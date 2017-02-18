Cách làm trắng da sau một đêm của gái Hàn chỉ với 1 quả chanh và 1 quả trứng

Chăm sóc da 18/02/2017 17:41

Với cách này, bạn không còn nhìn thấy làn da đen sạm của mình nữa.

Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng với ngành công nghiệp làm đẹp với hàng trăm ngàn nhãn hàng mỹ phẩm khác nhau, đáp ứng nhu cầu làm đẹp không chỉ của riêng phụ nữ Hàn mà còn phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên không chỉ có mỹ phẩm công nghiệp, người Hàn Quốc còn rất biết cách vận dụng các phương pháp làm đẹp tự nhiên từ nguyên liệu sẵn có bên mình để dưỡng da dường tóc.

Cũng như các nước châu Á nói chung, người Hàn Quốc cũng coi trọng làn da trắng, và quan niệm rằng da trắng là da đẹp. Vì vậy các phương pháp làm trắng da ở Hàn Quốc rất phong phú. Đặc biệt là những công thức làm đẹp không cần can thiệp hóa chất, không cần phải đến spa, thẩm mỹ viện mà có thể tự làm tại nhà. Bài viết sau đây sẽ đem đến cho bạn một công thức mặt nạ làm trắng mịn và loại trừ các nếp nhăn, giúp da trẻ hơn chỉ trong 15 phút.

Với 2 nguyên liệu có trong tủ lạnh của mọi nhà, bạn sẽ có ngay loại mặt nạ làm trắng da nhanh chóng không chỉ hiệu quả, lành tính mà còn khá rẻ, không phải chi hàng chục triệu cho các loại mỹ phẩm hàng hiệu.

Cách làm trắng da sau một đêm của gái Hàn chỉ với 1 quả chanh và 1 quả trứng - Ảnh 1

Nguyên liệu

- 1 Lòng trắng trứng

- Nửa quả chanh

- 1 thìa cafe mật ong

- 2 muỗng sữa chua không đường

- 1/2 muỗng cafe dầu dừa

Đầu tiên, bạn đập trứng và tách lòng trắng đỏ riêng, chỉ lấy lòng trắng. Dùng thìa hoặc đũa đánh cho lòng trắng tan đều và hơi nổi bọt. Lòng trắng trứng chứa arbutin không những làm trắng mà còn giúp se khít lỗ chân lông, phục hồi da lão hóa.

Trộn thêm vào lòng trắng một chút nước cốt chanh, mật ong, sữa chua và dầu dừa như trong phần nguyên liệu, tiếp tục đánh đều.

Rửa mặt thật sạch, dùng tay hoặc cọ mặt nạ quét đều hỗn hợp lên mặt, tránh vùng mắt. Để 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm, thoa toner cân bằng da.

Chỉ sau lần sử dụng đầu tiên, bạn sẽ thấy tông da mình sáng lên đáng kể. Tuy nhiên để có kết quả tốt nhất, nên làm 2-3 lần mỗi tuần kết hợp với việc thư giãn, tránh stress, ăn nhiều trái cây rau củ và uống đủ nước.

(Nguồn:Soko Glam)

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