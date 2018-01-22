Cần gì đi spa, đây là cách tẩy lông chân vĩnh viễn bằng phương pháp dân gian

Chanh, đường, khoai tây hay cà chua... là những cách tẩy lông chân vĩnh viễn bằng phương pháp dân gian hiệu quả hơn cả đi spa.
- Những cách tẩy lông sạch bách tại nhà dễ ợt mà hiệu quả cực kỳ
- 10 công dụng làm đẹp của Vaseline khiến bạn nhất định phải tậu ngay một 'em'!
Chị em thường cảm thấy ngượng ngùng và thiếu tự tin khi diện những chiếc váy hay quần ngắn với đôi chân có quá nhiều "vi-ô-lông". Chính vì thế, nhiều người sẵn sàng chi cả đống tiền vào những sản phẩm tẩy lông hay đến spa để giải quyết vấn đề này.
Tuy nhiên, nhiều sản phẩm tẩy lông có chứa các thành phần hóa học dễ gây kích ứng cho làn da như nổi mụn đỏ, ngứa ngáy... Do đó để giúp các chị em giải quyết vấn đề này, bài viết dưới đây xin chia sẻ những cách tẩy lông chân vĩnh viên bằng phương pháp dân gian vô cùng hiệu quả và an toàn.
Cách tẩy lông chân vĩnh viễn bằng phương pháp dân gian ngay tại nhà
Sữa đậu nành và bột nghệ
Bột nghệ và sữa đậu nành không chỉ có tác dụng triệt lông chân hiệu quả mà còn giúp làn da trắng sáng hơn cũng như loại bỏ hết vết thâm và trị viêm nang lông.
Bạn chỉ cần trộn đều bột nghệ và sữa đậu nành rồi thoa lên vùng lông chân cần tẩy, chà xát nhẹ khoảng 15-20 phút. Khi thấy lông đã rụng, bạn rửa lại bằng nước sạch và thoa thêm chút kem dưỡng ẩm để làn da mịn màng hơn.
Khoai tây và mật ong
Khoai tây không chỉ là một món ăn ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích mà còn có khả năng triệt lông chân vĩnh viễn, nhanh chóng.
Bạn chuẩn bị khoảng 2-3 củ khoai tây đã rửa sạch, gọt vỏ rồi sau đó luộc mềm. Dùng muỗng nghiền nhuyễn khoai tây vừa luộc, thêm 2 muỗng cà phê mật ong rồi trộn hỗn hợp cho thật đều. Sau đó, bạn thoa hỗn hợp lên vùng lông chân cần tẩy khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.
Thường xuyên áp dụng phương pháp này, đám "vi-ô-lông" đáng ghét sẽ dần dần biến mất để lại làn da trắng hồng và mịn màng đến bất ngờ.
Cà chua
Cà chua không chỉ giúp những sợi lông chân rụng dần mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho làn da.
Trước tiên, bạn vệ sinh vùng lông chân cần tẩy bằng nước ấm rồi dùng khăn lau thật khô. Bạn cắt cà chua thành từng lát, xoa trực tiếp lên chân khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước sạch. Áp dụng cách triệt lông này 4 lần/tuần, các chị em sẽ nhận được kết quả không ngờ.
Chanh và mật ong
Các chị em có thể kết hợp chanh và mật ong để tạo thành hỗn hợp triệt lông chân, lông tay hiệu quả không ngờ. Bạn trộn theo tỷ lệ 1:4, tức 1 phần mật ong và 4 phần nước cốt chanh. Trộn đều hỗn hợp sau đó quét lên da theo chiều lông mọc rồi rửa sạch lại với nước. Thực hiện cách này 2 lần/tuần để mang lại hiệu quả tốt nhất.
Với những cách tẩy lông vĩnh viễn bằng phương pháp dân gian ở trên, chị em sẽ tự tin hơn khi diện những bộ trang phục ngắn.