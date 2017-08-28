Như ta đã biết, nha đam được xem là một trong những loại thực phẩm tuyệt vời mang lại nhiều lợi ích cho con người. Từ lâu, ông cha ta đã biết dùng nha đam chế biến thành những món ăn, đồ uống với khả năng thanh nhiệt cơ thể hiệu quả. Không những vậy, nó còn là bài thuốc giúp chứa một vài bệnh cảm sốt thông thường cũng như bảo vệ cơ thể tốt nhất. Có lẽ cũng vì vậy mà hiện nay nha đam ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn.

Trẻ ra 10 tuổi khi sử dụng cách dưỡng da bằng nha đam ngâm rượu . Đây được xem là bí quyết duy trì sắc đẹp tuổi thanh xuân mà nhiều chị em phụ nữ đã tin dùng và chứng minh mang lại hiệu quả cao. Nếu bạn chưa biết cách áp dụng nó với làn da như thế nào thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Nha đam chứa nhiều loại vitamin như A, C, B, E với các khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, canxi, kali, magie,... cùng nhiều axit amin có lợi và cần thiết cho sức khỏe của con người. Không những vậy, đây là các thành phần hỗ trợ chăm sóc da đẹp hoàn hảo. Nó giúp loại bỏ làn da bị xỉn màu giúp da trắng sáng hơn. Chất nhầy trong nha đam giúp duy trì độ ẩm trên da, cho da có độ đàn hồi, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Nha đam có tính mát, kháng viêm, chống khuẩn nên có thể loại bỏ được vi khuẩn gây mụn trên da, giảm vết thâm nám, dưỡng da mịn màng không tỳ vết. Đồng thời, nha đam còn hỗ trợ làm lành các vết thương do mụn để lại, ngăn chặn sự hình thành sẹo trên da. Cho bạn một làn da tươi trẻ như ý.

Do đó, dưỡng da bằng nha đam ngâm rượu là một trong những giải pháp hoàn hảo giúp bạn phục hổi làn da hư tổn và đẹp rạng ngời. Hãy làm nha đam ngâm rượu ngay hôm nay để tự làm đẹp da tại nhà nhé.

Cách làm nha đam ngâm rượu dưỡng da

Có khá nhiều các biến tấu tạo nên rượu nha đam, bạn có thể tham khảo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Dưới đây là một công thức đơn giản dễ thực hiện mà chúng tôi dành cho bạn tham khảo.

Chuẩn bị:

- Nhánh cây nha đam.

- Cam.

- Rượu trắng.

- Đường.

- Nho khô hoặc táo tàu khô.

Thực hiện:

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt bỏ phần gai bên viền, cắt thành những khúc nhỏ ngắn vừa phải.

- Cam bóc lấy vỏ, cắt khúc nhỏ, còn trái cam thì vắt lấy nước.

- Cho nha đam vào trong cái bình, sau đó cho vỏ cam, nho khô và đường vào.

- Tiếp tục đổ nước ép cam và rượu trắng vào cho ngập bình.

- Đậy kín nắp rồi ngâm trong khoảng 2 tuần là có thể sử dụng. Thỉnh thoảng nhớ lắc bình để các dưỡng chất được hòa tan vào rượu nhé.

Cách dưỡng da bằng nha đam ngâm rượu

Uống rượu nha đam dưỡng da

Vì là rượu nên nó có thể dùng để uống mỗi ngày, cách này mang lại tác động kép, vừa chăm sóc cơ thể khỏa mạnh và hỗ trợ nuôi dưỡng da ngay từ bên trong. Mỗi ngày bạn nên uống khoảng 1-2 ly nước rượu nha đam pha loãng là được.

Massage da bằng rượu nha đam

Massage là một cách mà nhiều người áp dụng bởi đây là cách tác động lên da làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp loại bỏ được những tạp chất còn vướng trên da và giúp da dễ dàng hấp thu dưỡng chất hơn.

Mỗi lần rửa mặt, bạn hãy lấy rượu nha đam massage da mặt khoảng 10 phút, hoặc bạn cũng có thể dùng nó massage vùng da bụng, dưới cánh tay để da săn chắc và giảm mỡ thừa hiệu quả.

Mặt nạ dưỡng da bằng nha đam ngâm rượu

Đắp mặt nạ dưỡng da tỏ ra hiệu nghiệm hơn so với các cách làm đẹp khác, vì nó tác động trực tiếp rượu nha đam lên da nên hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Nếu bạn cùng kết hợp với biện pháp vừa nêu trên thì làn da của bạn sẽ sớm trở nên trắng mịn, hồng hào như ý.

Chỉ cần lấy rượu nha đam thoa lên da, đợi khô thì bạn thoa thêm 1 lớp nữa, giữ trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Bạn có thể trộn thêm mật ong để gia tăng công dụng dưỡng da nhé. Áp dụng thường xuyên cách ngày 1 lần là phù hợp nhất cho quá trình chăm sóc làn da của bạn.

Như vậy, bạn đã biết cách dưỡng da bằng rượu nha đam như thế nào rồi, hãy áp dụng nếu muốn duy trì mãi nét đẹp tuổi thanh xuân nhé.