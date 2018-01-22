Cần gì đi spa, đây là cách tẩy lông chân vĩnh viễn bằng phương pháp dân gian

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm tẩy lông có chứa các thành phần hóa học dễ gây kích ứng cho làn da như nổi mụn đỏ, ngứa ngáy... Do đó để giúp các chị em giải quyết vấn đề này, bài viết dưới đây xin chia sẻ những cách tẩy lông chân vĩnh viên bằng phương pháp dân gian vô cùng hiệu quả và an toàn.

Chị em thường cảm thấy ngượng ngùng và thiếu tự tin khi diện những chiếc váy hay quần ngắn với đôi chân có quá nhiều "vi-ô-lông". Chính vì thế, nhiều người sẵn sàng chi cả đống tiền vào những sản phẩm tẩy lông hay đến spa để giải quyết vấn đề này.

Bột nghệ và sữa đậu nành không chỉ có tác dụng triệt lông chân hiệu quả mà còn giúp làn da trắng sáng hơn cũng như loại bỏ hết vết thâm và trị viêm nang lông.

Chỉ cần kết hợp sữa đậu nành và bột nghệ với nhau, bạn đã có ngay một hỗn hợp tẩy lông chân cực kỳ hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần trộn đều bột nghệ và sữa đậu nành rồi thoa lên vùng lông chân cần tẩy, chà xát nhẹ khoảng 15-20 phút. Khi thấy lông đã rụng, bạn rửa lại bằng nước sạch và thoa thêm chút kem dưỡng ẩm để làn da mịn màng hơn.

Khoai tây và mật ong

Khoai tây không chỉ là một món ăn ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích mà còn có khả năng triệt lông chân vĩnh viễn, nhanh chóng.

Khoai tây và mật ong là một trong những phương pháp triệt lông vĩnh viễn hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chuẩn bị khoảng 2-3 củ khoai tây đã rửa sạch, gọt vỏ rồi sau đó luộc mềm. Dùng muỗng nghiền nhuyễn khoai tây vừa luộc, thêm 2 muỗng cà phê mật ong rồi trộn hỗn hợp cho thật đều. Sau đó, bạn thoa hỗn hợp lên vùng lông chân cần tẩy khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Thường xuyên áp dụng phương pháp này, đám "vi-ô-lông" đáng ghét sẽ dần dần biến mất để lại làn da trắng hồng và mịn màng đến bất ngờ.

Cà chua

Cà chua không chỉ giúp những sợi lông chân rụng dần mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho làn da.

Trước tiên, bạn vệ sinh vùng lông chân cần tẩy bằng nước ấm rồi dùng khăn lau thật khô. Bạn cắt cà chua thành từng lát, xoa trực tiếp lên chân khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước sạch. Áp dụng cách triệt lông này 4 lần/tuần, các chị em sẽ nhận được kết quả không ngờ.

Chanh và mật ong

Chỉ cần chanh và mật ong, các chị em có thể triệt sạch những sợi lông chân xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Các chị em có thể kết hợp chanh và mật ong để tạo thành hỗn hợp triệt lông chân, lông tay hiệu quả không ngờ. Bạn trộn theo tỷ lệ 1:4, tức 1 phần mật ong và 4 phần nước cốt chanh. Trộn đều hỗn hợp sau đó quét lên da theo chiều lông mọc rồi rửa sạch lại với nước. Thực hiện cách này 2 lần/tuần để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Với những cách tẩy lông vĩnh viễn bằng phương pháp dân gian ở trên, chị em sẽ tự tin hơn khi diện những bộ trang phục ngắn.