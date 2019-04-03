Cách trị mông sần sùi nhanh chóng cho phái đẹp

Đặc biệt, vào mùa hè tình trạng vùng da mông sần sùi và thâm đen lại càng trở nặng hơn. Vì đây là khoảng thời gian có thời tiết khá oi bức, mồ hôi tiết ra nhiều, tia cực tím với cường độ lớn khiến vùng da mông bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như không có phương pháp chăm sóc hợp lý, mông sẽ nổi hạt, mụn mọc nhiều, khiến vòng 3 bị “mất điểm” thiếu tính thẩm mỹ.

Vùng da ở mông rất mỏng và nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài, khiến cho sắc tố da biến đổi trở nên khô ráp, sạm và sần sùi. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do ngồi nhiều, ngồi trên ghế cứng, yên xe máy nóng, thường xuyên mặc quần chật, chất liệu vải khô cứng và bị cọ xát nhiều.

Nha đam là một nguyên liệu tốt, giúp các chị em trị mông sần sùi hiệu quả. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, C, E… hỗ trợ quá trình tăng sinh Collagen giúp da vùng mông được tái tạo, đàn hồi hơn. Bên cạnh đó, lượng chất nhầy trong gel nha đam còn giúp cung cấp độ ẩm cho da, khiến da mịn màng, căng mướt hơn, ngăn chặn quá trình lão hóa da, vùng da mông sần sùi sẽ được cải thiện rõ rệt.

Chính vì vậy, để khắc phục được tình trạng vùng mông sần sùi, đầu tiên các chị em cần loại bỏ hết những nguyên nhân làm da bị tổn thương. Hãy đầu tư cho mình một tấm nệm mỏng, mềm mại và thoáng khí để lót vào chỗ ngồi ở phòng làm việc hoặc yên xe máy. Bên cạnh đó, hãy xây dựng chế độ chăm sóc da đúng cách bằng việc sử dụng các sản phẩm thiên nhiên để dưỡng da như:

Sau mỗi lần tẩy tế bào chết xong, các chị em hãy dùng khăn mềm để lau sạch rồi dùng gel nha đam thoa đều khắp mông. Trong lúc thoa hãy kết hợp với việc massage để các dưỡng chất dễ dàng thấm vào bên trong, giúp khí huyết lưu thông, kích thích tế bào da tái tạo, nhanh chóng mang lại một làn da trắng mịn không tỳ vết, vòng 3 trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn.

Ngoài ra để làm tăng công dụng, sớm loại bỏ làn da sần sùi, các chị em nên kết hợp nha đam với một số nguyên liệu khác như chanh hoặc sữa tươi.

Cách trị mông sần sùi bằng nha đam và chanh

Chanh và nha đam đều có tác dụng rất tốt trong việc tẩy tế bào chết và bụi bẩn, làm sạch da, tăng độ ẩm, độ đàn hồi từ đó giúp da mông không bị sần sùi và thâm đen. Để thực hiện cách này, các chị em hay lấy gel nha đam trộn với nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó thoa lên vùng mông bị sần sùi để 15 – 20 phút rồi rửa lại thật sạch. Thực hiện đều đặn mỗi tuần 2 lần để sớm đạt được kết quả cải thiện như mong muốn.

Cách trị mông sần sùi bằng nha đam và sữa tươi

Nha đam và sữa tươi trị mông sần sùi rất tốt

Sữa tươi có chứa rất nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho da, giúp làm trắng và dưỡng ẩm hiệu quả. Khi kết hợp với nha đam lại càng phát huy thêm công dụng dưỡng ẩm và làm trắng, giúp da mông mịn màng, săn chắc hơn.

Với cách này, các chị em cần trộn đều gel nha đam với sữa tươi theo tỉ lệ 1:1 rồi thoa đều lên vùng da mông sần sùi. Vừa thoa vừa massage, để khoảng 15 phút rồi sửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 3-4 lần mỗi tuần, vòng 3 sẽ trở nên sáng mịn và đẹp hẳn lên.

Trị mông sần sùi từ cà chua và giấm táo

Ngoài nha đam, cà chua kết hợp với giấm táo cũng là một nguyên liệu tuyệt vời để giúp phái đẹp dưỡng ẩm, loại bỏ lớp da mông sần sùi hiệu quả. Bởi giấm táo có thành phần axit tự nhiên sẽ giúp vùng thâm ở mông nhanh chóng mờ đi còn cà chua lại chứa nhiều vitamin C, A và một số hợp chất hữu cơ như lycopene, quercetin, kaempferol, lutein, zeaxanthin, carotenoid và bioflavonoid, axit coumaric và axit chlorogenic… khiến da mịn màng, đủ ẩm và cải thiện sắc vóc cực kì hữu hiệu.

Cà chua có thể kết hợp với giấm táo để trị mông sần sùi

Các chị em chỉ cần chuẩn bị 2-3 quả cà chua chín, nghiền nát nó rồi thêm vào 2-3 muỗng giấm táo, trộn đều, đắp lên vùng da sần sùi khoảng 15-20 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện cách này khoảng 1 tháng vùng da mông sẽ có sự thay đổi rõ rệt.

Những cách trị mông sần sùi từ thiên nhiên có thể chậm đạt kết quả nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúc chị em sở hữu vòng 3 căng tròn, mịn màng như mong muốn.