Chân chi chít vết thâm cũng trở nên trắng mịn nhờ hỗn hợp kỳ diệu này

Chân thâm khiến cho nhiều cô gái cảm thấy tự ti khi diện váy ngắn. Với công thức đơn giản sau, bạn sẽ không còn lo lắng về vấn đề này nữa.

Những nguyên nhân gây ra vết thâm sẹo ở chân thường là do dị ứng, côn trùng đốt, té ngã để lại sẹo thâm. Các vết thâm này tuy không nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ, nhất là trong mùa hè khi những chiếc quần shorts, váy ngắn lên ngôi. Để trị sẹo thâm, bạn cần có sự kiên trì, sử dụng những nguyên liệu tự nhiên có tính làm trắng, liền sẹo và sát khuẩn.

Trong nhiều nguyên liệu tự nhiên, thì nghệ và chanh tươi là những thứ tốt nhất giúp trị sẹo thâm, đặc biệt là ở chân. Nghệ giúp sẹo nhanh liền, chanh làm mờ vết thâm, giúp da trắng sáng và mịn màng, lông mọc ít và nhạt hơn.

Nguyên liệu:

- Tinh bột nghệ: 50g

- Chanh tươi: 2 quả

- Mật ong: 5 thìa cafe

- Muối: nửa chén nhỏ

Cách làm:

Đầu tiên, bạn cần làm hỗn hợp tẩy da chết với muối và mật ong. Trộn muối và mật ong với nhau để có hỗn hợp sệt, lưu ý cần chọn muối hạt mịn để không làm tổn thương da. Thoa hỗn hợp lên chân, massage theo chiều dọc nhiều lần trong 15 phút, chú ý phần đầu gối, rồi rửa sạch chân với nước.

Tiếp theo, bạn trộn tinh bột nghệ và chanh với nhau, thêm 1 thìa cafe mật ong để có hỗn hợp sệt, thoa đều lên chân, massage kỹ mọi vùng da kể cả mu bàn chân và ngón chân. Sau khi massage khoảng 20 phút, rửa sạch với nước ấm. Lau khô chân và thoa kem dưỡng ẩm hoặc lotion.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-chi-chit-vet-tham-cung-tro-nen-trang-min-nho-hon-hop-ky-dieu-nay-136518.html