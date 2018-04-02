Da nám, tàn nhang, đen sạm muốn trắng mịn phải đắp ngay mặt nạ bằng rượu vang đỏ này

Chăm sóc da 02/04/2018 09:20

Rượu vang đỏ không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn là một nguyên liệu quý giá dùng để đắp mặt nạ dưỡng trắng da nhanh chóng không gì sánh bằng.

Những lợi ích của việc chăm sóc da bằng rượu vang đỏ

Đắp mặt nạ bằng rượu vang đỏ thường xuyên giúp da sáng mịn tự nhiên và hồng hào, khỏe mạnh từ bên trong. Hàm lượn chất chống oxy hóa trong rượu vang đỏ có thể xử lý 2 vấn đề chính mà da thường gặp phải, đó là lão hóa da và bệnh lý trên da như nám, tàn nhang, mụn trứng cá.

Da nám, tàn nhang, đen sạm muốn trắng mịn phải đắp ngay mặt nạ bằng rượu vang đỏ này - Ảnh 1

Rượu vang đỏ có thể xử lý một lúc nhiều vấn đề về da một cách nhanh chóng - Ảnh: Internet

Rượu vang đỏ tác động trực tiếp lên sắc tố trên da, giúp da trở nên sáng màu và căng bóng, tươi trẻ. Tuy nhiên, khi sử dụng các phương pháp làm đẹp da mặt với rượu vang đỏ như đắp mặt nạ từ rượu vang đỏ hay rửa mặt bằng rượu vang đỏ thì cần dành nhiều thời gian massage để dưỡng chất từ rượu thấm sâu hơn vào da.

Ngoài ra, rượu vang đỏ còn là một nguyên liệu hỗ trợ đắc lực cho quá trình làm sạch dầu thừa trên da mặt, loại bỏ các bụi bẩn bít tắc trong lỗ chân lông, ngừa mụn trứng cá, mụn đầu đen,... Đó là lý do nhiều hãng mỹ phẩm sử dụng chiết xuất từ rượu vang đỏ để điều chế các loại mặt nạ thanh lọc da, các loại tẩy da chết rất tốt đối với làn da.

Tự làm mặt nạ từ rượu vang đỏ dưỡng trắng da tại nhà

Với những nguyên liệu dễ kiếm ngay trong bếp và 1 chai rượu vang đỏ, bạn đã có thể tự làm một hũ mặt nạ dưỡng trắng da cấp tốc từ rượu vang đỏ. Loại mặt nạ này có thể dùng trước những dịp đặc biệt, các dịp lễ quan trọng mà bạn cần phải có ngay một làn da trắng mịn màng.

Da nám, tàn nhang, đen sạm muốn trắng mịn phải đắp ngay mặt nạ bằng rượu vang đỏ này - Ảnh 2

Thường xuyên đắp mặt nạ từ rượu vang đỏ giúp da trắng mịn, xóa mờ các vết nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 cốc rượu vang đỏ cùng với 2 muỗng canh mật ong nguyên chất, sau đó đổ thêm ½ hộp sữa chua không đường vào hỗn hợp, khuấy tan đến khi hỗn hợp không còn vón cục.

- Thoa đều mặt nạ vừa trộn lên toàn bộ da mặt, tránh bôi quá gần mắt. Bạn có thể đắp mặt nạ lên cả những vùng da bị rám nắng như cổ, cánh tay, chân,...

- Nằm nghỉ ngơi, thư giãn trong khoảng 20-30 phút cho mặt nạ khô bớt trên da

Da nám, tàn nhang, đen sạm muốn trắng mịn phải đắp ngay mặt nạ bằng rượu vang đỏ này - Ảnh 3

Rượu vang đỏ không chỉ làm đẹp da mà còn giúp da được thanh lọc khỏi độc tố, bụi bẩn - Ảnh: Internet

- Dùng 2 bàn tay đã được rửa sạch, nhẹ nhàng massage da mặt để lấy đi lớp da chết và dầu thừa. Sau đó, rửa mặt thật sạch với nước lạnh và thoa lên da một ít kem dưỡng ẩm để bảo vệ da.

Đối với mặt nạ từ rượu vang còn thừa chưa dùng đến, bạn có thể cất vào trong 1 hũ thủy tinh kín đã được tráng nước sôi, bảo quản mặt nạ trong tủ lạnh và dùng trong 1 tuần. Loại mặt nạ từ rượu vang này hoàn toàn không gây kích ứng cho da mặt nên bạn có thể sử dụng hàng ngày để da trắng bật tông, tự tin dưới nắng hè mà không lo bắt nắng. Chúc các bạn luôn xinh!

Tự làm rượu vang nho tại nhà rồi uống 1 ly trước khi đi ngủ, điều kỳ diệu sẽ đến sau 1 tuần

Tự làm rượu vang nho tại nhà rồi uống 1 ly trước khi đi ngủ, điều kỳ diệu sẽ đến sau 1 tuần

Uống 1 ly rượu vang nho trước khi đi ngủ là cách tốt nhất để ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong, đồng thời hỗ trợ giảm cân cực kỳ hiệu quả.

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