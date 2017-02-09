Cô ấy lớn tuổi nhưng làn da vẫn trắng mịn như em bé, bí quyết chỉ là 1 nguyên liệu rẻ tiền này

Nhiều phụ nữ sẵn sàng chi nhiều tiền cho các dịch vụ làm đẹp , sản phẩm chăm sóc da để có được làn da trắng mịn và khỏe mạnh. Nhưng cũng có một bộ phận lớn phụ nữ không có khả năng chi trả chi phí làm đẹp đắt đỏ, họ đã tận dụng các thành phần tự nhiên để chăm sóc da một cách hoàn hảo.

Bí quyết để có được một làn da lý tưởng là chăm sóc đúng cách và có được chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.

Trong bài viết này, healthexpertgroup sẽ chia sẻ bí quyết để có được làn da trắng và mịn màng như em bé của một phụ nữ lớn tuổi mà không hề tốn kém.

Nguyên liệu mà người phụ nữ này giới thiệu chính là cà phê, cô ấy đã tận dụng cả nước lẫn bã cà phê cho nhiều công thức làm đẹp khác nhau. Do đó, mặc dù đã nhiều tuổi nhưng làn da của cô ấy là điều mà nhiều phụ nữ trẻ tuổi mơ ước.

Dưới đây là những công thức với cà phê mà người phụ nữ có làn da trắng mịn này chia sẻ:

Đông đá cà phê

Chắc chắn, nhiều người đã thử uống cà phê; dùng cà phê làm sinh tố để làm dịu cơn khát mùa hè. Thế nhưng, đông đá cà phê cho việc dưỡng dã chưa chắc đã nhiều phụ nữ biết.

Bạn chỉ cần chuẩn bị cà phê đen tự nhiên không đường. Đổ cà phê vào khay đá rồi cất vào ngăn đá tủ lạnh. Mỗi buổi sáng, bạn chỉ cần lấy 1 viên đá cà phê và massage da mặt. Sau mỗi lần như thế, da mặt sẽ giảm nếp nhăn và lỗ chân lông sẽ thu nhỏ thấy rõ.

Tẩy tế bào chết với bã cà phê

Sau mỗi lần pha cà phê, bạn đừng vứt bỏ phần bã. Hãy massage phần bã này trên da mặt trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Nguyên liệu tự nhiên này sẽ giúp tẩy tế bào chết, cải thiện lưu thông máu và loại bỏ phần da cứng bên ngoài.

Pha với sữa tắm

Bạn có thể trộn một vài muỗng bã cà phê với sữa tắm, thêm 1 muỗng muối biển và khuấy đều hỗn hợp. Sử dụng hỗn hợp này 2 ngày 1 lần xen kẽ với sữa tắm thông thường. Ngoài tác dụng làm sạch da, hỗn hợp sẽ giúp làn da cơ thể bạn trắng mịn và chống lại quá trình lão hóa.

Nếu bạn là người thích uống cà phê mỗi sáng, đừng quên dành một chút cho chăm sóc da mặt và phần bã cho việc tắm trắng mỗi ngày.

Ngay sau 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được kết quả vô cùng tích cực. Chúc bạn thành công.