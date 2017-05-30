Cô gái 25 tuổi nhưng làn da già như 40 vì đã mắc những sai lầm nghiêm trọng này

Chăm sóc da 30/05/2017 18:06

Nếu muốn da khỏe mạnh và trẻ đẹp, bạn phải tránh những thói quen sau, theo HealthExpertGroup.

Có rất nhiều người, làn da của họ không đúng với số tuổi thật. Nếu bạn biết cách chăm sóc, da sẽ trẻ trung cho dù ở tuổi 40. Nhưng nếu bạn đối xử tệ với làn da mình, các dấu hiệu lão hóa và tổn thương da sẽ nhanh chóng xuất hiện và đến sớm hơn bạn nghĩ. Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, không có cách nào giúp chống lão hóa vĩnh viễn mà chúng ta chỉ có thể làm chậm quá trình đó. 

Một tác nhân ảnh hưởng đến làn da nhiều nhất. Đó chính là thói quen hàng ngày. Một số thói quen xấu gây hại cho làn da của bạn, và chúng cũng gây ra nếp nhăn sớm trên khuôn mặt. Dưới đây là 4 thói quen làm đẹp khiến da lão hóa nhanh chóng.

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1. Tẩy tế bào chết quá mức

Tẩy da chết là một trong những cách tốt nhất để loại bỏ bụi bẩn, các tế bào da chết, dầu và các chất ô nhiễm khác từ da. Bạn có thể làm điều đó hai hoặc ba lần một tuần là tối đa. Nhưng nếu bạn lạm dụng, nó có thể gây hại. Quá trình tẩy da chết có thể làm xáo trộn sự cân bằng pH của làn da và lấy đi độ ẩm tự nhiên.

Hơn nữa, nếu bạn tẩy tế bào chết bằng nguyên liệu quá thô, nó cũng có thể làm hỏng lớp da bề mặt. Điều này dẫn đến sự hình thành các nếp nhăn trên khuôn mặt.

2. Tắm, rửa mặt bằng nước nóng

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Dùng nước nóng là một giải pháp tuyệt vời để mở lỗ chân lông và làm sạch chúng, nhưng việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ nóng không tốt cho làn da bạn. Nó dẫn đến mất nước và làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da. Nước nóng làm xói mòn lớp dầu này và gây lão hóa sớm. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn dùng nước ấm hoặc mát để chăm sóc làn da của  mình.

3. Làm sạch quá mức

Bước làm sạch là phần quan trọng nhất của một chế độ chăm sóc da tốt. Nhưng làm sạch quá có thể gây tổn hại cho da. Tương tự như tắm nước nóng, việc làm sạch quá  nhiều sẽ loại bỏ các lớp dầu tự nhiên và từ đó khiến da bị mất nước. Khi độ ẩm thiếu, nếp nhăn trên mặt vả cổ sẽ hình thành.

4. Trang điểm quá dày

Chúng ta thường dùng lớp trang điểm dày để che giấu nếp nhăn, đốm đen, hoặc mụn trứng cá vì nó là một trong những giải pháp nhanh nhất. Tuy nhiên, việc trang điểm dày hàng ngày như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến làn da bạn. Khi đó, vi khuẩn mụn sẽ dễ lây lan. Hơn nữa, khi trang điểm, bạn bỏ công bao nhiêu thì khi tẩy trang, chúng ta thường có xu hướng lười bấy nhiêu. Trang điểm dày là cách rất nhanh khiến da bị lão hóa và bị tổn thương.

 

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Từ khóa:   sai lầm khiến da lão hóa

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