Da trắng mịn chỉ cần dùng vỏ chanh

Bạn chỉ cần cho vỏ chanh vào bình nhỏ rồi đổ đầy bình bằng giấm táo. Để nguyên bình trong 1-2 tuần rồi bỏ vỏ chanh ra ngoài. Sau khi gội đầu bằng xà phòng, bạn lấy một thìa giấm ở trên hòa cùng 1 cốc nước rồi giội đều lên tóc. Để hỗn hợp trên tóc trong ít phút rồi gội sạch. Giấm táo sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt và có độ pH cân bằng trong khi vỏ chanh giải quyết các bã nhờn cũng như các vấn đề liên quan đến da đầu, cải thiện mái tóc xỉn màu và giúp tóc bóng hơn.

2. Dưỡng ẩm và làm mịn khuỷu tay

Sau khi vắt nước chanh, bạn rắc chút bột baking soda vào hai nửa quả chanh rồi áp phần vỏ vào hai bên khuỷu tay. Vặn vỏ chanh quanh phần khuỷu tay để tẩy phần da chết cũng như giúp vùng da tại đây được mềm mại hơn. Bạn cũng có thể thực hiện bằng cách đặt ngửa nửa vỏ chanh đã vắt trên mặt bàn rồi úp khuỷu tay vào trong vài phút trước khi rửa sạch.

3. Làm trắng răng bằng vỏ chanh

Hàm lượng axit có trong vỏ chanh cũng như nhiều loại quả mọng nước khác có thể tẩy sạch những vết ố vàng và giúp hàm răng trắng sáng hơn. Lấy mặt trong của vỏ chanh (phần cùi trắng) chà lên bề mặt răng trong ít phút, sau đó súc miệng với nước sạch và kiểm nghiệm kết quả. Chú ý: Bạn Không nên áp dụng cách làm này quá nhiều để tránh gây hại cho men răng.

4. Làm bột vitamin C

Chanh là một loại trái cây có hàm lượng vitamin C không thua kém bất kỳ loại quả nào, tuy nhiên phần vỏ chanh vẫn có nhiều vitamin C và chúng ta có thể chế tạo bột vitamin C làm đẹp. Bọc vỏ chanh trong giấy nến rồi sấy khô trong lò ở nhiệt độ 200. Bạn cũng có thể dùng máy sấy hoặc phơi dưới ánh sáng mặt trời cho đến khi vỏ khô hẳn. Sau đó, bạn xay kĩ phần vỏ cho đến khi có được lớp bột mềm mịn. Kết hợp bột vỏ chanh với nước dừa, sữa tươi và nhiều nguyên liệu khác để tạo thành các loại mặt nạ dưỡng da hiệu nghiệm ngay tại nhà.