Da trắng bóc, trẻ ra 10 tuổi nhờ rửa mặt bằng loại nước này mỗi ngày

Trẻ trung là mơ ước của nhiều phụ nữ, thế nhưng có nhiều yếu tố khiến cho làn da chúng ta già đi mỗi ngày. Với việc rửa mặt bằng hỗn hợp nước này, bạn sẽ có làn da trắng trẻo và trẻ trung mà khó có loại mỹ phẩm nào làm được.

Trong số các loại mỹ phẩm làm trắng da mặt, nước gạo là một trong những phương pháp rẻ tiền và tiện lợi nhất. Gạo chứa nhiều Vitamin B1, A, C, giúp cho da trắng hồng và giảm thâm nám, đồng thời trẻ hóa tế bào da.

Nước gạo khá lành tính, tuy nhiên bạn vẫn phải cẩn thận trongt? việc chọn gạo sạch, không hóa chất và vo đúng cách để lấy được phần nước tốt nhất.

Nguyên liệu thứ 2 của công thức này là sữa đậu nành nguyên chất không đường. Bạn có thể mua sữa làm sẵn, tuy nhiên tốt nhất là sữa tự làm tại nhà.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn cần lấy được nước vo gạo đậm đặc. Gạo nấu cơm vo sơ nước đầu đổ đi, Đến nước thứ 2, bạn cho ít nước hơn, chỉ xâm xấp mặt gạo hoặc cao hơn một chút, dùng tay xát và bóp nhẹ gạo nhiều lần để chất cám gạo ra nước. Vo đến khi thấy nước có màu trắng đục và đặc, chắt nước ra chén để riêng và nấu gạo bình thường.

Nước gạo bạn để ngăn mát tủ lạnh cho lắng trong khoảng 30 phút, sau 30 phút lấy ra bạn sẽ thấy nước chia 2 lớp trong và trắng đục, gạn bỏ bớt nước trong, chỉ để lại phần nước đục.

Tiếp theo, hòa phần nước gạo đục vào 200ml sữa đậu nành (sữa đậu nành đặc càng tốt), khuấy đều.

Ngày 2 lần sáng tối, bạn rửa mặt qua với nước sạch cho hết bụi bẩn mồ hôi rồi dùng phần nước này rửa mặt, massage kỹ nhiều lần cho đến khi hết nước. Cuối cùng, rửa lại nước ấm lần cuối và lau khô với khăn ẩm.

Làm liên tục trong 2 tuần, da mặt sẽ như được "lột xác", trở nên trắng mịn và trẻ trung hơn rất nhiều.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-trang-boc-tre-ra-5-tuoi-nho-rua-mat-bang-loai-nuoc-nay-moi-ngay-79680.html