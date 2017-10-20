Cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm – Tuyệt chiêu xóa bỏ nỗi lo về mụn trong thời gian ngắn nhất

Mụn sưng đỏ hoành hành, kết hợp với vết thâm sẽ khiến làn da bạn xấu xí. Để xóa bỏ tình trạng này bạn cần phải có cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm hiệu quả. Vậy đó là những cách nào bài viết này sẽ tiết lộ cho bạn được biết nhé!
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Trị mụn sưng đỏ và vết thâm không phải 1 ngày hay 2 ngày sẽ khỏi, mà cần một thời gian khá dài. Do đó, khi thực hiện cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm dưới đây, bạn cần phải kiên trì, tuyệt đối không được bỏ ngang giữa chừng.
Cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm bằng nghệ tươi
Từ lâu nghệ đã được xem là “thần dược” điều trị mụn sưng đỏ và vết thâm hiệu quả. Với thành phần là Curcumin có tác dụng sát trùng, kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn và các sắc tố gây sạm da. Do đó, nghệ sẽ nhanh chóng làm giảm viêm, giảm sưng, hết đau, không để lại vết thâm trên da.
Nguyên liệu cần có:
- 1 củ nghệ tươi.
- 1 thìa mật ong.
Cách thực hiện:
- Nghệ tươi rửa sạch, sau đó giã nát.
- Trộn đều phần nghệ giã nát với 1 thìa mật ong tạo thành hỗn hợp đồng nhất.
- Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng nước ấm.
- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn, massage nhẹ nhàng.
- Để khoảng 20 phút, sau đó bạn rửa sạch bằng nước mát.
- Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần để có cải thiện tốt nhất.
Cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm bằng mật ong kết hợp trà xanh
Mật ong và trà xanh là sự kết hợp hoàn hảo giúp điều trị mụn sưng đỏ thành công. Do mật ong chứa thành phần là peroxide hydrogen có tác dụng tái tạo làn da, loại bỏ melamin gây sạm, dưỡng da thêm khỏe mạnh. Cùng các thành phần là vitamin và khoáng chất vi lượng kiểm soát không cho vi khuẩn xâm hại làn da. Còn trà xanh chứa chất oxy hóa và chất diệp lục cao, không chỉ kháng khuẩn, mà còn làm giảm sưng và bay vết thâm nhanh chóng.
Nguyên liệu cần có:
- 1 thìa bột trà xanh.
- 1 thìa mật ong nguyên chất.
- 1 thìa sữa chua.
Cách thực hiện:
- Bạn cho bột trà xanh vào cái bát, sau đó trộn đều với mật ong và sữa chua thành hỗn hợp sền sệt.
- Dùng sữa rửa mặt vệ sinh sạch sẽ vùng da mụn và dùng khăn bông thấm khô nước.
- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào bên trong.
- Để khoảng 20 phút, khi lớp mặt nạ khô, bạn rửa sạch bằng nước mát.
- Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, các nốt mụn sưng đỏ sẽ hết và vết thâm sẽ biến mất.
Cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm bằng khoai tây
Khoai tây chứa nhiều viamin C, B2... và chất chống oxy hóa cao làm se nhân mụn nhanh chóng, hỗ trợ điều trị mụn. Dùng khoai tây trị mụn không chỉ làm mụn giảm sưng, giảm đau mà còn “đánh bật” vết thâm hiệu quả, da sáng và đều màu hơn.
Hướng dẫn thực hiện:
- Bạn hãy lấy khoai tây gọt sạch vỏ, sau đó ngâm qua nước lạnh.
- Thái khoai tây thành những lát mỏng và xay nhuyễn.
- Vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó đắp khoai tây lên vùng da mụn.
- Để khoảng 20 phút, sau đó bạn rửa sạch lớp khoai tây trên da.
- Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần, thì chỉ sau 1 tháng mụn sẽ hết, vết thâm cũng không còn, da sáng và mịn màng hơn rất nhiều.
Lưu ý:
- Trên đây là những cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm từ thiên nhiên nên sẽ cho tác dụng từ từ. Vì vậy, trong quá trình điều trị, bạn không nên quá nôn nóng.
- Hạn chế trang điểm khi điều trị mụn sưng đỏ và vết thâm, để lỗ chân lông thông thoáng, vi khuẩn không có cơ hội phát triển.
- Xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Nên uống nhiều nước, ăn trái cây để cơ thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng làm mát da, thải hết độc tố ra ngoài.
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