Da từ đen sạm lão hóa tự trẻ ra 10 tuổi không cần Collagen - Ảnh 2
Hỗn hợp làm trắng mịn da

Trứng gà đập ra lấy lòng trắng, bỏ lòng đỏ, đánh đều đến khi trứng hơi nổi bọt (không đánh quá nhiều bọt). Tiếp theo, cho 1/3 hũ sữa chua không đường, 3 thìa mật ong, nước cốt 1/3 quả chanh vào đánh thật đều cho đến khi hỗn hợp mịn và sệt.

Rửa sạch mặt, tẩy tế bào chết bằng bột yến mạch pha với nước, massage đều trên da trong 3 phút rồi rửa với nước.

Đắp hỗn hợp vừa làm lên toàn bộ da mặt, tránh vùng mắt và môi, nằm thư giãn trong 15-20 phút rồi rửa sạch mặt với nước.

Tốt nhất bạn nên đắp hỗn hợp này buổi tối trước khi đi ngủ, duy trì tuần 3 lần để có kết quả rõ rệt sau 2 tuần.

Chúc bạn thành công!

Từ khóa:   trắng da

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