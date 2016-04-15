Da trắng mịn như gái Hàn nhờ xông mặt theo cách này mỗi tuần

Xông hơi đem đến rất nhiều công dụng cho làn da, giúp giải phóng các bã nhờn bít tắc lỗ chân lông. Với 2 nguyên liệu rất đơn giản, bạn có thể tự xông hơi tại nhà cho da mặt mình mà không cần đến spa.

Xông hơi là một liệu pháp chăm sóc da vô cùng hiệu quả nhưng vẫn chưa có nhiều người ý thức được tầm quan trọng của nó. Xông hơi giúp da thư giãn, lỗ chân lông nở, bã nhờn và chất bẩn được đẩy ra, làm sạch. Nếu biết xông hơi đúng cách, da mặt bạn sẽ căng bóng và trắng mịn hơn rất nhiều.

Nguyên liệu xông hơi khá đơn giản, chỉ gồm 2 thứ là xả và chanh tươi. Tinh dầu xả giúp da sạch, thư giãn tinh thần, Vitamin C và tinh dầu trong chanh và vỏ chanh giúp da trắng mịn và hồng hào.

Nguyên liệu:

- 10 cây xả

- 3 quả chanh

- 1 nhúm muối

Cách làm:

Xả mua về rửa sạch, cắt khúc và đập dập. Cho tất cả chỗ xả vào nồi, đổ nước ngập xả 2-3cm và đun sôi. Khi nước sôi được 10 phút, tắt bếp, để yên trong nồi thêm 5 phút.

Cắt chanh thành những lát mỏng, để vào chậu nước, thêm nhúm muối và đổ phần nước xả vừa đun vào.

Thử độ nóng của hơi nước bằng tay để tránh làm bỏng da mặt, sau đó ghé mặt xuống chậu để xông hơi cho đến khi hết hơi nước, rửa mặt lại với nước lạnh và thấm khô bằng khăn ẩm.

Làm liệu trình này 1 tuần 3 lần để có kết quả tốt nhất. Bạn sẽ thấy da sạch, căng bóng và sáng mịn lên mỗi ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-cang-bong-sach-mun-an-nho-xong-hoi-theo-cach-nay-moi-tuan-79780.html