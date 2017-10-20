Cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm – Tuyệt chiêu xóa bỏ nỗi lo về mụn trong thời gian ngắn nhất

Trị mụn sưng đỏ và vết thâm không phải 1 ngày hay 2 ngày sẽ khỏi, mà cần một thời gian khá dài. Do đó, khi thực hiện cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm dưới đây, bạn cần phải kiên trì, tuyệt đối không được bỏ ngang giữa chừng.

Cách trị mụn sưng đỏ và vết thâm bằng nghệ tươi

Từ lâu nghệ đã được xem là “thần dược” điều trị mụn sưng đỏ và vết thâm hiệu quả. Với thành phần là Curcumin có tác dụng sát trùng, kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn và các sắc tố gây sạm da. Do đó, nghệ sẽ nhanh chóng làm giảm viêm, giảm sưng, hết đau, không để lại vết thâm trên da.