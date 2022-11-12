Chỉ với 1 thìa nước xanh tại nhà, mách bạn 3 cách xóa sạch mụn thịt, nặng bao nhiêu cũng biến mất

Việc làn da xuất hiện những nốt mụn thịt đa phần gây mất thẩm mỹ, khiến bề mặt da trở nên kém xinh và nhiều chị em đắn đo tìm cách điều trị. Thực chất, mụn thịt được biết đến là một trong những khối u lành tính, nguyên nhân chính của việc hình thành là do rối loạn chuyển hóa dưới da (còn gọi là u tuyến mồ hôi).

Theo dân gian, mụn thịt hay còn gọi là mụn gạo thường xuất hiện ở vùng quanh mắt, trán, cổ, ngực, lưng nhưng không gây đau nhức hay viêm. Thông thường, mụn có màu trắng sau to dần và dày cộm lên.

Bạn thường điều trị mụn thịt bằng cách nào?

Về nguyên nhân, sự thay đổi nội tiết sâu bên trong ở bất cứ độ tuổi nào của phụ nữ đều có thể gây nên tình trạng mụn thịt. Khi bạn ăn uống, sinh hoạt không điều độ dẫn đến cơ thể thiếu chất cũng là một trong những nguyên nhân chính gây nên mụn thịt. Những người thừa cân béo phì hoặc tiểu đường cũng có nguy cơ bị mụn thịt cao hơn người bình thường. Ngoài ra, việc bạn tiếp xúc với tia cực tím hoặc sóng điện từ quá nhiều dễ hình thành nên các nốt mụn.

Các phương pháp điều trị hiện nay là laser, đốt điện…Tuy nhiên vẫn chưa có kỹ thuật nào trị dứt hẳn u tuyến mồ hôi, và tùy từng người mà có thời gian mọc trở lại khác nhau, có thể từ vài tháng đến vài năm.

- Mụn thịt gần như không bao giờ là u ác tính và không cần thiết phải loại bỏ. Tuy nhiên, nếu mụn thịt ngày càng phát triển, thay đổi màu sắc, chảy máu hoặc ngứa, thì hãy gặp bác sỹ càng sớm càng tốt. Các bác sỹ khuyến cáo bạn không nên tự cắt mụn thịt vì nó có thể gây chảy máu nhiều và dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng khác.

- Các bác sỹ da liễu cho rằng, mụn thịt thường phổ biến ở những người thừa cân, béo phì và cũng có liên quan tới tiểu đường và kháng insulin. Như vậy, duy trì cân năng hợp lý cũng có thể giảm bớt các vấn đề về mụn thịt.

3 cách trị mụn thịt bằng lá ngay tại nhà

Cách trị mụn thịt tại nhà bằng rau diếp cá

Rau diếp cá (hay còn gọi là dấp cá, dấp tanh) có rất nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là ở vùng nông thôn loại rau này mọc đầy ở những bờ ruộng, bãi đất hoang, nơi ẩm thấp. Trong đông y và nhiều bài thuốc dân gian, diếp cá lại có tác dụng tuyệt vời.

Rau diếp cá chứa nhiều tinh dầu giúp kháng khuẩn ứng dụng để điều trị mụn thịt an toàn hiệu quả. Thành phần vitamin, các chất tốt trong diếp cá đặc biệt như vitamin C còn cao hơn cả cam (trong 100g múi cam có trung bình 40mg vitamin C).

Ngoài các chất chống oxy hóa, bảo vệ làn da, chất sát khuẩn và chống viêm dồi dào giúp loại bỏ các nốt mụn thịt an toàn.

Diếp cá có nhiều lợi ích. Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện bạn lấy nắm lá rau diếp cá rửa sạch rồi giã nhuyễn ép lấy nước ép. Dùng tăm bông thấm nước ép này bôi lên vùng mụn thịt đã làm sạch để trong 15-20 phút. Phần lá rau diếp cá cũng đắp vào nốt mụn thịt mỗi khi đi ngủ.

Đảm bảo sáng dậy bạn sẽ thấy đỡ đau nhức và nốt mụn thịt cũng sẽ nhanh chóng “biến mất”. Thực hiện đều đặn kiên trì đến khi mụn thịt bị rụng. Nó còn giúp da dẻ bạn trắng mịn hơn. Bạn nên thực hiện 2-3 lần/tuần.

Bạn còn có thể dùng diếp cá để uống. Diếp cá giúp thanh nhiệt, giải độc, giúp tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh. Rau diếp cá chữa sốt nóng trẻ em, trị mụn nhọt sưng đỏ, vú sưng đau do tắc sữa, chữa táo bón rất hiệu quả: Dùng một nắm diếp cá tươi rửa sạch xay nhỏ, đun sôi với nước vo gạo. Chắt uống nước cốt, làm sau mỗi bữa ăn, đến lần 2-3 là thấy khỏi.

Cách trị mụn thịt bằng lá tía tô

Lá tía tô có vị nồng hơi cay chứa nhiều tinh dầu giúp diệt khuẩn kháng viêm chống oxy hóa và dị ứng cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất tế bào hiệu quả. Ngoài ra trong lá tía tô còn chứa ceramide giúp bảo vệ da.

Lá tía tô kết hợp với mật ong hay muối sẽ tăng thêm tác dụng trị mụn thịt cũng như hỗ trợ ngăn ngừa hình thành mụn mới. Bạn lấy nắm lá tía tô rửa sạch để ráo sau đó giã nát, lấy phần hỗn hợp này đắp lên vùng da bị mụn thịt đã làm sạch để trong 30 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện vào buổi tối 2-3 lần/tuần đến khi mụn biến mất. Bạn có thể kết hợp thêm mật ong, dầu dừa để tăng hiệu quả. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần đến khi phần thịt dư tự rụng và biến mất.

Tía tô có nhiều công dụng. Ảnh: Internet

Cách trị mụn thịt tại nhà bằng mướp đắng

Mướp đắng rửa sạch, cà chua bóc vỏ, cả hai nghiền nát trộn với trứng gà cả lòng đỏ lẫn lòng trắng. Rửa mặt sạch sau đó bôi lên mặt làm mặt nạ trong 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Làm như vậy mỗi ngày một lần sẽ có tác dụng chữa trị mụn thịt rất tốt.

Mướp đắng có cơ hội gần gữi với động nhuwnsau đó, tôi baInternet

Lưu ý:

Tốt nhất là bạn nên điều trị sớm khi các nốt mụn còn nhỏ, nằm riêng lẻ, nếu để lâu ngày các nốt mụn sẽ lớn hơn, kết thành từng mảng thì việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tùy tình trạng của mỗi người. Bạn có thể tham khảo bác sĩ cách chữa trị.

Về các loại lá từ thiên nhiên, mức độ sẽ không nhanh chóng như bạn mong muốn. Do đó, bạn cần kiên trì.

Bạn cũng nên chọn những sản phẩm dịu nhẹ, thường xuyên cấp ẩm cho da và tránh cào cấu khiến da bị tổn thương.

Bạn có thể thực hiện laser xử lý các nốt mụn, nhưng tránh đến các nơi thẩm mỹ không uy tín, kém chất lượng có thể ảnh hưởng làn da.

Lời khuyên của các chuyên gia làm đẹp về phương pháp phòng tránh, hoặc làm giảm mụn thịt hiệu quả nhất vẫn là chăm chỉ luyện tập thể dục, giảm béo và thực hiện giờ giấc sinh hoạt điều độ.

Ngoài ra, nên quan tâm chế độ sinh hoạt cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nổi mụn thịt như thiếu chất dinh dưỡng, uống nhiều rượu bia, thức khuya, căng thẳng, stress…