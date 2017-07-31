Muốn loại bỏ những vết sần sùi, khô ráp thì hãy chăm chỉ tẩy tế bào chết cho da mặt khô đều đặn 2 lần mỗi tuần.

Khác với da nhờn, da dầu, da khô có xu hướng ít bị mụn hơn nhưng lại rất nhanh lão hóa. Khi bị khô, da thường dễ bong tróc, nứt nẻ, nhăn và đây cũng chính là lý do tại sao bạn nên thường xuyên tẩy tế bào chết cho da mặt. Sở dĩ nhiều chị em có làn da khô là do thiếu nước tích hợp trong lớp bề mặt da và các lớp biểu bì. Da khô khi sở sẽ sần sùi, khô ráp, mất đi độ mịn màng và các vết nứt nẻ thấy rõ. Nguyên nhân gây ra tình trạng da khô thường xuất phát từ môi trường, mất cân bằng nội tiết, ăn uống không điều độ, thiếu vitamin, không tẩy tế bào chết cho da mặt đều đặn hoặc chăm sóc da mặt sai cách.

Để khắc phục tình trạng này, bạn cần đều đặn chăm sóc da mặt cho da khô, tẩy tể bào chết, uống nước nhiều, điều chỉnh chế độ ăn uống. Đặc biệt, thói quen tẩy da chết cho da mặt khô 2 lần 1 tuần sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng cho da, loại bỏ những tế bào cũ đã bong tróc, dưỡng ẩm cho da và giúp da phục hồi độ mềm mịn nhanh chóng.

1. Tẩy tế bào chết cho da mặt khô bằng bơ, sữa chua và mật ong Mặt nạ bơ, sữa chua và mật ong rất hiệu quả để tẩy da chết cho làn da khô. Bơ chín chứa vitamin E và một số chất béo cần thiết cho da giúp dưỡng ẩm cho da tức thời. Đồng thời, sự góp mặt của mật ong và sữa chua càng làm tăng hiệu quả dưỡng da và tẩy tế bào chết. Nguyên liệu: 1 quả bơ chín, 1 hộp sữa chua trắng không đường, 1 muỗng cà phê mật ong. Cách thực hiện: Gọt vỏ quả bơ, sau đó, cho vào máy xay sinh tố xay thật nhỏ.

Cho sữa chua và mật ong vào bát đựng bơ đã xay rồi trộn thật đều.

Rửa mặt thật sạch để loại bỏ bụi bẩn và làm giãn nở lỗ chân lông. Sau đó, thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt rồi massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Tránh vùng mắt. Thư giãn trong 10 đến 15 phút.

Rửa lại mặt bằng nước sạch, không cần dùng sữa rửa mặt 2. Tẩy tế bào chết cho da khô bằng chuối, sữa tươi và mật ong Không chỉ là một loại quả giàu chất dinh dưỡng và được khuyến cáo nên ăn hàng ngày, chuối còn là nguyên liệu tự nhiên được sử dụng nhiều trong làm đẹp. Với công thức tẩy tế bào chết, bạn chỉ cần kết hợp chuối với sữa chua và mật ong là đã có ngay một hộp kem tẩy da chết cho mặt khô hoàn hảo. Nguyên liệu: ½ trái chuối thật chín, 1 muỗng canh sữa tươi không đường và 1 muỗng cà phê mật ong. Cách thực hiện: Bóc vỏ chuối, nghiền nhuyễn rồi cho vào một chiếc bát nhỏ.

Cho khoảng 3 đến 4 muỗng sữa tươi không đường vào bát, trộn đều. Tiếp đó, cho thêm mật ong vào, khuấy cho đến khi thu được hỗn hợp mịn.

Thoa lên mặt, thư giãn trong 10 đến 15 phút.

Rửa lại mặt bằng nước ấm, thực hiện 1 lần/tuần. 3. Tẩy tế bào chết cho da khô bằng mật ong, sữa chua không đường và tinh dầu oải hương Mật ong là nguyên liệu có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ, đồng thời cũng là chất giữ ẩm tự nhiên và duy trì độ ẩm cân bằng cho da. Trong khi đó, tinh dầu oải hương lại hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng của tế bào da, sẽ khít lỗ chân lông và tẩy tế bào chết. Nguyên liệu: ⅓ thìa súp hoa oải hương hoặc vài giọt tinh dầu hoa oải hương, 2 thìa sữa chua không đường, 1 thìa mật ong. Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị trong một chiếc bát.

Thoa đều lên mặt, cổ, cằm trong 10 phút.

Rửa sạch bằng nước mát và bôi kem dưỡng. Chúc chị em thành công với 3 công thức tẩy tế bào chết cho da mặt khô này.

Nên tẩy tế bào chết da mặt mấy lần 1 tuần? Không nên tẩy tế bào chết cho da mặt quá 2 lần mỗi tuần và muốn có kết quả tốt nhất thì cũng phải biết cách.

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