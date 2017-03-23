Chỉ cần vài lá bắp cải, da đen sạm hay nhờn đến mấy cũng trắng mịn tức thì

Không những bổ sung cho cơ thể lượng chất xơ dồi dào mà bắp cải còn giúp loại bỏ các vấn đề về da, làm da trắng hồng, tươi trẻ.

Phần lớn vitamin K trong bắp cải giúp loại bỏ các vấn đề như đen, thâm do mụn, vết ửng đỏ hay bầm tím,…làm da trắng sáng, mịn màng. Ngoài ra, vitamin K còn giúp chữa trị rạn da vô cùng hiệu quả .

Đặc biệt, bắp cải giúp tăng lượng tế bào hồng cầu làm tăng sắc tố da, giúp da không những trắng sáng mà còn hồng hào, tự nhiên.

Bổ sung bắp cải mỗi ngày vừa giúp cơ thể đào thải độc tố vừa cải thiện, phục hồi, duy trì cho bạn một làn da khỏe mạnh bởi hàm lượng lớn lưu huỳnh và vitamin C.

1. Giúp tăng độ ẩm cho da với mặt nạ bắp cải, lòng đỏ trứng

Nguyên liệu:

- 3 lá bắp cải

- 3 muỗng cà phê sữa tươi không đường

- 1 lòng đỏ trứng gà

- 1 muỗng cà phê dầu olive

Cách làm:

Bắp cải rửa sạch, thái sợi mỏng, băm nhuyễn. Sau đó, cho bắp cải vừa sơ chế trộn đều với sữa tươi, đun hỗn hợp đến khi sền sệt. Để nguội, cho lòng đỏ trứng vào khuấy đều rồi thoa lên vùng da mặt và cổ. Đắp mặt nạ này trong vòng 15-20 phút rồi rửa lại với nước sạch.

2. Kiềm dầu cho da nhờn với mặt nạ bắp cải và lòng trắng trứng

Nguyên liệu:

- 3 lá bắp cải

- 2 lòng trắng trứng

- 1 muỗng cà phê bột cám gạo

Cách làm:

Đầu tiên, cần xay nhuyễn trộn đều với 2 lòng trắng trứng, 1 muỗng cà phê bột cám gạo. Sau đó, thoa đều hỗn hợp này lên mặt, thư giãn tầm 10-15 phút thì rửa sạch với nước ấm. Áp dụng phương pháp này đều đặn 2 lần/tuần da bạn sẽ giảm tiết dầu nhờn dần.

3. Làm da mặt trắng hồng với nước ép bắp cải

Nguyên liệu:

- ½ cốc nước ép bắp cải

Cách làm:

Đối với tình trạng da không đều màu, sáng mịn các bạn chỉ cần dùng bông thấm nước ép bắp cải rồi thoa đều lên da mặt. Cứ để cho nước ép bắp cải khô tự nhiên trên da mặt, không cần rửa mặt lại sau đó. Áp dụng phương pháp này hằng ngày trong vòng 2 tuần da sẽ trắng hồng dần lên. Đây là phương pháp làm trắng da tự nhiên vô cùng an toàn mà lại hiệu quả.

Chữa da nhờn, khô ráp và đen sạm bằng bắp cải là phương pháp làm đẹp hoàn toàn mới nhưng mang lại hiệu quả cao. Hãy nhanh tay thực hiện theo các cách hướng dẫn trên để có được làn da đẹp không tì vết.