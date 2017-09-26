Dưỡng chất trong sữa chua có khả năng se khít lỗ chân lông, cải thiện sắc tố góp phần phục hồi làn da đen sạm trở nên trắng mịn nhanh chóng. Chưa hết, bạn chỉ cần thêm vài giọt mật ong vào sữa chua rồi dùng hỗn hợp đạt được làm mặt nạ, chỉ sau 1 tuần sử dụng, sự thay đổi của làn da sẽ khiến bạn bất ngờ.

Từ lâu chúng ta đã biết đến sữa chua là loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe đặc biệt là đối với hệ tiêu hóa. Ngoài ra, loại sữa này còn có một công dụng khác đó chính là dưỡng trắng da .

Với những công dụng mà sữa chua mang lại, hãy áp dụng ngay phương pháp dưỡng trắng da dưới đây.

Nguyên liệu cần có: Mật ong, sữa chua, nước cốt chanh.

Cách làm:

Đầu tiên, trộn đều 2 thìa cà phê mật ong, 1 thìa canh nước cốt chanh và 2 thìa canh sữa chua vào chiếc bát nhỏ.

Sau đó, làm sạch da bằng sữa rửa mặt nhằm loại bỏ những bã nhờn, bụi bẩn tích tụ trên da. Nếu có thời gian bạn có thể xông hơi để lỗ chân lông giãn nở, độc tố được đẩy ra ngoài một cách triệt để và làm quá trình thẩm thấu dưỡng chất diễn ra nhanh hơn.

Thoa hỗn hợp đồng nhất vừa trộn lên toàn bộ da mặt, kết hợp mát xa một cách nhẹ nhàng trong vòng 2 phút để dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn đến khi da mặt khô thì rửa sạch với nước ấm.

Phương pháp này nên áp dụng 2 – 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

*Lưu ý: Nếu áp dụng trên da toàn thân thì bạn nên tẩy tế bào chết trước để làm tăng hiệu quả dưỡng trắng lên gấp nhiều lần.

Một ưu điểm đặc biệt của phương pháp tự nhiên này là không gây ra tác dụng phụ, không gây dị ứng, đồng thời có thể làm trắng da vô cùng nhanh chóng.

Chúc các thành công!