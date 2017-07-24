Trong những phương pháp làm đẹp da từ thiên nhiên thì tắm trắng bằng bia và trứng gà mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp làn da sáng mịn nhanh chóng nên được nhiều chị em rỉ tai nhau thực hiện.

Bên cạnh đó, nếu bạn thấy làn da của mình có nhiều khuyết điểm, mặt bị mốc, không ăn phấn, khô nẻ... cách tắm trắng bằng bia và trứng gà cũng sẽ giải quyết hiệu quả tình trạng này. Mặc dù là những nguyên liệu rẻ tiền, nhưng trứng gà và bia chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da không thua kém bất kì loại kem dưỡng da đắt tiền nào trong việc làm đẹp.

Bia được lên men tự nhiên, giàu vitamin B, còn trứng gà chứa nhiều protein, khoáng chất và vitamin… khi 2 nguyên liệu này kết hợp với nhau giúp làm mờ đi các đốm nâu, giảm nếp nhăn, làm căng da và chống lão hóa cho da rất hữu hiệu. Đồng thời hỗ trợ trị mụn, làm sáng da nhanh chóng.

Ngoài ra, cách này còn cung cấp độ ẩm giúp da đàn hồi tốt hơn đồng thời tổng hợp collagen, kích thích tái tạo tế bào mới để da luôn căng mịn, trắng hồng, giảm thâm nám hiệu quả.

Cách tắm trắng da bằng bia và trứng gà đúng cách

Để thực hiện cách tắm trắng bằng bia và trứng gà cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

1 quả trứng gà.

1 thìa muối biển hạt.

2 viên sữa ong chúa.

1 nửa lon bia.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Bạn đập trứng gà vào 1 chiếc bát, lấy cả lòng trắng và đỏ.

Bước 2: Cho thêm 1 thìa muối biển vào bát trứng (cho một lượng muối vừa đủ, không nên cho quá nhiều sẽ làm da bắt nắng hơn). Do đó, bạn nên dùng loại thìa bón cháo cho trẻ nhỏ để đong muối.

Bước 3: Cho sữa ong chúa vào hỗn hợp trứng và muối, khối lượng muối biển bằng khối lượng mật ong.

Bước 4: Rót bia vào hỗn hợp, lưu ý bạn chỉ nên rót nửa lon bia để tránh làm loãng hỗn hợp.

Bước 5: Bạn dùng thìa khuấy đều hỗn hợp cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau, muối và sữa ong chúa tan ra hết là được. Nếu muối chưa tan hết thì thoa lên da rất dễ gây trầy xước và tổn thương da vì muối khá cứng, thô ráp.

Cách sử dụng:

Đầu tiên, bạn làm ướt da bằng nước ấm rồi massage nhẹ nhàng trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Tiếp theo tắm lại với sữa tắm hoặc xà bông cho da hết mùi tanh của trứng. Sau đó, lau khô và bôi thêm kem hoặc sữa dưỡng ẩm để da luôn mềm mịn.

Những lưu ý khi thực hiện cách tắm trắng bằng bia và trứng gà