Da đẹp ngoài mong đợi nhờ làm trắng da bằng lá tía tô

Theo Đông Y, tía tô có tính ẩm, cay, giàu thành phần vitamin A, C, canxi, sắt, phốt pho cũng như nhiều giá trị dinh dưỡng khác. Vì thế, đây là loại lá gia vị rất phổ biến, xuất hiện trong rất nhiều các bài thuốc chữa bệnh. Các vị thuốc dùng để trị các bệnh như cảm mạo, ho, cảm cúm….hầu hết đều không thể thiếu sự góp mặt của lá tía tô. Còn trong làm đẹp, loại lá có sắc tía này còn được dùng để chống lão hóa, tăng cường độ ẩm cho làn da, trắng da và tẩy tế bào chết.

Tía tô là loại cây được trồng nhiều ở các vùng nông thôn, lá tía tô bên cạnh được dùng để ăn sống hoặc làm gia vị cho một vài món ăn ngon, đây còn là nguyên liệu rất hữu ích trong làm đẹp , đặc biệt là phương pháp làm trắng da bằng lá tía tô được khá nhiều chị em ưa chuộng.

Ngoài những dưỡng chất vitamin, khoáng chất kể trên, trong lá tía tô còn chứa những thành phần như: quercetin, luteolin, acid alpha-linolenic, rosmarinic acid có công dụng kháng viêm, kháng khuẩn và làm se lỗ chân lông rất tốt.

Trong lá tía tô có chứa tinh dầu perilla aldehyde, limonene, nhờ đó giúp giải phóng các chất độc tố trong cơ thể, tái tạo mô tế bào, rất tốt khi hấp thụ qua da với phương pháp xông hơi. Ngoài ra, với việc chứa nhiều vitamin A, C, B, có tác dụng ngăn ngừa sự tổng hợp của hắc sắc tố melanin, nhờ đó hạn chế hiện tượng da bị sạm nám, bị tàn nhang, hỗ trợ việc cải thiện da thâm sau mụn, cho da sáng rạng rỡ. Ngoài ra, lá tía tô còn có chứa nhiều khoáng chất như canxi, natri, phốt pho, sắt,.. giúp chống oxy hóa rất hiệu quả, ngăn chặn được quá trình lão hóa sớm, phục hồi những tổn thương do tình trạng viêm mụn gây ra.

Lá tía tô có chứa tinh dầu, dưỡng chất giúp kháng viêm, trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết

Chất priseril có chứa trong lá tía tô giúp làm sạch và lấy đi các bào chết trên da, tái tạo lại tế bào da mới, đồng thời cho làn da trắng hồng, mềm mại hơn.

Cách làm trắng da bằng lá tía tô

Mang đến nhiều công dụng trong làm đẹp, vậy cách làm trắng da bằng lá tía tô như thế nào? Để cải thiện làn da sạm, tàn nhang với công thức làm trắng da bằng lá tía tô có nhiều cách, bạn có thể dùng lá tía tô để nấu trà uống để cải thiện làn da khô, ráp hoặc đắp mặt nạ giúp giảm mụn, dưỡng da, thúc đẩy sự trao đổi chất ở da,..

Để cải thiện làn da sạm, tàn nhang bạn có thể dùng lá tía tô - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: Khoảng 10 lá tía tô

Thực hiện: Tía tô đem rửa sạch, sau đó cho vào trong máy xay sinh tố cho nhuyễn, lọc lấy phần nước cốt. Dùng sữa rửa mặt vệ sinh da cho sạch sẽ rồi lấy nước cốt tía tô thấm bông tẩy trang và thoa đều lên mặt kết hợp massage da nhẹ nhàng để dưỡng chất nhanh thấm sâu vào da. Thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch mặt lại bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện với tần suất 2 – 3 lần/tuần sẽ giúp giảm thâm, sạm da, cho làn da căng mịn, trắng sáng hơn.

Những phương pháp làm đẹp bằng lá tía tô khác

Nếu muốn cải thiện làn da xỉn màu, thiếu ẩm và tăng đàn hồi da, hãy làm theo hướng dẫn cách làm trắng da với lá tía tô dưới đây nhé.

Làm trắng da bằng chanh và lá tía tô

Nguyên liệu:

Lá tía tô: 50gram

Chanh tươi: 1- 2 quả

Muối: 1 thìa cafe

Thực hiện:

Lá tía tô đem rửa sạch và ngâm với chút muối pha loãng, giữ cả phần thân của cây và cho vào trong nồi đun sôi cùng với lượng nước vừa đủ, khi nước sôi cho thêm muối vào. Tiếp tục đun thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Nước lá tía tô để nguội bớt thì tiếp tục cho chanh đã cắt sẵn, bỏ hạt vào trong nồi. Sau khi tắm với nước, sữa tắm bằng nước ấm thì lấy lá tía tô, vỏ chanh chà lên da nhiều lần, cách này giúp loại bỏ tế bào chết, đẩy lùi thâm sạm, đồng thời làm da trắng bật tone.

Thực hiện việc chà sát lên da trong khoảng 10 phút thì dùng nước nấu lá tía tô tắm kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút rồi tắm sạch với nước mát.Với cách làm trắng da bằng lá tía tô tại nhà này, bạn thực hiện kiên trì khoảng 2 – 3 lần/tuần để mang lại kết quả như ý.

Lá tía tô cũng có tác dụng cấp ẩm và tăng đàn hồi cho da - Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng da bằng lá tía tô và ngải cứu

Nếu bạn đang sở hữu một làn da khô ráp, sạm thì làm trắng da bằng lá tía tô được xem là chọn lựa lý tưởng dành cho bạn. Ngoài mẹo làm trắng da bằng lá tía tô thông thường, để tăng tính hiệu quả mà loại lá này mang đến, người ta còn kết hợp cùng với ngải cứu.

Nguyên liệu:

Lá tía tô: 50 gram

Ngải cứu: 1 nắm lá nhỏ

Chanh tươi: 1 quả to

Thực hiện:

Tía tô lấy cả phần thân, đem rửa sạch cùng với ngải cứu, ngâm qua cùng với nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn, cặn bã. Rau sau khi rửa sạch đem thái nhỏ và đun cùng với khoảng 1 lít nước trong khoảng 10 phút thì tắt bếp và để nguội. Khi nước tía tô vẫn còn ấm thì cho tiếp nước cốt chanh tươi vào trong nồi.

Làm sạch cơ thể với nước ấm, sau đó dùng phần nước vừa nấu đem tắm tiếp kết hợp với các động tác massage nhẹ nhàng trong 15 phút. Cuối cùng, tắm lại sạch cơ thể một lần nữa và lau khô người bằng khăn mềm. Áp dụng phương pháp làm trắng da bằng lá tía tô này khoảng 3 – 4 lần/tuần sẽ giúp bạn nhanh chóng có được làn da trắng như ý muốn.

Lá tía tô và ngải cứu giúp cải thiện làn da khô ráp, sạm - Ảnh minh họa: Internet

Liệu tắm trắng bằng lá tía tô có bắt nắng không?

Nhiều người vẫn thường thắc mắc liệu với phương pháp làm trắng da bằng lá tía tô có khiến da bị bắt nắng và nhanh sạm trở lại hay đặt nghi vấn liệu tắm trắng bằng lá tía tô có tốt không? tắm nước lá tía tô có trắng da không? Trên thực tế, cũng tương tự như những cách làm trắng da khác, việc tắm trắng bằng lá tía tô cũng mang lại hiệu quả cho người thực hiện, tuy nhiên cần phải có sự kiên trì và bảo vệ da cẩn thận. Bởi lẽ lá tía tô không có công dụng chống nắng, đó chính là lý do mà hầu hết các chuyên gia thường hay khuyên rằng sau khi thực hiện tắm trắng bằng phương pháp tự nhiên nên sử dụng thêm kem chống nắng để bảo vệ làn da.

Một vài lưu ý khi làm trắng da bằng lá tía tô

Để việc làm trắng da bằng lá tía tô phát huy tốt tác dụng, cần lưu ý những vấn đề sau:

Nên tẩy tế bào chết khoảng 1 lần/tuần hoặc để làn da có thể hấp thu được những dưỡng chất từ lá tía tô một cách tốt nhất.

Dù được xem là một trong những nguyên liệu tự nhiên lành tính nhưng không vì thế mà không có phản ứng phụ với những làn da nhạy cảm. Vì thế, trước khi áp dụng làm trắng da bằng lá tía tô hãy thử kiểm tra. phản ứng lên mu bàn tay.

Tuyệt đối không nên dùng nước lá tía tô để qua đêm bởi khi đó dưỡng chất sẽ bị biến chất và gây độc đối với cơ thể.

Nên tắm nước lá tía tô khoảng 2 – 3 lần/tuần, không nên thực hiện mỗi ngày bởi sẽ gây ra tác dụng phụ lên da.

Lưu ý sau khi làm trắng da bằng lá tía tô, cần phải bôi thêm kem dưỡng ẩm để dưỡng và làm mềm da và kem chống nắng để bảo vệ làn da tránh ảnh hưởng từ tia UV từ ánh nắng mặt trời có nguy cơ phá hủy làn da.

Nên tắm nước lá tía tô khoảng 2 – 3 lần/tuần, không nên thực hiện mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài cách làm trắng da bằng lá tía tô cũng như công dụng kì diệu mà loại lá từ tự nhiên này mang đến cho con người. Phương pháp chăm sóc da từ lá tía tô cũng khá đơn giản, bạn có thể áp dụng tại nhà để “lột xác” cho làn da tươi sáng, trắng hồng, rạng rỡ hơn.