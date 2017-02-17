Cắt 2 viên Vitamin E trộn với thứ này đắp, da mặt trắng bóc chỉ sau 1 lần dùng duy nhất

Chăm sóc da 17/02/2017 15:59

Đây là phương pháp giúp bạn có làn da trắng mịn tự nhiên mà hoàn toàn lành tính.

Bạn sẽ không thể tránh được lão hóa, đó là điều chắc chắn. Lão hóa không từ bất kỳ ai, và bạn sẽ phải đối mặt với điều đó vào năm 30 tuổi trở lên. Khi đó, da mất đi độ đàn hồi và khả năng sản sinh collagen mới. Từ đó da sẽ có  rất nhiều vấn đề như nếp nhăn, đốm thâm, kém đàn hồi, lỗ chân lông to. Chính vì lý do này, các sản phẩm chống lão hóa trên thị trường thường bán rất chạy có giá đến hàng chục triệu.

Thế nhưng ngay gần bạn, lại có một nguyên liệu chống lão hóa khác rất rẻ tiền lại hiệu quả, đó là viên Vitamin E dễ dàng mua ở mọi hiệu thuốc.

Vitamin E có chứa alpha - tocopherol, chống lại quá trình oxy hóa, nguyên nhân gây ra những nếp nhăn và đốm thâm. Với các công thức sau, bạn sẽ dễ dàng ứng dụng Vitamin E vào liệu trình chăm sóc da và chống lão hóa của mình.

1. Dùng viên Vitamin E trực tiếp

Vitamin E được điều chế ở dạng dầu. Do đó nó rất dễ sử dụng trực tiếp lên da.

B1: Rửa mặt và tẩy trang thật sạch nếu bạn có trang điểm

B2: Cắt 2 viên Vitamin E, lấy phần dầu cho ra lòng bàn tay và xoa cho ấm

B3: Áp dầu Vitamin E lên da mặt, massage nhẹ nhàng để Vitamin thẩm thấu vào sâu trong da.

B4: Để qua đêm, rửa mặt vào sáng hôm sau.

Lặp lại liệu trình ít nhất 2 lần mỗi tuần, làn da sẽ được cải thiện đáng kể. Các nếp nhăn sẽ mờ dần và biến mất đồng thời trả lại làn da khỏe đẹp và rạng rỡ. 

Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ngay sau khi dùng Vitamin E

2. Vitamin E và gel nha đam

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Nha đam là một nguyên liệu làm đẹp quen thuộc. Khi kết hợp nó với Vitamin E, bạn sẽ có được hỗn hợp dưỡng da tuyệt vời hơn bất cứ mỹ phẩm nào. Bạn có thể mua gel nha đam có sẵn hoặc tự làm bằng cách xay nhuyễn phần thịt nha đam. Sau đó, trộn 2 thìa nha đam với 2 viên Vitamin E lấy phần dầu, đắp lên da sạch 15 phút rồi rửa lại với nước ấm. 

3. Vitamin E, mật ong, chanh và sữa chua

Mật ong có 2 công dụng chính là giữ ẩm và kháng khuẩn, do đó nó rất tốt cho da đang có vấn đề về mụn nhọt. Chanh là loại quả giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhờ axit citric tuy nhiên với làn da nhạy cảm, bạn nên giảm lượng chanh để tránh nguy cơ bị kích ứng. 

Đầu tiên, bạn cắt viên Vitamin E, lấy dầu trộn với mật ong, 2 thìa sữa chua và vài giọt chanh. Tiếp theo, dùng cọ quét lên da mặt sạch, massage nhẹ nhàng rồi rửa lại. Làm tuần 3 lần để có làn da mềm mại và căng mướt hoàn hảo. 

(Nguồn: Beauty Remedies)

 

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