Da trắng hồng tự nhiên chỉ cần hỗn hợp dưới 2000đ này

Da trắng hồng tự nhiên nhờ dấm táo

Để dưỡng da ban đêm rất đơn giản chỉ cần trộn một nửa chén dầu oliu với ¼ chén dấm rượu táo và ¼ cốc nước với nhau để thoa đều lên da.

Dầu oliu có tác dụng dưỡng da, giấm giúp loại bỏ tế bào chết, giúp da trắng sáng tự nhiên.

Nước hoa hồng + dấm

Trộn 1 phần giấm táo với 2 phần nước để tạo thành hỗn hợp nước hoa hồng. Tính axit trong giấm có tác dụng làm thu hẹp lỗ chân lông, giúp da trở nên sáng bóng, mịn màng.

Trị mụn bằng dấm

Nếu bạn đang có những đốm mụn nổi loạn, hãy sử dụng giấm táo để chấm lên vùng da bị mụn và để qua đêm. Những nốt mụn sẽ nhanh chóng biến mất sau 2 – 3 lần điều trị.

Dấm giúp điều trị da nhờn

Để điều trị làn da nhờn, bạn hãy trộn 1 phần giấm táo với 1 phần nước lạnh. Hỗn hợp sẽ hoạt động như một chất làm se da, đồng thời cũng giúp làn da mịn màng, thu nhỏ lỗ chân lông.

Dấm làm kem dưỡng da ban đêm

Để dưỡng da ban đêm, chỉ cần trộn một 2 phần dầu oliu với 1 phần giấm táo và 1 phần nước, thoa đều lên da. Dầu oliu có tác dụng dưỡng da, giấm giúp loại bỏ tế bào chết và vi khuẩn gây mụn.

Trắng da toàn thân với dấm

Đổ 1 tách giấm táo vào nước tắm của bạn hằng ngày. Kiên trì trong một thời gian, bạn sẽ có làn da trắng trẻo, mịn màng và chắc khỏe.

Trị nám da bằng dấm

Nám xuất phát từ nhiều nguyên nhân: 64% do ánh nắng, 20% do rối loạn nội tiết tố, còn lại có thể do tình trạng stress, dinh dưỡng thiếu hợp lí, sử dụng sai mĩ phẩm… Bạn có thể trị nám bằng mặt nạ dấm táo với cách làm dưới đây.

Tính axít nhẹ trong giấm táo giúp da mềm mại, tẩy nhẹ những tế bào chết trên bề mặt da, làm se lỗ chân lông, chậm lại quá trình lão hoá da nhờ tác động chống ôxy hoá.

Cách làm mặt nạ trị nám da bằng dấm táo

– Công thức: trộn một lượng sữa chua không đường đủ dùng + hai thìa mật ong + 1 thìa giấm táo

– Trộn đều mật ong và sữa chua trước, sau đó mới cho giấm táo vào trộn đều đến khi thành một hỗn hợp sền sệt.

– Rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt và dùng lưng thìa phết đều hỗn hợp lên mặt thành một lớp tương đối dầy, phết cho đến hết hỗn hợp, có thể làm thêm mặt nạ dưỡng da phần cổ nhưng bỏ giấm táo đi thay bằng một thìa nước.

– Để khoảng 30 phút cho đến khi lớp mặt nạ se lại.

– Rửa sạch mặt bằng nước mát.

– Một tuần đắp mặt nạ tảo 3 lần trong khoảng 1-3 tháng, cho đến khi hết nám.

Lưu ý: Bạn nên bảo vệ da mọi lúc khi ra ngoài trời dù trời không nắng vẫn phải đội mũ, đeo bịt mặt. Khi ra biển cần bôi kem chống nắng để quá trình trị nám diễn ra hiệu quả nhất.