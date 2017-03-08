Công thức đắp mặt giúp da trẻ hơn 10 năm của người Hindi cổ đại

Ai cũng muốn có làn da trẻ không tuổi. Vì thế, ngày càng có nhiều phương pháp chống lão hóa, mỹ phẩm chống lão hóa được nghiên cứu và tạo ra để giúp phụ nữ níu kéo tuổi thanh xuân của mình. Không dừng ở đó, người ta còn dùng đến những phương pháp quyết liệt hơn như bơm botox vào da để có làn da căng mướt không một nếp nhăn. Tuy nhiên nó cũng để lại khá nhiều hậu quả về sau này như làm da mặt bị biến dạng, căng cứng, giả tạo, chưa kể đến chi phí khá tốn kém.

Để có kết quả tốt hơn, bạn có thể kết hợp 1 muỗng cà phê nước chanh với nửa muỗng cà phê sữa và 1 muỗng cà phê trứng. Trộn tất cả các thành phần này và thoa lên mặt, sau 15 phút, rửa sạch bằng nước lạnh.

Vitamin C có trong chanh là một chất chống oxy hoá mạnh. Bên cạnh đó, tác dụng làm trắng da nhẹ của chanh sẽ giúp các đốm thâm và tàn nhang mờ đi. Bạn chỉ cần vắt nước cốt chanh vào chén, nhúng miếng bông gòn vào chanh và thoa đều lên da, để 15 phút và rửa sạch với nước mát.

Nước chanh kết hợp với mật ong cũng là một phương thuốc hiệu quả chống lão hóa da vì mật ong có tác dụng làm dịu và dưỡng ẩm rất tốt. Bạn chỉ cần trộn một muỗng cà phê mỗi nước chanh và mật ong, thoa đều lên da, giữ yên 20 phút sau đó rửa với nước ấm.

Làm trẻ hóa da bằng nước cốt dừa

Dừa không chỉ dùng để uống, mà nó còn có thể dùng trong các liệu trình làm đẹp, giữ da mềm mại và tươi trẻ. Bạn chỉ cần lấy cùi dừa xay nhuyễn vắt lấy nước cốt rồi thoa lên da mặt sạch 20 phút sau đó rửa sạch. Da sẽ luôn trong trạng thái mềm mại, tươi sáng.

Mặt nạ đu đủ cho làn da săn chắc

Đu đủ là một loại quả rất giàu Vitamin A và có công dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các enzyme trong đu đủ giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da và làm cho da trở nên đàn hồi, săn chắc và mịn mảng. Để làm một mặt nạ đu đủ, bạn chỉ cần cắt một vài miếng đu đủ chín và nghiền hoặc xay thật mịn, đắp lên da mặt sau đó rửa thật sạch với nước ấm.

Nước hoa hồng se lỗ chân lông và làm căng da

Nước hoa hồng được làm từt? việc chưng cất những cánh hoa tươi, có tác dụng cân bằng độ PH và làm ẩm da, loại bỏ dầu thừa, ách tắc lỗ chân lông. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm quầng thâm mắt. Bạn chỉ cần trộn 2 muỗng cà phê nước hoa hồng với 3-4 giọt glycerin và nửa muỗng cà phê nước chanh rồi thoa đều hỗn hợp lên da mặt sạch. Sau 15 phút, bạn rử mặt lại với nước ấm

Hoặc bạn cũng có thể trộn trong một thìa cà phê nước hoa hồng với 1 muỗng cà phê sữa chua và mật ong. Thoa hỗn hợp lên mặt và sau 20 phút, rửa mặt bằng nước mát.

(Nguồn: Glam Store)