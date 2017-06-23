Chà thứ này 5 phút, da đen sạm cỡ nào cũng trắng lên ngay lập tức

Đây là cách giúp bạn có được làn da trắng mịn không tì vết mà không cần dùng đến các loại kem trộn độc hại.

Ai cũng mơ ước có làn da toàn thân trắng mịn khỏe mạnh vì da trắng vẫn là một trong những chuẩn mực phổ biến của phụ nữ Á Đông. Nhiều cô gái, vì ước mơ da trắng mịn thần tốc, đã tìm đến những loại kem trộn, kem tẩy trắng da có tính làm trắng cấp tốc. Chúng có chứa nhiều hóa chất độc hại có tính lột tẩy, khiến da yếu đi, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Thay vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các biện pháp tự nhiên để làm trắng da, rất hiệu quả mà không hề độc hại, gây tổn thương da cũng như cơ thể. Và cafe là một nguyên liệu như vậy.

Chúng ta thường bỏ bã cafe sau khi uống, tuy nhiên ít ai biết được rằng, đó là một hành động vô cùng uổng phí vì bã cafe là một nguyên liệu làm đẹp cực kỳ hữu ích. Vitamin A, C, các loại dầu trong hạt cafe cùng chất caffein có tác dụng tẩy tế bào chết, làm sáng da tự nhiên nhưng không hề gây bắt nắng như chanh hoặc các nguyên liệu chứa nhiều tính axit khác. Ngoài ra cafe còn vô cùng rẻ tiền nếu không muốn nói là giá bằng 0 vì đây là một thứ mọi người thường bỏ đi.

Để phát huy hết công dụng của bã cafe, bạn nên kết hợp nó với một số nguyên liệu khác như mật ong, sữa chua không đường vì chúng cũng rất có ích với da.

Nguyên liệu:

- 1 chén bã cafe (chọn loại được xay nhuyễn mịn để không làm tổn thương da khi dùng)

- Mật ong 3 thìa cafe

- Sữa chua không đướng hũ

- Dầu olive hoặc dầu dừa 1 thìa

Cách làm:

Đầu tiên, bạn cần bã cafe ấm, nếu bã cafe đã nguội, hãy quay nó 30 giây trong lòt? vi sóng. Tiếp theo, cho vào chén bã cafe mật ong, dầu olive và toàn bộ số sữa chua, trộn đều.

Tắm sạch toàn thân với nước. Sau đó, dùng hỗn hợp vừa làm thoa đều lên da toàn thân trong 15-20 phút để loại bỏ tế bào chết đồng thời giúp nuôi dưỡng da từ bên trong.

Sau khi massage 15 phút, để yên trên da 30 phút rồi xả sạch với nước ấm.

Làm mỗi tuần 2-3 lần để có kết quả tốt nhất!

(Nguồn: StyleCaster + Well or Die)

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