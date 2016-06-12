Công thức làm da trắng mịn nhanh chóng chỉ bằng trái quất

- 3 muỗng cafe mật ong.

- ½ chén bột yến mạch.

- 2 thìa café dầu dừa.

Thực hiện

- Quất sau khi rửa sạch, bóc vỏ, tách riêng từng múi và bóp hạt.

- Trộn đều các múi quất với mật ong, yến mạch và dầu dừa rồi cho vào xay sinh tố thật nhuyễn, mịn đến khi không thấy xơ quất.

- Rửa sạch mặt và cổ rồi dùng hỗn hợp trên thoa đều lên da mặt và da cổ. Để nguyên như vậy trong vòng 10 phút, đến khi mặt nạ khô lại thì rửa sạch mặt bằng nước ấm.

- Áp dụng cách này 2 lần/tuần để có kết quả tốt nhất. Làn da không những sạch mụn mà còn trắng sáng và mềm mại hơn rất nhều. Mặt nạ này đặc biệt tốt với da khô sDDeen, thiếu sức sống vì mật ong và dầu dừa có khả năng cung cấp độ ẩm cho da rất tốt.

2. Mặt nạ quất – dầu ô liu

Nguyên liệu

- 4-5 quả quất.

- 2 thìa dầu ô liu

Thực hiện

- Quất rửa sạch, bóc vỏ, tách thành từng múi để loại bỏ hạt.

- Phần vỏ quất dùng dao sắc thái thành sợ chỉ.

- Trộn đều quất đã xay với vỏ quất và dầu ô liu.

- Rửa sạch mặt rồi dùng hỗn hợp này thoa đều lên da. Để trong vòng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

- Áp dụng cách này 3 lần/ tuần, làn da sẽ trắng lên từng ngày, lỗ chân lông se khít lại và đặc biệt còn ngăn ngừa mụn hiệu quả.

3. Mặt nạ quất - bột nghệ

Nguyên liệu

- 2 thìa bột nghệ nguyên chất.

- 3 thìa café nước ép quất.

Thực hiện

- Trộn đều hai nguyên liệu trên với nhau để tạo thành một hỗn hợp sánh mịn.

- Rửa sạch mặt, đắp hỗn hợp này lên mặt. Để yên trong vòng 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng sữa rửa mặt.

- Thực hiện 3lần/tuần và 1 -2 tuần liên tục để có kết quả nhanh nhất.

4. Mặt nạ quất – lòng trắng trứng

Mặt nạ này rất hiệu quả cho người đang bị nhiều mụn đầu đen và mụn thâm.

Nguyên liệu

- 1 lòng trắng trứng gà.

- 1 thìa cafe nước ép quất.

- Bông gòn y tế.

Thực hiện

- Đánh bông lòng trắng trứng lên, sau đó cho nước ép quất vào và đánh đều lại một lần nữa.

- Rửa sạch mặt, thoa hỗn hợp lên da, tập trung nhiều ở những vùng bị nhiều mụn thâm và mụn đầu đen.

- Để yên như vậy trong 20 phút, khi mặt nạ khô rửa sạch lại bằng nước ấm.

- Áp dụng 3 lần/tuần.

5. Mặt nạ quất – sữa tươi

Nguyên liệu

- 2 thìa cafe sữa tươi.

- 1 thìa cafe nước ép quất.

Thực hiện

- Khuấy đều sữa tươi lên, sau đó cho nước ép quất vào khuấy đều một lần nữa.

- Rửa sạch mặt, dùng bông gòn y tế thấm dung dịch thoa đều khắp mặt.

- Để yên trong vòng 15-20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm.

- Áp dụng 2-3 lần/ tuần. Chỉ dùng trog một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy được sự thay đổi tích cực của làn da.

Lưu ý

- Rửa mặt bằng sữa rửa mặt là một bước quan trọng mà bạn không hể bỏ qua khi đắp mặt nạ làm trắng da từ quả quất nói riêng và làm đẹp da nói chung. Bước bắt buộc này làm cho da sạch sẽ, thông thoáng, dễ dàng hấp thụ được dinh dưỡng từ mặt nạ.

- Cùng với việc đắp mặt nạ dưỡng trắng da bằng quả quất, bạn có thể sử dụng nước quất pha với đường và đá. Cách này vừa giúp cung cấp vitamin C và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, giải khát, vừa nuôi dưỡng làn da trắng đẹp từ bên trong.