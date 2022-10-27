Các loại nguyên liệu tự nhiên có thể dùng để chăm sóc cho da: Đều là các loại nguyên liệu cực dễ tìm ngay chính trong căn bếp của các chị em

Chăm sóc da 27/10/2022 07:40

Nếu bạn nhạy cảm với các hóa chất và dễ gặp các vấn đề về da, hãy thử chăm sóc da bằng các cách mát-xa tự nhiên.

Những người nhạy cảm với hóa chất rất dễ gặp các vấn đề về da ngay cả khi họ có sử dụng mỹ phẩm chức năng. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là bạn hãy nhớ lại kỷ niệm những lần mẹ của bạn cắt dưa leo và đắp chúng lên mặt bạn.

Các loại nguyên liệu tự nhiên có thể dùng để chăm sóc cho da: Đều là các loại nguyên liệu cực dễ tìm ngay chính trong căn bếp của các chị em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều loại mỹ phẩm chức năng như cải thiện nếp nhăn, làm trắng và dưỡng ẩm đã được ra mắt khắp mọi thơi, và các sản phẩm trang điểm cũng đang được phân phối rộng rãi.

Mát-xa dưa leo

Đắp những lát dưa leo lên mặt sẽ bổ sung độ ẩm tự nhiên cho da. Nó giúp da bạn không bị thô ráp, làm mát da và ngăn lỗ chân lông nở ra. Nó đặc biệt tốt cho những người có làn da dầu hoặc các làn da dễ bị mụn trứng cá.

Các loại nguyên liệu tự nhiên có thể dùng để chăm sóc cho da: Đều là các loại nguyên liệu cực dễ tìm ngay chính trong căn bếp của các chị em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như đắp mặt nạ, toner và tẩy tế bào chết, nhưng cách đơn giản nhất là bạn hãy cắt lát mỏng và đắp lên mặt. Nếu làn da của bạn rất khô, hãy xay dưa chuột bằng máy nghiền hoặc máy trộn, sau đó trộn với mật ong và đắp lên mặt và cổ trong vòng 15 đến 20 phút để tăng độ ẩm.

Chanh

Chanh có tác dụng làm thay đổi khuôn mặt bị loang lổ thành tông màu nhất định. Nó cũng giúp làm đều màu móng tay bị đổi màu. Bạn cũng có thể sử dụng nước cốt chanh bằng cách trộn với đường, trứng, dầu tự nhiên và mật ong.

Các loại nguyên liệu tự nhiên có thể dùng để chăm sóc cho da: Đều là các loại nguyên liệu cực dễ tìm ngay chính trong căn bếp của các chị em - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng về mụn đầu đen hoặc sẹo mụn trứng cá, hãy trộn nước cốt chanh với nước ấm và thoa lên vùng da bị mụn bằng tăm bông để có được màu da tươi sáng cùng với tác dụng lột mụn.

Tuy nhiên, vì nước cốt chanh có thể gây kích ứng da, bạn nên thoa lên mu bàn tay trước khi thoa lên mặt và đợi hai giờ trước khi sử dụng. Nếu da bị mẩn đỏ hoặc sưng tấy, hãy pha loãng thêm một chút rồi thoa lên mu bàn tay, nếu không có vấn đề gì thì hẵng thoa lên mặt.

Trứng gà sống

Từ lâu, trứng sống đã là một nguyên liệu tự nhiên tiêu biểu được sử dụng trong mát-xa mặt. Trứng có tác dụng cung cấp vitamin, khoáng chất và protein cho da. Trứng có rất nhiều chức năng đa dạng, bạn có thể trộn trứng với các nguyên liệu khác để cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, và nó có thể được sử dụng cho mọi loại da.

Các loại nguyên liệu tự nhiên có thể dùng để chăm sóc cho da: Đều là các loại nguyên liệu cực dễ tìm ngay chính trong căn bếp của các chị em - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trứng có nhiệm vụ cung cấp độ ẩm cho da và giúp da duy trì độ đàn hồi. Tuy nhiên, có một nhược điểm là bạn có thể sẽ ngửi thấy mùi tanh trong khi đánh tan trứng, đắp lên mặt và đợi cho nó ngấm vào da mặt. Trứng sống khi khô sẽ có mùi rất tanh, nhưng đừng hoảng sợ. Sau 10 phút thoa, bạn hãy rửa thật kỹ để loại bỏ mùi hôi.

Bột nở (Baking Powder)

Các loại nguyên liệu tự nhiên có thể dùng để chăm sóc cho da: Đều là các loại nguyên liệu cực dễ tìm ngay chính trong căn bếp của các chị em - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bột nở không chứa độc tố, giá thành rẻ và dễ sử dụng như một sản phẩm làm đẹp. Nếu đột ngột hết sữa rửa mặt hoặc không đủ tiền mua, hãy trộn một thìa bột nở vào một cốc nước và rửa sạch mặt. Bột nở sẽ hoạt động như một chất tẩy rửa và hòa tan các chất cặn trên da mặt của bạn.

Theo Kormedi

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà

Bạn có biết hạt mè đen giúp làm giảm các triệu chứng rụng tóc hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da Một số tips làm đẹp Kiến thức làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ