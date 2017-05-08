Chỉ cần thoa vài giọt này mỗi tối, da trắng bóc, mướt mịn như em bé vào sáng hôm sau

Dưới đây là một số phương pháp chăm sóc da từ nước hoa hồng:

Nước hoa hồng là nguyên liệu mang lại lợi ích tuyệt vời trong việc chăm sóc da . Dưỡng chất từ cánh hoa hồng có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm từ đó giúp loại bỏ các đốm mụn một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, vitamin cùng khoáng chất trong loại hoa này có khả năng dưỡng trắng, làm mờ thâm sạm và se khít lỗ chân lông vô cùng hữu hiệu. Đặc biệt, áp dụng nước hoa hồng thường xuyên còn giúp điều trị các vấn đề về bọng mắt và quầng thâm mắt.

1 muỗng canh nước cốt chanh

1 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Trộn đều 2 thành phần trên lại với nhau, cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, vệ sinh mặt thật sạch, dùng 1 miếng bông tẩy trang thấm vào hỗn hợp vừa hoàn thành rồi thoa đều lên da, đặc biệt là những vùng bị mụn trứng cá. Thư giãn trong vòng 30 phút thì rửa lại nước, cuối cùng hãy thoa lên một ít kem dưỡng để cân bằng độ ẩm cho da.

Hỗn hợp này có tác dụng làm khô các đầu mụn trứng cá, mụn nhọt và hấp thụ lượng dầu nhờn, bụi bẩn trong lỗ chân lông một cách triệt để.

2. Nước hoa hồng và đất sét

Nguyên liệu cần có:

2 – 3 muỗng canh đất sét

3 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Cho đất sét và nước hoa hồng vào 1 chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Thoa đều hỗn hợp lên da, đồng thời dùng đầu ngón tay massage theo chuyển động tròn và giữ hỗn hợp trong khoảng 8 – 10 phút thì rửa lại với nước.

3. Giảm bọng mắt

Nguyên liệu cần có:

2 – 3 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Ngâm 2 miếng bông tẩy tranh trong dung dịch nước hoa hồng. Sau đó, đặt chúng lên 2 mắt, thư giãn trong vòng 10 phút thì rửa lại nước nước ấm. Nên áp dụng phương pháp này mỗi đêm để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Nếu bạn đang lo ngại về việc các loại nước hoa hồng trên thị trường chứa chất gây kích ứng da, hãy tự làm cho mình một lọ nước này với các bước đơn giản sau:

Nguyên liệu cần có:

5 – 6 bông hoa hồng

300ml nước tinh khiết

Cách thực hiện:

Bước 1: Tách cánh hoa hồng rồi ngâm với nước muối pha loãng khoảng 2 - 3 phút thì vớt ra để ráo.

Bước 2: Cho 300ml nước vào nồi, tiến hành đun sôi.

Bước 3: Đến khi nước sôi thì cho cánh hoa hồng vào.

Bước 4: Đun sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp, đợi nguội rồi cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.

Lưu ý: Sau khi cho vào lọ, có thể thêm vào vài cánh hoa hồng tươi để tăng thêm hương thơm.

(Nguồn Boldsky)