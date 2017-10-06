'Chiều chuộng' làn da nhiều hơn với 3 công thức mặt nạ tự nhiên tuy rẻ nhưng hiệu quả bất ngờ

Chăm sóc da 06/10/2017 14:36

Những áp lực từ cuộc sống hàng ngày thường đẩy chúng ta vào căng thẳng, mệt mỏi. Điều này tác động trực tiếp khiến làn da lão hóa, sần sùi và thiếu đi sức sống. Để khắc phục tình trạng này, hãy tham khảo ngay 3 công thức dưỡng da dưới đây.

Thay vì bỏ mặc làn da cứ xấu đi từng ngày, chúng ta hãy chăm sóc và "chiều chuộng" da nhiều hơn với 3 loại mặt nạ thiên nhiên lành tính dưới đây.

1. Dầu dừa, mật ong và đường: Tẩy tế bào chết 

Cách thức tiến hành:

Bước 1: Trộn đều mật ong, dầu dừa và đường theo tỉ lệ: 1 muỗng canh dầu dừa + 2 muỗng canh đường + 1 muỗng mật ong. Bạn có thể dùng hỗn hợp này để tẩy tế bào chết toàn thân.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên mặt, mát xa nhẹ nhàng khắp các vùng da theo chuyển động tròn để dưỡng chất từ hỗn hợp vừa thực hiện thẩm thấu sâu vào bên trong, phát huy tối đa hiệu quả.

Bước 3: Giữ nguyên hỗn hợp trên mặt khoảng 5 - 10 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch.

'Chiều chuộng' làn da nhiều hơn với 3 công thức mặt nạ tự nhiên tuy rẻ nhưng hiệu quả bất ngờ - Ảnh 1
Hỗn hợp dầu dừa, mật ong và đường nâu tẩy tế bào chết cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Nên thực hiện phương pháp này đều đặn 2 lần/ tuần để da lúc nào cũng thông thoáng, tươi sáng.

2. Trứng gà và chanh: Trị mụn "thần tốc"

Trứng gà và chanh tươi kết hợp với nhau tạo ra loại mặt nạ hút mụn cực hay, đặc biệt có thể loại sạch mụn cám và mụn đầu đen. Chỉ sau lần dùng đầu tiên, bạn có thể dễ dàng cảm nhận làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Chuẩn bị: 2 muỗng canh nước cốt chanh và 1 lòng trắng trứng gà.

'Chiều chuộng' làn da nhiều hơn với 3 công thức mặt nạ tự nhiên tuy rẻ nhưng hiệu quả bất ngờ - Ảnh 2
Mật ong và nước cốt chanh có khả năng trị mụn siêu hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Đánh nhuyễn lòng trắng trứng gà rồi cho lượng nước cốt chanh đã chuẩn bị vào khuấy đều.

Bước 2: Xông hơi hoặc rửa mặt sạch bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, tăng khả năng hấp thụ các dưỡng chất.

Bước 3: Thoa hỗn hợp nước cốt chanh và lòng trắng trứng gà lên những vùng da xuất hiện mụn đầu đen, mụn cám. 

Bước 4: Thư giãn trong khoảng từ 15 - 20 phút, sau đó dùng tay lột nhẹ lớp mặt nạ đã khô rồi rửa lại với nước mát là hoàn thành.

3. Nước đun lá tía tô: Tắm trắng toàn thân

Phụ nữ Nhật Bản rất chuộng cách làm trắng da từ lá tía tô. Họ thường xuyên sử dụng nước tía tô để tắm. Dưỡng chất từ loại lá này giúp bảo vệ và khiến da trở nên mịn hơn. Ngoài ra, chúng còn có khả năng làm mờ được các vết nám, tàn nhang và nếp nhăn hữu hiệu. 

Tiến hành: Cho cả cành và lá tía tô tươi đã rửa sạch bụi bẩn vào nước và mang đun sôi. Đun với lửa vừa trong khoảng 15 phút cho dưỡng chất được tiết ra. Sau đó, pha thêm nước lạnh cho vừa ấm rồi dùng hỗn hợp có được để tắm.

'Chiều chuộng' làn da nhiều hơn với 3 công thức mặt nạ tự nhiên tuy rẻ nhưng hiệu quả bất ngờ - Ảnh 3
Dùng nước đun lá tía tô tắm thường xuyên sẽ giúp làn da trắng mịn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tinh dầu có trong lá tía tô cùng với nước ấm sẽ giúp da sáng và tinh thần sảng khoái. Với cách làm trắng da này bạn chỉ nên thực hiện 2 lần/tuần.

Chúc bạn thành công!

Trị sạch mụn, dưỡng trắng da nhờ rửa mặt với bia như thế này liên tục trong 5 ngày

Trị sạch mụn, dưỡng trắng da nhờ rửa mặt với bia như thế này liên tục trong 5 ngày

Tận dụng bia có sẵn trong tủ lạnh của bố hoặc của "anh xã" để làm đẹp "chuẩn Spa" như thế này, tại sao không?

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng trắng da tắm trắng bằng lá tía tô dưỡng trắng da nhanh

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 10 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ