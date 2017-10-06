'Chiều chuộng' làn da nhiều hơn với 3 công thức mặt nạ tự nhiên tuy rẻ nhưng hiệu quả bất ngờ

Thay vì bỏ mặc làn da cứ xấu đi từng ngày, chúng ta hãy chăm sóc và "chiều chuộng" da nhiều hơn với 3 loại mặt nạ thiên nhiên lành tính dưới đây.

Bước 1: Trộn đều mật ong, dầu dừa và đường theo tỉ lệ: 1 muỗng canh dầu dừa + 2 muỗng canh đường + 1 muỗng mật ong. Bạn có thể dùng hỗn hợp này để tẩy tế bào chết toàn thân.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên mặt, mát xa nhẹ nhàng khắp các vùng da theo chuyển động tròn để dưỡng chất từ hỗn hợp vừa thực hiện thẩm thấu sâu vào bên trong, phát huy tối đa hiệu quả.

Bước 3: Giữ nguyên hỗn hợp trên mặt khoảng 5 - 10 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Nên thực hiện phương pháp này đều đặn 2 lần/ tuần để da lúc nào cũng thông thoáng, tươi sáng.

2. Trứng gà và chanh: Trị mụn "thần tốc"

Trứng gà và chanh tươi kết hợp với nhau tạo ra loại mặt nạ hút mụn cực hay, đặc biệt có thể loại sạch mụn cám và mụn đầu đen. Chỉ sau lần dùng đầu tiên, bạn có thể dễ dàng cảm nhận làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Chuẩn bị: 2 muỗng canh nước cốt chanh và 1 lòng trắng trứng gà.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đánh nhuyễn lòng trắng trứng gà rồi cho lượng nước cốt chanh đã chuẩn bị vào khuấy đều.

Bước 2: Xông hơi hoặc rửa mặt sạch bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, tăng khả năng hấp thụ các dưỡng chất.

Bước 3: Thoa hỗn hợp nước cốt chanh và lòng trắng trứng gà lên những vùng da xuất hiện mụn đầu đen, mụn cám.

Bước 4: Thư giãn trong khoảng từ 15 - 20 phút, sau đó dùng tay lột nhẹ lớp mặt nạ đã khô rồi rửa lại với nước mát là hoàn thành.

3. Nước đun lá tía tô: Tắm trắng toàn thân

Phụ nữ Nhật Bản rất chuộng cách làm trắng da từ lá tía tô. Họ thường xuyên sử dụng nước tía tô để tắm. Dưỡng chất từ loại lá này giúp bảo vệ và khiến da trở nên mịn hơn. Ngoài ra, chúng còn có khả năng làm mờ được các vết nám, tàn nhang và nếp nhăn hữu hiệu.

Tiến hành: Cho cả cành và lá tía tô tươi đã rửa sạch bụi bẩn vào nước và mang đun sôi. Đun với lửa vừa trong khoảng 15 phút cho dưỡng chất được tiết ra. Sau đó, pha thêm nước lạnh cho vừa ấm rồi dùng hỗn hợp có được để tắm.

Tinh dầu có trong lá tía tô cùng với nước ấm sẽ giúp da sáng và tinh thần sảng khoái. Với cách làm trắng da này bạn chỉ nên thực hiện 2 lần/tuần.

Chúc bạn thành công!