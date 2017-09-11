Nếu đang đối mặt với vấn đề này thì đã đến lúc chị em nên nghĩ tới cách làm trắng da bằng sữa chua: đơn giản, cực rẻ (chỉ khoảng 5 nghìn đồng cho một hộp sữa chua trắng và nguyên liệu kết hợp cũng rẻ hơn nhiều so với các nguyên liệu đã đề cập ở trên) và hiệu quả cũng không hề kém.

Nhiều chị em biết đến các nguyên liệu tự nhiên làm trắng da như mật ong, hạnh nhân hay yến mạch nhưng thực tế, các nguyên liệu này không hề rẻ. Nếu làm việc văn phòng thì mỗi tháng bỏ ra một số tiền kha khá cho việc mua chúng chỉ để làm đẹp da thì không phải chị em nào cũng sẵn sàng, nhất là khi cuộc sống gia đình còn có rất nhiều khoản phải chi như thực phẩm, tiền sinh hoạt, tiền học của con cái và các chi phí phát sinh khác.

Đây được xem là “com bo” kỳ diệu giúp chị em dễ dàng cải thiện màu da của mình, thậm chí da còn có thể sáng lên vài tone chỉ sau một tuần sử dụng.

Cách làm trắng da bằng sữa chua này khá đơn giản: hãy lấy 1 thìa bột gạo trộn đều với 1 thìa sữa chua rồi thoa nhẹ nhàng lên mặt và cổ. Sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh. Thực hiện khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần.

2. Cách làm trắng da bằng sữa chua, khoai tây và glycerin

Các đặc tính làm trắng da của sữa chua kết hợp với nước ép từ khoai tây và glycerin sẽ tạo ra những tác động hết sức tuyệt vời đối với làn da của bạn.

Để thực hiện, hãy lấy 1 thìa sữa chua trắng không đường trộn đều với 1 thìa nước ép khoai tây và 2 giọt glycerin. Sau đó, thoa đều lên mặt, thư giãn trong 10 phút trước khi rửa lại thật kỹ bằng nước lạnh.

3. Cách đơn giản để làm trắng da bằng sữa chua và dưa chuột

Dưa chuột có tính mát giúp làm dịu da và bổ sung nước cho da nên khi kết hợp với sữa chua sẽ là liệu pháp mạnh mẽ để làm da trắng sáng.

Cách thực hiện: Rửa sạch 1 quả dưa chuột, gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ rồi đem ép lấy nước. Sau đó, cho 2 đến 3 thìa sữa chua trắng vào nước dưa chuột rồi trộn đều. Tiếp tục, thoa hỗn hợp lên mặt, thư giãn trong 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát.

4. Cách tẩy da trắng sáng từ sữa chua và nha đam

Nhắc đến nha đam, chị em sẽ nghĩ ngay đến lợi ích làm đẹp của nó. Loại nguyên liệu này quá nổi tiếng nên việc nhiều người đã sử dụng nó kèm với sữa chua để làm trắng da không có gì là bất ngờ.

Cách thực hiện: Trộn đều 1 thìa sữa chua không đường với 2 thìa gel nha đam. Sau đó, bôi đều lên mặt và cổ rồi để thư giãn trong 10 phút. Cuối cùng, rửa lại mặt thật sạch.

5. Sữa chua và nước chanh tươi cho làn da trắng sáng

Cách làm trắng da từ sữa chua và nước ép chanh này tận dụng các đặc tính kháng khuẩn, khử trùng và làm trắng da của cả hai loại nguyên liệu.

Để da trắng sáng, hãy lấy 2 thìa sữa chua trắng trộn đều với 2 thìa nước ép chanh tươi. Sau đó, nhẹ nhàng thoa đều lên mặt rồi rửa mặt thật kỹ. Lúc làm xong, hãy nhớ bôi nước hoa hồng cho mặt nhé.

6. Cách làm trắng da bằng sữa chua, nước hoa hồng và bột vỏ cam

Có thể nhiều người chưa biết đến cách làm trắng da từ sữa chua này nhưng hãy thử áp dụng vì hiệu quả làm sáng da của nó rất tuyệt vời. Đặc biệt, bột vỏ cam có chứa nhiều đặc tính mạnh nên sẽ giúp loại bỏ những khuyết điểm trên da rất dễ dàng đấy.

Cách thực hiện: Hãy lấy 1 thìa sữa chua trộn đều với 1 thìa bột vỏ cam rồi nhỏ thêm vài giọt nước hoa hồng vào. Sau đó, thoa đều lên mặt. Thực hiện mỗi lần một tuần.