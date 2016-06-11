Công thức tắm trắng toàn thân tại nhà chỉ với 1 lon bia và 1 quả trứng

Để có làn da trắng sáng, bạn có thể áp dụng công thức vô cùng đơn giản sau, ai cũng có thể làm tại nhà.

Nguyên liệu:

- 1 lon bia

- 2 quả trứng gà

- 1 quả chanh

- 1 thìa cà phê đường cát

- 2 thìa mật ong

Cách làm:

B1: Làm hỗn hợp tẩy da chết. Trôn đường và mật ong với nhau, tắm sơ, thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng trong 5 phút. Bước này giúp loại bỏ tế bào chết để các bước tiếp theo dưỡng chất dễ thẩm thấu hơn. Sau khi massage, tắm lại nước sạch.

B2: Lấy 1 cái chén khác, trộn bia, trứng gà, chanh và khuấy đều, massage toàn thân 10 phút, để nguyên trên da 10 phút nữa sau đó tắm lại nước ấm cho sạch, thấm khô da và thoa kem dưỡng ẩm.

Với công thức này, tần suất sử dụng phù hợp nhất là 2 lần/ tuần. Trong quá trình làm, bạn nên uống nhiều nước, bảo vệ da cẩn thận, hạn chế đi bơi và đi biển để da được lên tông như ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-tam-trang-toan-than-tai-nha-chi-voi-1-lon-bia-va-1-qua-trung-134562.html