Công thức trị mụn thâm bằng nha đam trả lại cho bạn làn da sáng mịn nhất

Trong nha đam có chứa nhiều vitamin B, C, E, các khoáng chất như canxi, sắt, kẽ,...cùng nhiều loại enzyme oxidase, amylase, catatalse. Những thành phần này góp sức tạo nên công dụng tuyệt vời của nha đam.

Từ lâu, nha đam đã được công nhận là có khả năng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp rất tốt. Trong đó, cách trị mụn thâm bằng nha đam được nhiều người ưa chuộng vì nó cho hiệu quả cao. Nếu bạn muốn chọn một loại thực phẩm từ thiên nhiên thay thế nhữn g loại kem dưỡng đắt tiền, mà vẫn đảm bảo an toàn và công hiệu như ý thì nha đam chính là sự lựa chọn của bạn. Tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để xem dùng nha đam trị mụn thâm như thế nào là tốt nhất nhé.

Nha đam có tính mát nên dễ dàng thanh lọc cơ thể, làm dịu da. Nhờ chất nhầy mà nha đam giúp duy trì độ ẩm trên da, dưỡng da căng mịn hơn. Đồng thời, sự góp mặt của các vitamin và khoáng chất hỗ trợ loại bỏ khuẩn mụn, làm mờ vết thâm nám, ngăn ngừa lão hóa cũng như dưỡng da trắng hồng hơn.

Cũng chính vì các lợi ích tuyệt vời này mà nha đam đã sớm lọt vào danh sách những loại thực phẩm làm đẹp da hiệu quả. Bạn sẽ hối tiếc nếu chưa biết dùng nha đam để trị mụn thâm và dưỡng da đấy.

Cách trị mụn thâm bằng nha đam

Có khá nhiều cách trị mụn thâm với nha đam với công thức đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây là bạn đã có một loại mặt nạ chăm sóc da hoàn hảo rồi.

Nha đam vốn dĩ bản thân nó đã có công dụng tuyệt vời cho làn da nên bạn có thể chỉ cần sử dụng nó để trị mụn thâm cũng được. Nhánh nha đam tươi rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi dùng muỗng cạo lấy phần gel bên trong. Áp dụng trực tiếp nó lên da rồi đợi khoảng 20 phút và rửa lại với nước ấm. Nếu thích, bạn cũng có thể cắt phần thịt nha đam thành những miếng mỏng rồi đắp lên da vì nó sẽ cho tác dụng tương tự.

Ngoài cách này, việc kết hợp nha đam với các loại thực phẩm có công dụng chăm sóc da và điều trị mụn thâm tương tự sẽ gia tăng thêm nhiều lần hiệu quả. Sau một thời gian ngắn sử dụng, làn da sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng đến ngạc nhiên.

Dùng nha đam và mật ong

Mật ong từ lâu đã trở thành loại “mỹ phẩm” dưỡng da hoàn hảo được nhiều chị em tin dùng. Mật ong chứa nhiều vitamin E, khoáng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn, trắng sáng, loại bỏ những nguyên nhân gây mụn, làm mờ dần các vết thâm nám do mụn để lại.

Nếu như kết hợp mật ong và nha đam trị mụn thâm thì chắc chắn kết quả sẽ không làm bạn thất vọng.

Tương tự như cách trên, bạn hãy cạo lấy gel nha đam rồi trộn với mật ong theo tỷ lệ 2:1. Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi rửa mặt sạch, massage nhẹ nhàng rồi rửa sạch lại với nước ấm sau đó khoảng 20 phút.

Nha đam và chanh

Chanh là sản phẩm giàu vitamin C và axit amin, những chất này giúp tẩy tế bào chết, làm sạch da, ngăn ngừa lão hóa, giảm mụn và loại bỏ vết thâm nhanh chóng. Chanh chính là giải pháp an toàn mà nhiều người sử dụng nhằm nhanh chóng lấy lại làn da sáng trắng.

Chuẩn bị: Nha đam, chanh, trứng gà.

Thực hiện:

- Nha đam cạo lấy gel bên trong.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trứng gà tách lấy lòng trắng trứng.

- Trộn 1 lòng trắng trứng với 1 muỗng nha đam và 1 muỗng nước cốt chanh cho đều lại với nhau.

- Áp dụng hỗn hợp này đều lên da và massage nhẹ nhàng.

- Giữ hỗn hợp trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Nha đam và sữa chua không đường

Sữa chua không những tốt cho sức khỏe mà nó còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho việc bảo vệ và nuôi dưỡng làn da của bạn. Dùng sữa chua sẽ kích thíc tế bào da mới phát triển, giúp da trở nên căng mịn, hông hào hơn. Đặc biệt nó có thể giảm bớt mụn thâm, tàn nhang nhanh chóng. Đây là cách trị mụn thâm bằng nha đam và sữa chua cực công hiệu mà bạn không nên bỏ qua.

Với nửa hũ sữa chua không đường, bạn hãy trộn thêm vào 2 muỗng gel nha đam rồi thoa đều nó lên da mặt tương tự như những cách trên. Chỉ cần mất 20 phút, khi rửa sạch với nước ấm bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi tuyệt vời của làn da.

Trên đây là những cách đơn giản trị mụn thâm bằng nha đam đơn giản tại nhà nhưng hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Hãy tự mình trải nghiệm để xem công hiệu tuyệt vời mà nó đem lại cho làn da của bạn nhé.

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