Các loại nguyên liệu tự nhiên có thể dùng để chăm sóc cho da: Đều là các loại nguyên liệu cực dễ tìm ngay chính trong căn bếp của các chị em

Nhiều loại mỹ phẩm chức năng như cải thiện nếp nhăn, làm trắng và dưỡng ẩm đã được ra mắt khắp mọi thơi, và các sản phẩm trang điểm cũng đang được phân phối rộng rãi.

Những người nhạy cảm với hóa chất rất dễ gặp các vấn đề về da ngay cả khi họ có sử dụng mỹ phẩm chức năng. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là bạn hãy nhớ lại kỷ niệm những lần mẹ của bạn cắt dưa leo và đắp chúng lên mặt bạn.

Đắp những lát dưa leo lên mặt sẽ bổ sung độ ẩm tự nhiên cho da. Nó giúp da bạn không bị thô ráp, làm mát da và ngăn lỗ chân lông nở ra. Nó đặc biệt tốt cho những người có làn da dầu hoặc các làn da dễ bị mụn trứng cá.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như đắp mặt nạ, toner và tẩy tế bào chết, nhưng cách đơn giản nhất là bạn hãy cắt lát mỏng và đắp lên mặt. Nếu làn da của bạn rất khô, hãy xay dưa chuột bằng máy nghiền hoặc máy trộn, sau đó trộn với mật ong và đắp lên mặt và cổ trong vòng 15 đến 20 phút để tăng độ ẩm.

Chanh

Chanh có tác dụng làm thay đổi khuôn mặt bị loang lổ thành tông màu nhất định. Nó cũng giúp làm đều màu móng tay bị đổi màu. Bạn cũng có thể sử dụng nước cốt chanh bằng cách trộn với đường, trứng, dầu tự nhiên và mật ong.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng về mụn đầu đen hoặc sẹo mụn trứng cá, hãy trộn nước cốt chanh với nước ấm và thoa lên vùng da bị mụn bằng tăm bông để có được màu da tươi sáng cùng với tác dụng lột mụn.

Tuy nhiên, vì nước cốt chanh có thể gây kích ứng da, bạn nên thoa lên mu bàn tay trước khi thoa lên mặt và đợi hai giờ trước khi sử dụng. Nếu da bị mẩn đỏ hoặc sưng tấy, hãy pha loãng thêm một chút rồi thoa lên mu bàn tay, nếu không có vấn đề gì thì hẵng thoa lên mặt.

Trứng gà sống

Từ lâu, trứng sống đã là một nguyên liệu tự nhiên tiêu biểu được sử dụng trong mát-xa mặt. Trứng có tác dụng cung cấp vitamin, khoáng chất và protein cho da. Trứng có rất nhiều chức năng đa dạng, bạn có thể trộn trứng với các nguyên liệu khác để cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, và nó có thể được sử dụng cho mọi loại da.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng có nhiệm vụ cung cấp độ ẩm cho da và giúp da duy trì độ đàn hồi. Tuy nhiên, có một nhược điểm là bạn có thể sẽ ngửi thấy mùi tanh trong khi đánh tan trứng, đắp lên mặt và đợi cho nó ngấm vào da mặt. Trứng sống khi khô sẽ có mùi rất tanh, nhưng đừng hoảng sợ. Sau 10 phút thoa, bạn hãy rửa thật kỹ để loại bỏ mùi hôi.

Bột nở (Baking Powder)

Ảnh minh họa: Internet

Bột nở không chứa độc tố, giá thành rẻ và dễ sử dụng như một sản phẩm làm đẹp. Nếu đột ngột hết sữa rửa mặt hoặc không đủ tiền mua, hãy trộn một thìa bột nở vào một cốc nước và rửa sạch mặt. Bột nở sẽ hoạt động như một chất tẩy rửa và hòa tan các chất cặn trên da mặt của bạn.

Theo Kormedi