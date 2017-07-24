Cách tắm trắng bằng bia và mật ong giúp da trắng hồng rạng rỡ trong ngày hè

Chăm sóc da 24/07/2017 15:24

Ngày hè thời tiết oi bức, da dễ bắt nắng, bị sạm đen và nhợt nhạt. Để lấy lại sức sống, sự tươi trẻ cho làn da, các chị em hãy áp dụng ngay cách tắm trắng bằng bia và mật ong nhé! Đây được xem là giải pháp cứu cánh hiệu quả cho làn da trong ngày hè.

Cách tắm trắng bằng bia và mật ong giúp da “lột xác” nhanh chóng

Bia là sản phẩm lên men tự nhiên từ lúa mì, là nguyên liệu làm trắng da tự nhiên. Khi bia kết hợp với mật ong sẽ tạo ra hỗn hợp làm trắng da hiệu quả. Bởi vì, bia và mật ong là 2 nguyên liệu chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, tốt cho việc làm đẹp của da.

Bia và mật ong giúp da trắng hồng và cung cấp đủ độ ẩm cho da.
Bia và mật ong giúp da trắng hồng và cung cấp đủ độ ẩm cho da. Ảnh internet

Bia chứa nhiều vitamin B còn mật ong chứa rất nhiều các loại vitamin B1, B5, E, khoáng chất và chất trống oxy hóa, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, giúp ngăn ngừa lão hóa da vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, trong mật ong có tính kháng khuẩn cao nên hỗn hợp bia kết hợp với mật ong thích hợp với tất cả các loại da kể cả da nhạy cảm.

Sau đây là công dụng hiệu quả của cách tắm trắng bằng bia và mật ong bạn nên biết để có thể hoàn toàn yên tâm áp dụng thực hiện:

  • Giúp da mịn màng, khỏe mạnh do hàm lượng vitamin B nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.
  • Dưỡng ẩm tự nhiên do bia chứa axit lactic giúp tẩy sạch tế bào chết, còn mật ong dồi dào chất dưỡng ẩm, giúp da không bị khô, tăng độ đàn hồi cho da.
  • Tắm trắng bằng bia và mật ong chống oxy hóa tốt, ngăn chặn quá trình lão hóa hiệu quả không thua kém gì kem tắm trắng cao cấp.
  • Đồng thời, cân bằng độ pH và làm sạch lỗ chân lông, chống lại các tác nhân gây hại cho da một cách hiệu quả.

Hướng dẫn chi tiết về cách tắm trắng bằng bia và mật ong

Da nứt nẻ, khô rát hoặc nhạy cảm, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách tắm trắng bằng bia và mật ong để giải quyết hiệu quả tình trạng này.

Nguyên liệu cần có:

  • Trứng gà ta: 1 quả.
  • Bia: ½ lon.
  • Muối biển tinh khiết: 1 muỗng nhỏ
  • Mật ong tự nhiên: 3 thìa cà phê.

Thoa đều hỗn hợp tắm trắng bằng bia và mật ong lên toàn thân, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu sâu qua da.
Thoa đều hỗn hợp tắm trắng bằng bia và mật ong lên toàn thân, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu sâu qua da. Ảnh internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn trộn toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên thành 1 hỗn hợp tắm trắng tại nhà an toàn, hiệu quả cao.

Bước 2: Sau khi làm ướt cơ thể, bạn thoa hỗn hợp lên toàn thân, nhẹ nhàng masaage khắp cơ thể để các dưỡng chất được hấp thu dần dần, phát huy tối đa công dụng.

Bước 3: Bạn thư giãn khoảng 15 phút, sau đó tắm sạch bằng nước mát.

Bước 4: Sau khi tắm xong, bạn lau khô người, thoa thêm chút kem dưỡng giúp da mềm mịn hơn và bạn sẽ thấy được sự thay đổi tự nhiên trên da.

Cách tắm trắng bằng bia và mật chỉ cần kiên trì thực hiện đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần và sau khoảng thời gian từ 2 – 3 tháng, chắc chắn da của bạn sẽ bật tông nhanh chóng, hồng hào và rạng rỡ đến không ngờ. Vì vậy, thay vì tốn nhiều và mất nhiều thời gian để săn lùng các loại kem dưỡng trắng da tiền triệu thì bạn hãy áp dụng ngay cách này nhé!

Da đẹp, trắng hồng sau khi tắm trắng bằng bia và mật ong.
Da đẹp, trắng hồng sau khi tắm trắng bằng bia và mật ong. Ảnh internet

Lưu ý:

  • Cách tắm trắng bằng bia và mật ong rất tốt nhưng bạn cũng không nên quá lạm dụng, cung cấp thừa độ ẩm sẽ gây ra mụn hoặc da luôn trong tình trạng bóng nhờn.
  • Tắm trắng bằng bia và mật ong là liệu pháp làm đẹp từ thiên nhiên vì vậy sẽ cho tác động từ từ nên bạn đừng quá nóng vội cho rằng cách này không có hiệu quả. Tuy là cho tác dụng từ từ để làm trắng da nhưng cách này có thể duy trì kết quả dài lâu, da tươi sáng, căng tràn sức sống, giúp chị em tự tin hơn về vẻ đẹp của mình.  
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