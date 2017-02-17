Cực hot: Phương pháp '7 skin' của gái Hàn đang được chị em phát cuồng vì khiến da đẹp siêu nhanh

Chăm sóc da 17/02/2017 15:36

Đây là một trong những phương pháp làm đẹp đang khiến chị em háo hức thực hiện thời gian gần đây, có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Hàn Quốc nổi tiếng là đất nước có ngành công nghiệp làm đẹp phát triển rất nhanh. Mỗi ngày đều có hàng trăm loại mỹ phẩm ra đời đáp ứng nhu cầu tân trang nhan sắc của chị em. Bên cạnh đó, các phương pháp dưỡng da cũng luôn được nghiên cứu để phổ biến đến mọi cô gái, giúp họ có thể tự chăm sóc bản thân mình. Một trong những phương pháp đang nở rộ gần đây đó là dưỡng da "7Skin".

Đã có rất nhiều cô gái thử 7Skin và xác nhận rằng làn do của họ cải thiện rất nhiều. Phương pháp này áp dụng cho cả làn da bị mất nước, khô sạm, lão hóa cũng như da đang có vấn đề về độ đàn hồi.

Phương pháp 7Skin là gì?

Tóm lại, đây là một chế độ chăm sóc da nơi 7 lớp, lớp này chồng lên lớp kia theo 1 thứ tự nhất định để độ ẩm của da luôn được duy trì trong trạng thái tốt nhất.  Nghe đến con số 7, bạn có thể  nghĩ rằng chúng sẽ làm cho da bị "bí" hoặc quá nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên kết quả sau đó thật đáng ngạc nhiên, da căng bóng và mịn màng hơn và có cảm giác như phủ một lớp sương bên dưới. 

Một trong những người đầu tiên sáng tạo ra phương pháp này là YouTube Hàn Quốc Yeoung Kim. Video của cô sau khi chia sẻ về phương pháp 7Skin đã được hưởng ứng rất nhiều và nhận được các phản hồi tích cực. 

Loại da nào nên sử dụng

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Phương pháp này phù hợp với mọi loại da. Điều quan trọng nhất là bạn cần thoa lotion (toner) ngay sau khi rửa mặt, lúc da còn độ ẩm để khóa không cho da bị bốc hơi nước. Tránh dùng lotion có chứa cồn vì nó làm cho nước trên da bị bốc hơi nhanh chóng và ngày càng khô hơn.

Tiếp theo, chúng ta đợi khoảng 1 phút, tiếp tục vỗ toner lên da. Cứ làm liên tục như vậy khoảng 7 lần trước khi thoa kem dưỡng hay serum. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực sự bạn chỉ tốn chưa đến 10 phút mỗi tối để có làn da đẹp. Điều này hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra phải không nào?

Kết quả sau khi áp dụng 7Skin trong vòng 1 tuần

- Da luôn căng mọng và đủ nước

- Da ít nếp nhăn hơn, nếp nhăn nhỏ biến mất, nếp nhăn lớn giảm nhiều

- Da trẻ hơn từ 5-10 tuổi

- Không còn bị dầu thừa

- Vết nám giảm đi

Khi sử dụng phương pháp này bạn có thể tùy biến một số điểm như rút ngắn 1 số bước, dùng toner khác nhau hoặc cùng loại. Tuy nhiên cần phải kiên trì và làm đều đặn để có kết quả tốt nhất.

Chúc bạn thành công!

(Nguồn: Soko Glam)

 

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