Cách dưỡng da bằng socola hàng ngày là phụ nữ không thể không biết

Socola có nhiều công dụng làm đẹp từ thành phần giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa của da, cấp ẩm cho da và bảo vệ da khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời.

Phái đẹp không ai không yêu socola bởi vị ngọt ngọt, đắng đắng và mùi thơm hấp dẫn. Nhưng socola không chỉ là món ăn ngon mà bằng socola, bạn có thể dưỡng da đủ cách giúp da trắng mịn và săn chắc nhờ công dụng kích thích sản sinh collagen tuyệt vời từ thực phẩm này.

Socola không chỉ ngon mà còn là nguyên liệu dưỡng da thường sử dụng trong spa - Ảnh: Internet

Nhiều spa sử dụng socola để làm đẹp da bằng cách kết hợp với các nguyên liệu khác tạo thành mặt nạ trị liệu giúp da thư giãn. Tuy nhiên chẳng cần phải tới spa tốn kém, bạn có thể dưỡng da bằng socola ngay tại nhà bằng bí quyết dưới đây:

Làm sạch da mặt bằng socola

Làm sạch là bước đầu tiên và quan trọng nhất của chu trình dưỡng da giúp loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa ra khỏi da mặt, giúp da sạch sẽ để có thể hấp thu dưỡng chất ở các bước tiếp theo. Thay vì dùng socola dạng thanh, bạn có thể dùng bột cacao trộn với gel lô hội để rửa mặt.

Rửa mặt bằng bột cacao giúp làm sạch sâu và tẩy da chết - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 thìa canh bột cacao với 2 thìa canh gel lô hội

- Khuấy đều rồi thoa hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng trong khoảng 2 phút rồi rửa lại với nước ấm

Bột cacao không chỉ giúp làm sạch da mặt mà còn tẩy tế bào chết nhẹ nhàng với hương thơm sảng khoái

Mặt nạ từ chocolate

Thường xuyên đắp mặt nạ từ socola giúp da sáng đẹp và được tái tạo từ bên trong. Chỉ cần 1 thanh socola khoảng 100g là bạn có thể thỏa sức sử dụng làm mặt nạ trong 1 tuần rồi.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 20g socola đắng

- 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

- 2 thìa cà phê bột yến mạch

- 1 thìa cà phê sữa chua không đường

Mặt nạ từ socola không chỉ dưỡng trắng da mà còn giúp da thư giãn, chống lão hóa - Ảnh: Internet

Cách làm mặt nạ từ socola và yến mạch:

- Đun cách thủy để socola tan chảy hoặc bạn có thể quay trong lò vi sóng khoảng 15 giây cho socola chảy ra

- Trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị lại với socola đã đun chảy đến khi được một hỗn hợp sệt mịn

- Đợi nguội bớt rồi thoa mặt nạ lên da mặt và nằm thư giãn trong 20 phút để mặt nạ thẩm thấu sâu hơn vào các lỗ chân lông

- Trước khi rửa mặt, bạn dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để làm sạch da mặt rồi rửa lại với nước ấm

Loại mặt nạ này phù hợp với những cô nàng có làn da khô hay phải ngồi trong phòng điều hòa. Với những nàng da nhờn, thường xuyên tiết dầu và bị mụn trứng cá, bạn có thể thêm vào công thức 1 thìa cà phê cốt chanh để tăng hiệu quả làm sạch dầu thừa và dưỡng trắng da. Chúc các bạn thành công!