Cách trị mụn sưng đỏ ở mũi – Tuyệt chiêu tiêu diệt mụn cấp tốc, đảm bảo an toàn cho làn da

Có thể bạn chỉ biết rau mồng tơi dùng để nấu canh. Nhưng không, loại rau này còn có thể điều trị mụn sưng đỏ vô cùng hiệu quả nữa đấy. Theo Đông y, rau mồng tơi có tính lành, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc, để làn da luôn tươi mát, căng tràn sức sống. Thành phần chính của rau mồng tơi là vitamin A3, B3, saponin, sắt… cung cấp năng lượng cho cơ thể, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

1 nắm lá rau mồng tơi.

1 thìa muối.

Cách thực hiện:

Rửa sạch nắm lá rau mồng tơi, giã nát, rồi thêm vào một chút muối trộn đều. Sau đó, vắt lấy nước cốt. Vệ sinh làn da sạch sẽ thì bạn dùng miếng bông tẩy trang thấm đều dung dịch rau mồng tơi thoa lên mặt. Khi nào lớp mặt nạ khô thì rửa sạch bằng nước mát.

Công thức 2:

Nguyên liệu cần có:

1 nắm lá rau mồng tơi.

1 nắm lá rau diếp cá.

1 thìa muối.

Cách thực hiện:

Rửa sạch rau mồng tơi và diếp cá, sau đó cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn.

Cho thêm 1 chút muối vào trộn đều với hỗn hợp rau ở trên.

Dùng rây lọc, tách lấy phần nước cốt.

Lấy bông gòn thấm đều dung dịch, thoa lên các nốt mụn.

Để khoang 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Với 2 công thức này, bạn nên kiên trì thực hiện 3-4 lần/tuần để có kết quả cải thiện tốt nhất. Lúc này đầu nhân mụn sẽ se lại, tự rụng, không để lại vết thâm trên da, hết mụn trong thời gian ngắn nhất.

Cách trị mụn sưng đỏ ở mũi bằng bột nghệ và lá bạc hà

Bột nghệ và lá bạc hà kết hợp với nhau sẽ tạo ra loại mặt nạ trị mụn sưng đỏ vô cùng tốt. Bởi vì, nghệ chứa tinh chất Curcumin, chất chống oxy hóa cao có tác dụng dưỡng da trắng, giảm thâm. Còn lá bạc hà chứa nhiều chất kháng khuẩn tự nhiên, tiêu diệt hết các vi khuẩn gây mụn, giúp lỗ chân lông thoáng, hết mụn nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa bột nghệ.

1 nắm lá bạc hà.

Cách thực hiện:

Rửa sạch lá bạc hà, vò nát, sau đó cho thêm chút muối vào.

Tiếp theo, cho lá bạc hà vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn.

Dùng rây lọc tách lấy phần nước cốt.

Trộn đều nước cốt chanh với bột nghệ thành hỗn hợp đặc sệt.

Vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó thoa đều hỗn hợp lên các nốt mụn ở trên mũi.

Để khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy các nốt mụn sưng đỏ trên mũi giảm hẳn.

Trên đây là những cách trị mụn sưng đỏ ở mũi mang lại hiệu quả tốt cho người sử dụng. Chỉ cần bạn kiên trì áp dụng, chắc chắn rằng mụn sẽ biến mất trong thời gian ngắn nhất.

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