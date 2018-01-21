Cách trị mụn đơn giản, nhanh chóng tại nhà cho chị em tự tin xuống phố ngày Tết

Ăn nhiều món dầu mỡ trong ngày Tết gây nóng trong người khiến không ít người bị nổi mụn. Để giải quyết vấn đề này, chị em nên bỏ túi những cách trị mụn đơn giản, nhanh chóng ngay tại nhà dưới đây để không làm ảnh hưởng đến các cuộc vui đầu năm.

Không chỉ là gia vị cho những món ăn ngon hằng ngày, tỏi còn là một nguyên liệu làm đẹp vô cùng hiệu quả ít người biết. Tỏi chứa rất nhiều hoạt chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do- nguyên nhân chính gây lão hóa da và làm tăng sự phát triển của mụn.

Tỏi: 2-3 tép

Một ít nước lọc

Thực hiện:

Bóc vỏ tỏi, nghiền nát rồi trộn với một ít nước lọc và chắt lấy nước cốt.

Bạn rửa sạch da mặt, dùng bông tẩy trang thấm lấy nước cốt tỏi thoa lên những nốt mụn. Để yên trong vòng 15- 20 phút, sau đó rửa sạch với nước lạnh. Bạn sẽ thấy những nốt mụn giảm sưng tấy và biến mất sau một đêm.

Chanh và sữa chua

Những tinh chất trong chanh có khả năng se và làm khô mụn. Nước cốt chanh còn có tác dụng chống lại các vi khuẩn gây mụn. Trong khi đó, sữa chua có tác dụng làm mờ vết thâm, trả lại cho bạn làn da trắng hồng và mịn màng.

Chanh và sữa chua là sự kết hợp hoàn hảo để giúp bạn 'đánh bay' mụn nhanh chóng vào những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

Nước cốt chanh: 1 muỗng cà phê

Sữa chua không đường: 3 muỗng canh

Thực hiện:

Bạn trộn đều nước cốt chanh với sữa chua không đường rồi dùng bông tẩy trang nhúng vào hỗn hợp và thoa lên các nốt mụn. Để yên trong vòng 15 phút rồi rửa sạch mặt với nước lạnh. Bạn có thể áp dụng phương pháp trị mụn tại nhà này 2-3 lần/ngày. Bạn sẽ thấy tình trạng mụn được cải thiện nhanh chóng.

Lá diếp cá

Diếp cá là loại rau quen thuộc được nhiều người yêu thích với những công dụng như: giải nhiệt, thanh lọc cơ thể hay bài tiết các chất độc. Bên cạnh đó, rau diếp cá còn có khả năng trị mụn vô cùng hiệu quả.

Chỉ cần một nắm lá diếp cá, những nốt mụn đáng ghét sẽ biến mất nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

Diếp cá: 100g

Thực hiện:

Lá diếp cá rửa sạch, cho vào máy sinh tố xay nhuyễn rồi lọc lấy nước, bỏ bã. Sau khi rửa sạch mặt bằng nước ấm, bạn thoa nước diếp cá lên vùng da mụn kết hợp với massage nhẹ nhàng. Để yên trong vòng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Áp dụng phương pháp này thường xuyên, bạn sẽ thấy những nốt mụn không còn sưng tấy và biến mất nhanh chóng.

Với những cách trị mụn đơn giản, nhanh chóng tại nhà ở trên, chúc chị em luôn tự tin và xinh đẹp trong những ngày Tết sắp đến.