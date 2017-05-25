Các nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của mụn thịt, thường là do rối loạn bài tiết chất nhờn. Nếu bạn có thói quen thức khuya, ăn nhiều chất béo, đồ cay nóng, hoặc không bảo vệ da cẩn thận khi đi ra ngoài đường, lỗ chân lông sẽ dễ bị tắc nghẽn gây nên mụn thịt.

Mụn thịt thừa là những u nhú nhỏ, lành tính, xuất hiện trên da. Một số người có thể có nhiều mụn thịt thừa trên cơ thể. Thừa cân làm tăng nguy cơ phát triển mụn thịt thừa. Mụn thịt có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể, trong đó, một vị trí thường thấy nhất và gây mất thẩm mỹ nhất là vùng da quanh mắt.

Chúng ta đã quá quen với lá tía tô. Đây là một loại rau thơm dùng để làm gia vị có tính ấm, cay, thường dùng trong các món ăn cho bệnh nhân cảm cúm. Tía tô có chứa chất diệt khuẩn, kháng viêm, giúp làm dịu da và cải thiện sự trao đổi chất. Nước ép tía tô cũng có thể dùng để trị mụn thịt khá tốt.

Nguyên liệu:

- 1 nắm lá tía tô

- Một chút muối

- 1 thìa mật ong

Cách làm:

Lá tía tô mua về nhặt rửa sạch, thêm 1 chút muối giã thật nhuyễn. Sau khi giã, bạn trộn thêm 1 thìa mật ong vào hỗn hợp tía tô, sau đó thoa hỗn hợp này lên vùng da có mụn thịt, để yên 15 phút rồi rửa sạch. Vào buổi tối, bạn có thể thoa nước tía tô lên vết mụn thịt rồi để yên qua đêm đến sáng hôm sau rửa mặt bình thường.

Sau khi kiên trì làm đều đặn mỗi ngày trong 1-2 tuần, các đốm mụn thịt sẽ mờ dần rồi biến mất.

2. Dùng nước ép tỏi

Ngoài lá tía tô, một nguyên liệu khác cũng có thể dùng để trị mụn thịt bởi công dụng kháng viêm của nó. Tuy nhiên tỏi có tính cay nóng mạnh, nên bạn cần cẩn thận không để tinh dầu tỏi rơi vào mắt sẽ gây bỏng rát.

Cách dùng:

Lấy 1 nhánh tỏi, rửa sạch và bóc vỏ, sau đó giã nhuyễn tỏi với 1 chút mật ong rồi bôi hỗn hợp lên vùng da bị mụn thịt 20 phút. Sau thời gian trên, rửa sạch với nước.

Một cách khác tiện lợi hơn và bạn có thể cắt đôi nhánh tỏi và chà nhẹ bề mặt tỏi lên vùng da bị mụn thịt nhiều lần trong ngày.

Kiên trì làm mỗi ngày để mụn thịt biến mất sau 1-2 tuần.

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