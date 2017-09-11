Chẳng cần yến mạch hay dầu ô liu, da vẫn trắng sáng với những cách làm trắng da bằng sữa chua này

Chăm sóc da 11/09/2017 14:26

Cách làm trắng da bằng sữa chua là bí quyết cải thiện làn da cực kỳ rẻ, hiệu quả và an toàn. Đặc biệt, nó cũng phù hợp với phần lớn làn da, kể cả da nhạy cảm.

Nhiều chị em biết đến các nguyên liệu tự nhiên làm trắng da như mật ong, hạnh nhân hay yến mạch nhưng thực tế, các nguyên liệu này không hề rẻ. Nếu làm việc văn phòng thì mỗi tháng bỏ ra một số tiền kha khá cho việc mua chúng chỉ để làm đẹp da thì không phải chị em nào cũng sẵn sàng, nhất là khi cuộc sống gia đình còn có rất nhiều khoản phải chi như thực phẩm, tiền sinh hoạt, tiền học của con cái và các chi phí phát sinh khác.

Nếu đang đối mặt với vấn đề này thì đã đến lúc chị em nên nghĩ tới cách làm trắng da bằng sữa chua: đơn giản, cực rẻ (chỉ khoảng 5 nghìn đồng cho một hộp sữa chua trắng và nguyên liệu kết hợp cũng rẻ hơn nhiều so với các nguyên liệu đã đề cập ở trên) và hiệu quả cũng không hề kém.

1. Làm trắng da bằng sữa chua và bột gạo

Làm trắng da bằng sữa chua và bột gạo
Làm trắng da bằng sữa chua và bột gạo. Nguồn: Boldsky

Đây được xem là “com bo” kỳ diệu giúp chị em dễ dàng cải thiện màu da của mình, thậm chí da còn có thể sáng lên vài tone chỉ sau một tuần sử dụng.

Cách làm trắng da bằng sữa chua này khá đơn giản: hãy lấy 1 thìa bột gạo trộn đều với 1 thìa sữa chua rồi thoa nhẹ nhàng lên mặt và cổ. Sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh. Thực hiện khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần.

2. Cách làm trắng da bằng sữa chua, khoai tây và glycerin

Cách làm trắng da bằng sữa chua, khoai tây và glycerin
Cách làm trắng da bằng sữa chua, khoai tây và glycerin. Nguồn: Internet.

Các đặc tính làm trắng da của sữa chua kết hợp với nước ép từ khoai tây và glycerin sẽ tạo ra những tác động hết sức tuyệt vời đối với làn da của bạn.

Để thực hiện, hãy lấy 1 thìa sữa chua trắng không đường trộn đều với 1 thìa nước ép khoai tây và 2 giọt glycerin. Sau đó, thoa đều lên mặt, thư giãn trong 10 phút trước khi rửa lại thật kỹ bằng nước lạnh.

3. Cách đơn giản để làm trắng da bằng sữa chua và dưa chuột

Cách đơn giản để làm trắng da bằng sữa chua và dưa chuột
Cách đơn giản để làm trắng da bằng sữa chua và dưa chuột. Nguồn: Internet.

Dưa chuột có tính mát giúp làm dịu da và bổ sung nước cho da nên khi kết hợp với sữa chua sẽ là liệu pháp mạnh mẽ để làm da trắng sáng.

Cách thực hiện: Rửa sạch 1 quả dưa chuột, gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ rồi đem ép lấy nước. Sau đó, cho 2 đến 3 thìa sữa chua trắng vào nước dưa chuột rồi trộn đều. Tiếp tục, thoa hỗn hợp lên mặt, thư giãn trong 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát.

4. Cách tẩy da trắng sáng từ sữa chua và nha đam

Cách tẩy da trắng sáng từ sữa chua và nha đam
Cách tẩy da trắng sáng từ sữa chua và nha đam. Nguồn: Internet.

Nhắc đến nha đam, chị em sẽ nghĩ ngay đến lợi ích làm đẹp của nó. Loại nguyên liệu này quá nổi tiếng nên việc nhiều người đã sử dụng nó kèm với sữa chua để làm trắng da không có gì là bất ngờ.

Cách thực hiện: Trộn đều 1 thìa sữa chua không đường với 2 thìa gel nha đam. Sau đó, bôi đều lên mặt và cổ rồi để thư giãn trong 10 phút. Cuối cùng, rửa lại mặt thật sạch.

5. Sữa chua và nước chanh tươi cho làn da trắng sáng

Cách làm trắng da từ sữa chua và nước ép chanh này tận dụng các đặc tính kháng khuẩn, khử trùng và làm trắng da của cả hai loại nguyên liệu.

Để da trắng sáng, hãy lấy 2 thìa sữa chua trắng trộn đều với 2 thìa nước ép chanh tươi. Sau đó, nhẹ nhàng thoa đều lên mặt rồi rửa mặt thật kỹ. Lúc làm xong, hãy nhớ bôi nước hoa hồng cho mặt nhé.

Cách làm trắng da bằng sữa chua, nước hoa hồng và bột vỏ cam
Cách làm trắng da bằng sữa chua, nước hoa hồng và bột vỏ cam. Nguồn: Boldsky.

6. Cách làm trắng da bằng sữa chua, nước hoa hồng và bột vỏ cam

Có thể nhiều người chưa biết đến cách làm trắng da từ sữa chua này nhưng hãy thử áp dụng vì hiệu quả làm sáng da của nó rất tuyệt vời. Đặc biệt, bột vỏ cam có chứa nhiều đặc tính mạnh nên sẽ giúp loại bỏ những khuyết điểm trên da rất dễ dàng đấy.

Cách thực hiện: Hãy lấy 1 thìa sữa chua trộn đều với 1 thìa bột vỏ cam rồi nhỏ thêm vài giọt nước hoa hồng vào. Sau đó, thoa đều lên mặt. Thực hiện mỗi lần một tuần.

Từ khóa:   Cách làm trắng da bằng sữa chua cách làm trắng da làm trắng da bằng sữa chua

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 46 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 46 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 46 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ